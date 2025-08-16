ইলাম মাউন্টেন মাউন্টেন লায়ার

۱۷: ۵۱ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব– ইলাম ক্রাইসিস ক্রাইসিস স্টাফের মহাপরিচালক আলী পাকডলিনেজাদ বলেছেন: “মানুষের অবহেলা এবার চারদওয়াল ইলাম প্রদেশের শহরে” চামড়া পর্বত “কেও ধরেছিল এবং এই পর্বতটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ওয়াটারশেডস সহ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের সদস্য সহ পর্যটকদের দমকলকর্মীদের শিকার করেছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আগুনের বেশিরভাগ অংশ রয়েছে, তবে এর কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ তার কঠোরতা, খাড়া ope াল এবং অঞ্চলের মতো একটি বৃষ্টিপাতের কারণে কঠিন।”
তিনি বজ্রপাতকে চামড়া পর্বতের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
পাকদেলনেজাদ আরও যোগ করেছেন যে এই অঞ্চলের মোটামুটি টোগোগ্রাফি এবং আগুনের পরিমাণের কারণে, হেলিলান, সিরওয়ান, চারদাওয়াল এবং প্রাদেশিক রাজধানীর সংকট পরিচালনার কর্মীদের বাহিনীকে এই অঞ্চলে ডাকা হয়েছিল।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন: পাহাড়ের বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি, আগুনে থাকা অঞ্চলে অর্ধ -পোড়া খোদাইয়ের পতনের কারণে আগুনের বিস্তার রোধে বেশ কয়েকটি বাহিনীও উপস্থিত রয়েছে।
ইলমের গভর্নরের সংকট পরিচালনার কর্মীদের মহাপরিচালক প্রকৃতিতে থাকাকালীন আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকতে এবং আগুন পুড়ে গেলে জায়গাটি ছেড়ে চলে যায় কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য লোকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
গত সপ্তাহে, চাওয়ারের কালো পাহাড়ে আগুন লাগল, যা বাতাস এবং অর্ধ -বার্নযুক্ত খোদাইয়ের পতনের কারণে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে আবার জ্বলজ্বল করছিল।