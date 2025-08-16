You are Here
ইলান হালিমি মেমোরিয়াল ট্রি ভাঙচুর; ম্যাক্রন অ্যান্টিসেমিটিক আইনের নিন্দা করে
News

ফরাসী নেতারা ভ্যান্ডালদের নিন্দা করছেন যারা হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা যাওয়ার আগে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অপহরণ ও নির্যাতন করা একজন ইহুদি ব্যক্তিকে সম্মান জানিয়ে একটি গাছ কেটে ফেলেছিলেন।

২০০ 2006 সালে, এমন একটি দল যা নিজেকে ইউসুফ ফোফানার নেতৃত্বে “বার্বারিয়ানদের গ্যাং” বলে অভিহিত করেছিল, 23 বছর বয়সী ইহুদি ব্যক্তি ইলান হালিমিকে অপহরণ করেছিল। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে হালিমিকে জিম্মি করে নির্যাতন করা হয়েছিল। একটি পুরানো অ্যান্টিসেমিটিক স্টেরিওটাইপ বিশ্বাস করে, হালিমির অপহরণকারীরা ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর পরিবার ধনী এবং এটি মুক্তির দাবি করেছে যে এটি সামর্থ্য নয়।

কমপক্ষে ২ 27 জন লোক হালিমির অপহরণ ও নির্যাতনে অংশ নিয়েছিল, তবে এটি বিশ্বাস করা হয় যে অপরাধ সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানত এবং আইন প্রয়োগকারীদের কাছে এটি রিপোর্ট করেনি।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০ on এ, হালিমিকে নগ্ন, হাতকড়াযুক্ত এবং সবেমাত্র ট্রেন স্টেশনে জীবনকে আঁকড়ে রাখা হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মারা যান।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, সান্তে-জেনেভিউ-ডিইএস-বোয়েসে ইলান হালিমির একটি অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে একটি ছবি। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে বার্ট্র্যান্ড গয়/এএফপি)

ইস্রায়েলি পাইলটদের কাছে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ সম্প্রচারের পরে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার স্থগিত

14 বছর আগে হালিমির সম্মানে রোপণ করা স্মরণীয় জলপাই গাছটি বুধবার গভীর রাতে কেটে ফেলা হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপেলটি চেইনসো দিয়ে করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন এই আইনটির নিন্দা করে বলেছিলেন, “ইলান হালিমিকে সম্মান জানিয়ে গাছটি কেটে ফেলা তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা।

“এটি সফল হবে না: ফ্রান্সের এই শিশুটিকে ভুলে যাবে না যে তিনি ইহুদি ছিলেন বলে তিনি মারা গিয়েছিলেন,” তিনি যোগ করেছেন

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ফ্রেঞ্চোইস বায়রো বলেছিলেন, “কোনও অপরাধ তার স্মৃতি উপড়ে ফেলতে পারে না।”

জবাবে, ফ্রান্সের মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস কুশনার বায়রউকে স্মৃতিসৌধ গাছের জ্বলনের নিন্দার জন্য তার “দৃ strong ় এবং দ্ব্যর্থহীন” নিন্দার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

“আমি আশা করি আপনার সুস্পষ্ট নিন্দা, ফরাসী সরকারের নেতা হিসাবে, ফ্রান্স এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধীতা বৃদ্ধির প্রতি নীতিগত নেতৃত্ব এবং শূন্য সহনশীলতার মডেল হিসাবে দাঁড়িয়েছে। আপনার বক্তব্য তাত্ক্ষণিক প্রসঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি অনুরণিত হবে, যারা লক্ষ্যবস্তু এবং অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলবে,” কুশনার এক্সে লিখেছেন।

এই ছবিতে একটি স্মৃতিসৌধের স্টিল এবং একটি জলপাই গাছের কাণ্ড দেখানো হয়েছে, যা একটি চেইনসো দিয়ে কেটে গেছে বলে জানা গেছে। ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সালের প্যারিসের নিকটবর্তী এপিনয়-সুর-সাইন-এ ইলান হালিমিকে সম্মান জানাতে ২০১১ সালে এই গাছটি রোপণ করা হয়েছিল। ২০০ 2006 সালে একজন তরুণ ফরাসী ইহুদী হালিমিকে অপহরণ করে নির্যাতন করা হয়েছিল। (গেটি চিত্রের মাধ্যমে ডিমিটার দিলকফ/এএফপি)

ইউরোপীয় নেতারা ইস্রায়েলি বন্দীদের হামাস ভিডিও ডিক্রি: ‘সীমাহীন অমানবিকতা’

এই ঘটনার দৃ strongly ়তার সাথে নিন্দা করা সত্ত্বেও, ম্যাক্রন ইস্রায়েলি ডায়াস্পোরার মন্ত্রী এবং বিরোধীতা অ্যামিচাই চিকলি মোকাবেলা করেননি। ইস্রায়েলি কর্মকর্তা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ম্যাক্রনের সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে কার্যকরভাবে “কুঠারটি চালিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।”

“ম্যাক্রন এটির নিন্দা করতে ছুটে এসেছিল – তবে আমি তাকে বলেছিলাম যে তার নিজের হাত কুড়াল চালিয়েছিল। ভিচি শাসনের পর থেকে কোনও ফরাসী রাষ্ট্রপতি ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি আরও বৈরী ছিলেন না,” চিকলি লিখেছেন

“ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে – October ই অক্টোবর নৃশংসতার ভারী ছায়ায়, যখন আমাদের লোকেরা বন্দিদশায় পচে যায় – ম্যাক্রন নিজেকে হামাসের রাজনৈতিক ভ্যানগার্ডে এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধীতার জোয়ারের জোয়ারের দিকে রাখে।”

হালিমির হত্যার পর বছরগুলিতে ফ্রান্স প্যারিসের হাইপার ক্যাচার স্টোরের উপর ২০১৫ সালের আক্রমণ সহ চারজন মারা গিয়েছিল এমন একটি আক্রমণ সহ বিরোধী ঘটনা ঘটেছে। মার্চ মাসে, আক্রমণের ঠিক 10 বছর পরে, স্টোরটি আবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। একজন অগ্নিসংযোগকারী একটি আগুন সেট করে যা স্টোরের সামনের অংশ এবং এর কিছু অভ্যন্তরের ক্ষতি করে, অনুসারে ইস্রায়েলের সময়

“এল আল জেনোসাইড এয়ারলাইন” স্লোগানটির একটি দৃশ্য প্যারিসে এল আল ইস্রায়েল এয়ারলাইনস অফিসগুলির প্রবেশদ্বারে 7 আগস্ট, 2025 সালে লাল রঙের সাথে স্প্রে করা হয়েছিল। (নোমি জলপাই / রয়টার্স)

হিটলারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যান্টিসেমিটিক পোস্টের উপরে ফিলিস্তিনি মহিলাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য ফ্রান্স, গাজা সরিয়ে নেওয়া বন্ধ করে

২০২৩ সালে হামাসের নৃশংস ও অক্টোবর 7 গণহত্যার পরে গাজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ফ্রান্সে বিরোধীতা অব্যাহত রয়েছে। ফ্রান্সের ইহুদিরা কেবল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখেনি। তারা বিরোধী সহিংসতার শিকার হয়েছে।

২০২৪ সালের জুনে, একটি 12 বছর বয়সী কিশোরীকে তিন কিশোর ছেলে দ্বারা ধর্ষণ করা হয়েছিল, যারা পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে, হামলার সময় মৃত্যুর হুমকি এবং বিরোধী মন্তব্য উচ্চারণ করেছিল। এই ঘটনাটি ফ্রান্সে ক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল এবং ম্যাক্রন তাকে নিন্দা করেছিল।

অনুযায়ী ইস্রায়েলের সময়ছেলেদের বিরুদ্ধে একটি নাবালকের উপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় ক্রমবর্ধমান যৌন চিত্র রেকর্ডিং এবং ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। আউটলেটটি জানিয়েছে যে ধর্ষণের সময় ১৩ জন হামলাকারীদের মধ্যে দু’জনকে নয় এবং সাত বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। একজন আক্রমণকারীকে তার বয়সের কারণে কারাগারে সাজা দেওয়া যায়নি এবং পাঁচ বছর ধরে বন্ধ পালক যত্নে রাখা হবে বলে জানা গেছে।

বিক্ষোভকারীরা এমন লক্ষণগুলি ধারণ করে যা বলেছে যে “12 বছর বয়সে ধর্ষণ করা হয়েছে কারণ ইহুদিদের” 2024 সালের 2024 সালের প্যারিসে একটি বিক্ষোভ চলাকালীন, প্যারিসের কোরবেভয়ের শহরতলিতে 12 বছর বয়সী কিশোরীর একটি অ্যান্টিসেমেটিক গ্যাং ধর্ষণের পরে। (জ্যাকারিয়া আবদেলকাফি/এএফপি ভিট্টি চিত্র)

সম্প্রতি, ইস্রায়েলি এয়ারলাইন এল আল ফ্রান্সে বিরোধীতার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাসের শুরুর দিকে, সংস্থার প্যারিস অফিসগুলি রেড পেইন্ট এবং ইস্রায়েল বিরোধী গ্রাফিতির সাথে ভাঙচুর করা হয়েছিল। ভ্যান্ডালরা লিখেছেন যে এল আল একজন “গণহত্যা বিমান সংস্থা”।

মাত্র কয়েক দিন পরে, একটি ফরাসি বিমান ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার এল আল পাইলটদের “ফ্রি ফিলিস্তিন” সম্প্রচার করে। শ্রমিককে স্থগিত করা হয়েছে। এল আল এই মন্তব্যগুলিকে “পেশাদারহীন এবং অনুপযুক্ত” বলে অভিহিত করেছেন।

হালিমির উপর হামলার নেতৃত্বদানকারী ফোফানাকে ২০০৯ সালে কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল এবং তিনি 22 বছর ধরে প্যারোলে যোগ্য নন। তার দু’জন সহযোগীকে 15 এবং 18 বছর কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। হামলার সময় একজন নাবালিকাকেও ১৫ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। হালিমিকে প্রলুব্ধ করত এমন এক মেয়েকে নয় বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।

রাহেল ওল্ফ ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একটি ব্রেকিং নিউজ লেখক।

