ইলহাভো উত্সব এবং বাজারের সাথে কড উদযাপন করে। ব্রাজিল আমন্ত্রিত দেশ | পুরানো
Tradition তিহ্যটি ইতিমধ্যে প্রেরণ করার সাথে সাথে, এলহাভোর বৃহত্তম কড পার্টি জারদিম ওডিনোটে, গাফানহা দা নাজারিতে স্থান নেয় é

13 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত এটি প্রতিটি উপায়ে সিওডি এবং এমন একটি কাউন্টিতে আকার দেয় যেখানে প্রিয় মাছ ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অংশ।

অবশ্যই, সবকিছু টেবিলের চারপাশে যায় এবং উত্সবটিতে একটি রান্না রয়েছে। দশটি বার এবং দুটি বারে কড থালা তৈরি করার জন্য বারোটি স্থানীয় সমিতি থাকবে।

ইতিমধ্যে অ্যাঙ্কর প্যাভিলিয়ন একটি কড মার্কেট এবং একটি হস্তশিল্পের শো, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি লাইভ রান্না সেশন সহ হোস্ট করবে শেফ ভেনেসা আলফারো হিসাবে, রিতা আলভেস, ড্যানিয়েল কার্ডোসো, পেট্রেসিয়া বোর্জেস, হেলিও লুরিরো, রিতা অলিভিরা, কুইলিয়া সরবান্ডো, ডুয়ার্তে আইরা এবং টনি মার্টিনস।

এছাড়াও লক্ষণীয় হলেন এলহাভো ভ্যালি রুটি এবং রোটা দা বৈররাদা রোটা, ইভেন্টে স্পেস সহ।




সমান্তরালভাবে, সংগীত তারকাদের সাথে কনসার্টের একটি সময়সূচী রয়েছে: সর্বদা 10 টা বেজে, স্টিয়ারিং মঞ্চে, অভিনয় মাতিয়াস দামেসিও (13), আনা মৌরা (14), মিকেল ক্যারিরা (15), রুই ভেলোসো (16) এবং লুয়াস ট্রিগাচাইরো (17)। ইতিমধ্যে 11:30 অপরাহ্নে স্টেজ বাসপোর্ডে, মূল মঞ্চে কনসার্টের শেষের পরে, আওর (13), পাণ্ডুলিপি (14), শে শব্দ (15), ট্যানগারাইন ক্লেমেন্টিন (16) এবং হার্ড-জেপেলিন ট্রিবিউট (17) নয়।

কনিষ্ঠতমের জন্য অ্যানিমেশনটিতে দিনের বেলা, বাগান, গেমস, ওয়ার্কশপ, ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত। “সান্টো আন্দ্রে যাদুঘর শিপে, দেখার জন্য নতুন প্রদর্শনী রয়েছে (” কড টার্ন: দ্য উইমেন অফ খরার “এবং” মহিলা এবং কড ফিশিং “) এবং ওল্ড ক্রুদের দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শন করেছেন, যারা উচ্চ সমুদ্রের উপর অ্যাডভেঞ্চারের কথা স্মরণ করে,” দ্য এলহাভো চেম্বার বলেছেন।

পার্টিতে দুটি traditional তিহ্যবাহী মুহুর্তও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: রিয়ার ক্রেজি রেস (আইপিসিস ভার্বিস) 16 তম (এক শনিবার 17 ঘন্টা); এবং 17 তম (একটি রবিবার, গাফানহা দা নাজারি ক্যাশারড সিশেস থেকে সন্ধ্যা 5 টায় শুরু করে প্যাসেলিরায় (এটি ঠিক) পেস্টে ফিরে আসা।




ব্রাজিল, বিশ্বস্ত বন্ধু

এই বছর, ব্রাজিল আমন্ত্রিত দেশ। “পর্তুগালের সাথে একটি শক্তিশালী historical তিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগের সাথে ব্রাজিল প্যারাটি শহরের একটি কর্মচারী, এলহাভোর সাথে শোকের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছে,” পৌরসভা বলেছে। উচ্চ মুহুর্তগুলির মধ্যে: 15 ই আগস্ট ব্রাজিলিয়ান কর্মচারীদের সরকারী সংবর্ধনার দিন এবং লুসিয়ানা গিমারেসের দ্বারা ওয়াহুর সাথে ডাম্পলিং ডাম্পলিংয়ের প্রদর্শনী। ব্রাজিলের সংস্কৃতি এবং traditions তিহ্যের অ্যাঙ্কর প্যাভিলিয়নে একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে।

উত্সবের এই সংস্করণের জন্য, এলহাভো চেম্বার 475 হাজার ইউরোর বিনিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং সিওডি ফেস্টিভালের প্রধান আকর্ষণীয় হিসাবে সাধারণ সিওডি খাবারগুলি সরবরাহকারী সমস্ত দলকে সমর্থন অবকাঠামোতে বিনিয়োগকে আরও জোরদার করেছে, “তিনি নির্দেশিত।

মোট, ইভেন্টটি সংগঠনটিকে আন্ডারলাইন করে, “প্রায় 50 জন কর্মচারী এবং 500 টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক (সংগঠন এবং অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে) রয়েছে”।

