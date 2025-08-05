ইরান বলেছে যে এটি নির্বাসিত বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ‘নাশকতা সেল’ আটক করেছে

তেহরান, ইরান – ইরান জনসাধারণের শৃঙ্খলা ব্যাহত করার চেষ্টা করার জন্য নির্বাসিত বিরোধীদের সাথে যুক্ত একটি সন্দেহভাজন নাশকতার কোষের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, ইরানের গণমাধ্যম মঙ্গলবার জানিয়েছে।
আইএসএনএ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, সন্দেহভাজনদের, যারা অবৈধ প্রাক্তন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে ইরানের মুজাহেদীন সংগঠনের (এমইকে) সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছে, তারা তেহরানের দক্ষিণ -পূর্বে পাকদাশ্ট কাউন্টিতে বিপ্লবী প্রহরী দ্বারা আটক করা হয়েছিল, আইএসএনএ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে।
প্রসিকিউটর মোহাম্মদ হাসানপুর আইএসএনএকে বলেছেন, “জনগণের শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা ব্যাহত করার চেষ্টা করা এমইকে-সংযুক্ত নাশকতার তিন সদস্যকে চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।”
তিনি জনগণের শৃঙ্খলা ব্যাহত করার লক্ষ্যে “নাশকতার কোষ” গঠনের জন্য ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য এমইকে আন্ডারগ্রাউন্ড প্রচারমূলক নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিলেন।
সুরক্ষা বাহিনী সেলটি ভেঙে দিয়ে তার সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, তিনি যোগ করেছেন।
হাসানপুর জানিয়েছেন, সন্দেহভাজনদের “বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ” চলছে এবং তদন্ত চলছে।
তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত মাসের শেষের দিকে এই গ্রুপের দু’জন দীর্ঘমেয়াদী সদস্যের অভিযোগের অভিযোগে সশস্ত্র অভিযানের জন্য।
বেসামরিক, ঘরবাড়ি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করার জন্য তাদের উন্নত মর্টার উত্পাদন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
পশ্চিম-সমর্থিত শাহের বিরোধিতা করার জন্য ১৯60০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত, ইরান-ইরাক যুদ্ধে সাদ্দাম হুসেনের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি লড়াইয়ের জন্য ১৯৯ 1979 সালের ইসলামিক বিপ্লবের পরে এমইকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করার পরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি জোটের দ্বারা নিরস্ত্র হয়ে এই দলটি এখন বিদেশ থেকে ইরানের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পক্ষে রয়েছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, ইরানের সুপ্রিম নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই ইস্রায়েলের ১৩ ই জুনের হামলার সময় এই ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে এই দলটিকে “অশান্তি” করার চেষ্টা করার অভিযোগ এনেছে, যা ইরানের সাথে 12 দিনের যুদ্ধ শুরু করেছিল।
লড়াইয়ের সময়, ইস্রায়েলি – এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করে – ইরানের পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ সুবিধা, অস্ত্র কর্মসূচি এবং শীর্ষ পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল। ইস্রায়েল বলেছে যে এর আক্রমণগুলি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য তাত্ক্ষণিক অস্তিত্বের হুমকিটিকে ব্যর্থ করার লক্ষ্য নিয়েছিল।
ইরান ইস্রায়েলি শহরগুলিতে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র গুলি চালিয়ে এই হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে ২৮ জন মারা গেছে এবং ৩,০০০ এরও বেশি আহত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে এটি অব্যাহত অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়েছে এবং ইস্রায়েলি গুপ্তচর, অসন্তুষ্ট এবং বিরোধীদের পরিসংখ্যানকে শিকড় দেওয়ার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট অভ্যন্তরীণ ক্র্যাকডাউন চালু করেছে।