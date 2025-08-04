ইরান সেল থেরাপিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন অর্জন করেছে; ভাইরাসের সাথে ক্যান্সারের চিকিত্সা!

পুনর্জন্মমূলক ওষুধ হ’ল কোষগুলি মেরামত বা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে অন্যতম উন্নত মেডিকেল শাখা, টিস্যু এবং অঙ্গগুলি প্রভাবিত বা ব্যাহত হয়। Traditional তিহ্যবাহী চিকিত্সার বিপরীতে যা কেবলমাত্র রোগের লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, পুনর্বাসন medicine ষধটি শরীর বা টিস্যুগুলির স্বাভাবিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে চায়।
মেহের মতে, ক্ষেত্রটি সেল থেরাপি (বিশেষত স্টেম সেল সহ), টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন থেরাপি এবং এমনকি বায়োপ্রিন্টিংয়ের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, স্টেম সেলগুলি ব্যবহার করে, হার্টের পেশীগুলির একটি অংশ যা ক্ষতিগ্রস্থ স্ট্রোক দ্বারা পুনরুত্থিত হতে পারে, বা বাতজনিত রোগীদের মধ্যে কারটিলেজ টিস্যু হ্রাস করা যেতে পারে। নিউরোলজিকাল রোগ, ক্যান্সার, রক্তের রোগ, গুরুতর পোড়া এবং আরও অনেকের চিকিত্সার ক্ষেত্রে এটিরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যবহার রয়েছে।
বিস্তৃত স্টেম সেল সেন্টার দেশে সজ্জিত; প্রচার
রাষ্ট্রপতি বায়োটেকনোলজি, স্বাস্থ্য ও চিকিত্সা প্রযুক্তি কর্মী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ভাইস প্রেসিডেন্ট, ম্যাক্রো প্রোগ্রামগুলির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী কৌশলগত সংস্থা হিসাবে, রিয়ার -এসড মেডিকেল ভ্যালু চেইনের বিকাশের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এজেন্ডা সম্পর্কিত মূল ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি হ’ল স্বাস্থ্য এবং সেলুলার পণ্য উত্পাদনের জন্য গবেষণা এবং উত্পাদন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কমপক্ষে 5 টি বিস্তৃত স্টেম সেল কেন্দ্রগুলি সজ্জিত করা। প্রোগ্রামটি এই বছরের সদর দফতরের এজেন্ডায় রয়েছে এবং বর্তমানে মাশহাদে একটি বিস্তৃত স্টেম সেল সেন্টার সজ্জিত করছে এবং এর ব্যয়গুলি চলছে এবং অন্যান্য কেন্দ্রগুলি অগ্রাধিকার হিসাবে নির্বাচিত হবে।
পূর্বে একই সদর দফতর এবং বিজ্ঞানের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তাদের সরঞ্জাম সরবরাহের কিছু অংশ দ্বারা সমর্থিত দেশের পাঁচটি বিস্তৃত কেন্দ্রের মধ্যে আরও তিনটি কেন্দ্র নির্বাচন করা হবে। এই কেন্দ্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি থেকে কমপক্ষে 20 টি জ্ঞান -ভিত্তিক পণ্য বাণিজ্যিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পণ্যগুলি জিন থেরাপি, ইমিউনোসাইটেরাপি (এক ধরণের ক্যান্সারের চিকিত্সা যা ক্যান্সারের কোষগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যবহার করে), সেল থেরাপি এবং টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে। সদর দফতর সংস্থাগুলি এই বিস্তৃত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং পরিষ্কার কক্ষ এবং ক্লিনিক সরবরাহ করার অনুমতি দিয়েছে। সংস্থাগুলিকে সমর্থন করার জন্য, কেন্দ্রগুলি পুনরায় সজ্জিত করতে এবং সঠিক আইনী পথে আইনী এবং গাইডেন্স পারমিট পাওয়ার জন্য সুবিধাগুলি সরবরাহ করা হয়েছে।
স্টেম সেল এবং ভাইরাস থেরাপি; টিস্যু পুনর্জন্ম এবং ক্যান্সার চিকিত্সার জন্য উদ্ভাবনী সমাধান
স্টেম সেল এবং ভাইরাসগুলি আধুনিক ওষুধের গবেষণার অন্যতম উন্নত ক্ষেত্র যা জটিল রোগগুলির চিকিত্সার জন্য উচ্চ আশা সরবরাহ করেছে। স্টেম সেলগুলি, বিভিন্ন কোষে পরিণত হওয়ার দক্ষতার কারণে মস্তিষ্ক, হৃদয় বা মেরুদণ্ডের কর্ডের মতো ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুগুলি পুনর্জন্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে, ভাইরাস থেরাপির অর্থ ক্যান্সার কোষগুলির মতো রোগীর কোষগুলি নির্মূল করতে দুর্বল বা ইঞ্জিনিয়ারড ভাইরাসগুলির লক্ষ্যযুক্ত ব্যবহার। এই দুটি ক্ষেত্র, বিশেষত একত্রিত হলে, এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি এমন রোগগুলির চিকিত্সার জন্য উদ্ভাবনী এবং অবেদনিক সমাধান সরবরাহ করতে পারে।
ভাইরাস থেরাপিতে, ইঞ্জিনিয়ারড ভাইরাসগুলি স্টেম সেলগুলিতে (যেমন মেসেনচাইমাল কোষ) মধ্যে থেরাপিউটিক জিনগুলি স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। এই ভাইরাস -ক্যারিয়ারিং কোষগুলি তখন শরীরে ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে প্রভাবিত সাইট বা টিউমারে চলে যায়। এই যৌগটি আরও সুনির্দিষ্ট, কার্যকর এবং কম জটিলতা সরবরাহ করে, কারণ উভয় ভাইরাস লক্ষ্যযুক্ত কাজ করে এবং স্টেম সেলগুলি টিস্যু পুনরুত্থিত করতে সহায়তা করে।
একটি নতুন ইরানি “সেল থেরাপি” পণ্য বাজারে প্রবেশ করেছে
এদিকে, সেল থেরাপির ক্ষেত্রে, বায়োটেকনোলজির কর্মীদের বেশ কয়েকটি সক্রিয় প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে একটি সম্প্রতি ইরানি খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের সাথে নিবন্ধিত হয়েছে এবং একটি বিপণন ও বিক্রয় লাইসেন্স পেয়েছে। এটি সেল থেরাপির বিকাশের একটি বড় পদক্ষেপ। পণ্যটি হোস্টিং ট্রান্সপ্ল্যান্ট ডিজিজ (জিভিএইচডি) চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত হয়; জিভিএইচডি হ’ল এমন একটি রোগ যা প্রতিস্থাপনের পরে রোগীদের মধ্যে ঘটে এবং মারাত্মক এবং এমনকি জীবন -হুমকির লক্ষণগুলির কারণ হতে পারে। ট্রান্সপ্ল্যান্টেড ইমিউন কোষগুলি প্রাপকের দেহের টিস্যুগুলিতে আক্রমণ করার সময় এটি প্রতিস্থাপনের ফলাফলগুলিকে বিপন্ন করতে পারে।
রোগীদের এবং গতিগুলির জন্য নতুন আশা
এছাড়াও, আরেকটি সেল থেরাপি পণ্য যা পূর্বে বাজারে প্রবেশ করেছিল তা ভিটিলিগো রোগের চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত হয়; ভিটিলিগো একটি অটোইমিউন রোগ এবং ত্বকের ব্যাধিগুলির মধ্যে একটি যা ত্বকের রঙ্গক কোষগুলির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং তাদের অদৃশ্য হয়ে যায়। লাক এবং পেসের লোক ভাষায় এই রোগটিকে বাস এবং গতি বলা হয়। ভিটিলিগো অটোইমিউনের অন্যতম সমস্যা যা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকে সাদা দাগ সৃষ্টি করে। এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল শরীরে মেলানিনের ঘাটতি।
মাশহাদে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার সেল থেরাপি প্রকল্প চলছে
বায়োটেকনোলজি স্টাফের সেক্রেটারি ডাঃ গানের মতে, একটি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার সেল চিকিত্সা প্রকল্পও অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, তেহরানে লিউকেমিয়ার পরীক্ষা চলছে। এই প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত একটি প্রোটোকল হতে দুই থেকে তিন বছর সময় নেয় যা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের পরে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমাদের দেশটি বর্তমানে জিন পণ্য এবং সেল থেরাপির দিক থেকে বিশ্বের 12 তম স্থানে রয়েছে এবং সপ্তম পরিকল্পনা শেষে লক্ষ্য অনুসারে, আমরা এই ক্ষেত্রের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি হতে যাচ্ছি।
ডিম্বাশয়, মূত্রাশয় এবং প্রস্টেট ক্যান্সারের ভাইরাস থেরাপি
এছাড়াও, ভাইরাস থেরাপির ক্ষেত্রে আরও বেশ কয়েকটি পণ্য খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের ক্লিনিকাল এবং লাইসেন্সের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। এই পণ্যগুলি মূত্রাশয়, ডিম্বাশয় এবং প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিত্সার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ক্লিনিকাল ট্রায়াল স্টাডিজ সুবিধার্থে
পুনর্বাসনের ওষুধের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রোগ্রামগুলি ক্লিনিকাল ট্রায়াল স্টাডিজের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করছে।
ক্লিনিকাল ট্রায়াল স্টাডিজ (ক্লিনিকাল টায়ার) সাধারণত বেশ কয়েকটি পর্যায়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সঞ্চালিত হয়, যথা সফল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পরে, সেল থেরাপি এবং জিন থেরাপির মতো ড্রাগ বা থেরাপিউটিক পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। এই পদক্ষেপগুলি বিশেষত এমন রোগগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ যা সাধারণ চিকিত্সা না করে এবং প্রায়শই দুর্গম হয়। এই উন্নত অধ্যয়নগুলি বাস্তবায়নের উচ্চ ব্যয়কে দেওয়া, যা ব্যয়বহুলও, অনেক পণ্ডিত এবং জ্ঞান -ভিত্তিক সংস্থাগুলি এই পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন করার আর্থিক ক্ষমতা রাখে না। এটি নতুন চিকিত্সার বিকাশকে ধীর বা বন্ধ করতে পারে এবং রোগীদের এই চিকিত্সা অ্যাক্সেস থেকে বঞ্চিত করতে পারে।
নতুন চিকিত্সায় পৌঁছানোর উপায়টি সংক্ষিপ্ত
এই অধ্যয়নগুলি পরিচালনার প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য এবং আধুনিক থেরাপিতে রোগীদের অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য, “রোগীর দ্বারা ক্লিনিকাল স্টাডিজ ফিনান্সিং সুরক্ষার জন্য আচরণবিধি কোড” শিরোনামে একটি নতুন চিকিত্সার জন্য পৌঁছানোর পথটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য খসড়া করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গবেষণা ও প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় বায়োটেকনোলজি কর্মীদের দ্বারা চূড়ান্ত করা কোডটি রোগীদের কাছ থেকে ট্রায়াল বাস্তবায়নের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো সরবরাহ করে। এই কোডটির উদ্দেশ্য হ’ল রোগীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সাথে ক্লিনিকাল স্টাডিজ পরিচালনার সুযোগ সরবরাহ করা এবং রোগীদের নিজেরাই অর্থায়ন করা। এই পদ্ধতিটি উন্নত থেরাপিগুলির বিকাশের গতি বাড়িয়ে তুলতে এবং নতুন ওষুধ এবং থেরাপি সহ দুর্গম রোগীদের অ্যাক্সেস করতে পারে।
সেল থেরাপি, জিন থেরাপি এবং টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে দুটি উন্নত পরীক্ষাগার চালু করুন
উত্পাদন অবকাঠামো খাতে, বায়োটেকনোলজির সদর দফতর প্রজনন চিকিত্সা পণ্যগুলির ব্যাপক উত্পাদন এবং গুণমান সক্ষম করতে সক্রিয় বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ সহ কমপক্ষে দুটি জাতীয় সিডিএমও কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। ক্যান্সার, সেল থেরাপি, জিন থেরাপি এবং টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে দুটি উন্নত জাতীয় পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠাও মৌলিক এবং প্রয়োগ গবেষণার বিকাশের এজেন্ডায় রয়েছে এবং দুটি কেন্দ্রের সাথে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে এবং আলোচনা ও চুক্তি চলছে।
ত্বরণ
আর্থিক ক্ষেত্রে, সদর দফতর পুনর্গঠিত চিকিত্সা প্রযুক্তির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কমপক্ষে দুটি মূল্যবান বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠা করে স্টার্টআপস এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলির জন্য কার্যকর সহায়তা সরবরাহ করছে। এছাড়াও, সম্পর্কিত প্রবাহের বাইলা এবং বিধিগুলির প্রচার এবং অনুমোদন, মেডিকেল সেন্টারে সেল থেরাপি বিভাগগুলি সজ্জিত করা এবং সিআরও চুক্তি (সিআরও) তৈরির ক্ষেত্রে সমর্থন করা সদর দফতরের অন্যান্য অগ্রাধিকার। যদিও তহবিল এবং সিআরও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, তবে এটি এখনও চূড়ান্ত চুক্তির দিকে পরিচালিত করতে পারেনি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, বায়োটেকনোলজির সদর দফতরও এই অঞ্চলে কমপক্ষে পাঁচটি নতুন বিশেষজ্ঞ বাহিনীকে লক্ষ্য করেছে, যার ফলে বিশেষায়িত এবং যুবক জনবলের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।
পুনর্গঠন ওষুধের 5 টি শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে একটিতে ইরানকে রূপান্তর করা
এই অঞ্চলে কমপক্ষে দুটি পণ্য প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনের ওষুধের ক্ষেত্রে শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে ইরানের অবস্থানকে অষ্টম স্থানে প্রচার করার পরিকল্পনা করা কর্মীদের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ন তৈরি করতে কমপক্ষে 5 টি নতুন পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রোগ তহবিলের দ্বারা সমর্থিত পণ্যগুলির তালিকায় কমপক্ষে একটি পণ্যের প্রবেশ এবং বিপণন লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি এজেন্ডায় রয়েছে।
সেলুলার থেরাপি এবং টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উন্নত পণ্যগুলির স্থানীয়করণ
বায়োটেকনোলজির সদর দফতর পরের মাসে পুনর্বাসন, সেল থেরাপি, জিন থেরাপি এবং টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে পণ্য উত্পাদনের জন্য সরকারী কল প্রকাশ করতে চায়। এই কলটির মূল উদ্দেশ্য হ’ল ওষুধ হিসাবে উত্পাদন ও সরবরাহের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত পণ্যগুলির দেশীয় উত্পাদন ক্ষমতা বিকাশ করা, তবে এখনও দেশে সরকারীভাবে আমদানি বা দেশীয় হয়নি। এই কলটিতে, সংস্থাগুলি বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সরঞ্জাম এবং অবকাঠামো ব্যবহার করে ব্যাপক এবং সঠিক প্রস্তাব সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রস্তাবগুলিতে একটি পণ্য উত্পাদন পরিকল্পনা, সময়সূচী, ব্যয় অনুমান এবং বিপণনের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সংস্থাগুলিও একটি উত্পাদন লাইন স্থাপন, মানের মানগুলির সাথে সম্মতি এবং আইনী লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
নতুন রেড -ডিউটি মেডিসিন পণ্যটির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা
প্রস্তাবগুলি পাওয়ার পরে, কর্মী বিশেষজ্ঞ এবং সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলি থেকে সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করবে এবং যোগ্য সংস্থাগুলি প্রকল্পটি সহযোগিতা ও বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত হবে। প্রক্রিয়াটি গার্হস্থ্য উত্পাদনের গুণমান বৃদ্ধি এবং উন্নত পণ্যগুলির বিকাশের সুবিধার্থে জ্ঞান -ভিত্তিক সংস্থাগুলির সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন পুনর্বাসন medicine ষধের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 টি নতুন পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের বিস্তৃত কর্মসূচির অংশ।
এই পণ্যগুলি নতুন প্রজন্ম যা আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং দুর্গম রোগগুলির চিকিত্সায় একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। দেশে এই ওষুধগুলির ব্যবহার, দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য রফতানি এবং মূল্যায়নের সুযোগও এনে দেবে।