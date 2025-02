ইলন মাস্কের স্টারলিংক জুনের মধ্যে পাকিস্তানে পরিষেবা চালু করতে প্রস্তুত

নিবন্ধ শুনুন

তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জাতীয় সংসদ স্থায়ী কমিটি স্টারলিঙ্কের সাথে তার চুক্তির দ্রুত চূড়ান্তকরণের আহ্বান জানিয়েছে, সংসদীয় সচিব নিশ্চিত করেছেন যে ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে এই পরিষেবাটি দেশে পাওয়া যাবে।

আমিনুল এইচএকের সভাপতিত্বে কমিটি, তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) মন্ত্রকের পিএসডিএফ অর্থবছরের 2024-25 এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সহ বিভিন্ন মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে।

এইচএকিউ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিল যে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারী স্টারলিঙ্কের জন্য লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার জন্য, যা প্রায় দুই বছর ধরে পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় রয়েছে।

কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার গোহর দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে স্টারলিংকের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটি আগে স্থগিত হয়েছিল। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষগুলি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছে, স্টারলিঙ্ককে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল, কমিটির সদস্য আহমেদ আটিক ডেটা গোপনীয়তার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

“আজ, ডেটা সুরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং স্টারলিংকের আমাদের নাগরিকদের ডেটা সুরক্ষার দক্ষতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। তবে কমিটি স্যাটেলাইট পরিষেবা সরবরাহকারীর কাছে উল্লেখযোগ্য আপত্তি উত্থাপন করেনি।

কমিটি পাকিস্তান টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষের (পিটিএ) চেয়ারম্যান, মেজর জেনারেল (আর) আমির আজিম বাজওয়া নিয়ে দেশে ইন্টারনেট সংযোগের অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেছে, যা প্রকাশ করেছে যে পিটিএ গত ছয় বছরে সরকারী রাজস্বতে ১.7 ট্রিলিয়ন রুপি অবদান রেখেছিল।

তবে বাজওয়া দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে এই সময়ে সরকার টেলিকম সেক্টরে কোনও বিনিয়োগ করেনি। “উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগ ফাইবার তারগুলি স্থাপনের মাধ্যমে আসে। ভারতের মোদী সরকার তাদের টেলিকম সেক্টরে 13 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যদিও আমরা এ জাতীয় কোনও বিনিয়োগ করি নি,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি ভারতের উদাহরণ অনুসরণ করে সরকারকে ফাইবার অপটিক অবকাঠামো উন্নয়নের ত্বরান্বিত করার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

In response to questions regarding connectivity issues in rural areas, the PTA chairman explained that telecom companies were hesitant to establish towers in areas without business potential. বাজওয়া উল্লেখ করেছেন, “আমরা সংস্থাগুলি এই অঞ্চলে টাওয়ার ইনস্টল করতে বাধ্য করার জন্য কাজ করছি।”

কমিটির সদস্যরা দেশের অপর্যাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, কিছু অঞ্চলে এমনকি লাহোরের বাইরেও ৪০ কিলোমিটার অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। “আমাদের বাচ্চাদের বেসিক ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরগুলিতে ভ্রমণ করতে হবে,” সদস্য আহমেদ আতিক বলেছেন।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পিটিএ চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালে ২ হাজার টেলিকম টাওয়ার ইনস্টল করা হবে, বুনারের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য নতুন টাওয়ার পরিকল্পনা করা হবে। “স্টারলিঙ্ক এবং স্পেস নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির সাথে 90% আলোচনা সম্পূর্ণ, এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

কমিটি সুপারিশ করেছিল যে সরকার পাকিস্তানে সময়োপযোগী পরিষেবা রোলআউট নিশ্চিত করতে স্টারলিঙ্কের সাথে আলোচনার ত্বরান্বিত করবে।