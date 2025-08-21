You are Here
ইরান বিরল জনগণের ঝুলন্ত অবস্থায় অপরাধের দৃশ্যে দোষী সাব্যস্ত করেছে
বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, ইরান তার অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সঠিক স্থানে দোষী সাব্যস্ত খুনিকে ঝুলিয়ে আরও একটি বিরল জনসাধারণের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

মিজান অনলাইনে বিচার বিভাগের সরকারী নিউজ আউটলেট, যারা প্রাদেশিক বিচার বিভাগীয় প্রধান হায়দার এশিয়াবির মতে, উত্তর শহর কর্ডকুইয়ের ভোরের দিকে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল।

লোকটি, যার নাম প্রকাশ করা হয়নি, তিনি গত বছরের শেষের দিকে শিকারের রাইফেল সহ এক দম্পতি এবং এক যুবতী মহিলাকে মারাত্মকভাবে গুলি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।

যদিও ইরানের বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কারাগারের দেয়ালের অভ্যন্তরে ঘটে, জনসাধারণের ঝুলন্ত সাধারণত অপরাধের জন্য সংরক্ষিত থাকে যা ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। এটি এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এই জাতীয় সম্পাদনকে চিহ্নিত করে।

ডেইলি পোস্ট জানিয়েছিল যে ডাকাতির সময় মা ও তার তিন সন্তানকে হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ফার্স প্রদেশে মাত্র দু’দিন আগে একজনকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

তার স্ত্রী, অপরাধের একজন সহযোগীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তবে পরবর্তী তারিখে কারাগারের ভিতরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য অধিকার গোষ্ঠী অনুসারে ইরান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জল্লাদ, চীনের পরে দ্বিতীয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস সম্প্রতি দেশে “মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে” যা বর্ণনা করেছে তা নিয়ে সম্প্রতি অ্যালার্ম প্রকাশ করেছে, কেবলমাত্র ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে কমপক্ষে 612 রেকর্ড করা হয়েছে।

তেহরান অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহারকে রক্ষা করে, জোর দিয়ে বলেছিল যে এটি কেবল গ্র্যাভেস্ট অপরাধকে বিবেচনা করে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইরানের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হত্যা, ধর্ষণ, মাদক পাচার, ব্যভিচার এবং “God শ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা” এবং “পৃথিবীতে দুর্নীতি” সহ ধর্মীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত অপরাধের মতো অপরাধকে কভার করে।



