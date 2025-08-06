ইলিনয় এআই থেরাপিস্টদের নিষিদ্ধ করার প্রথম রাজ্য

ইলিনয় গভর্নর জেবি প্রিটজকার রয়েছে আইনে একটি বিল স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যে এআই থেরাপি নিষিদ্ধ। এটি ইলিনয়কে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাগুলিতে এআইয়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রথম রাজ্য হিসাবে পরিণত করে। আইনটি হাইলাইট করে যে কেবল লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদারদের রাজ্যে কাউন্সেলিং পরিষেবা সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এআই চ্যাটবট বা সরঞ্জামগুলিকে স্ট্যান্ড-একা থেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করতে নিষেধ করে।
এইচবি 1806সাইকোলজিকাল রিসোর্সেস অ্যাক্ট ফর ওয়েলনেস অ্যান্ড ওভারসাইট শিরোনাম, এটিও নির্দিষ্ট করে যে লাইসেন্সযুক্ত থেরাপিস্টরা এআইকে “চিকিত্সার সিদ্ধান্তগুলি” তৈরি করতে বা কোনও “থেরাপিউটিক যোগাযোগ” সম্পাদন করতে পারে না। এটি মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদাররা কীভাবে তাদের কাজে এআই ব্যবহার করতে পারে তার সীমাবদ্ধতা রাখে, যেমন উল্লেখ করে যে “পরিপূরক সমর্থন” যেমন অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি পরিচালনা করা, বিলিং বা অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য এটির ব্যবহার অনুমোদিত।
একটি বিবৃতিতে ম্যাসেবলইলিনয় রাজ্যের প্রতিনিধি বব মরগান বলেছিলেন, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন লাইসেন্সপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট হওয়ার ভান করে তখন আমরা ইতিমধ্যে হরর গল্পগুলি শুনেছি। সঙ্কটে থাকা ব্যক্তিরা অজান্তেই সাহায্যের জন্য এআইয়ের দিকে ফিরে যান এবং বিপজ্জনক, এমনকি মারাত্মক, আচরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।” আইনটি এই জাতীয় ফলাফলগুলি রোধ করার প্রয়াসে খাড়া জরিমানাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সংস্থাগুলি বা ব্যক্তিদের লঙ্ঘন অনুযায়ী 10,000 ডলার জরিমানার মুখোমুখি হয়।
“এই আইনটি আমাদের বাসিন্দাদের সুস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি হিসাবে দাঁড়িয়েছে যাতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাগুলি প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা সরবরাহ করা হয় যারা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে রোগীর যত্নকে অগ্রাধিকার দেয়, তা নিশ্চিত করে আমাদের বাসিন্দাদের মঙ্গলকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি হিসাবে দাঁড়িয়েছে,” ড মারিও ট্রেটো জুনিয়র, ইলিনয় আর্থিক ও পেশাদার নিয়ন্ত্রণের বিভাগের সেক্রেটারি।
বিলটি ইলিনয় হাউস এবং সিনেট পাস করেছে সর্বসম্মতিক্রমে অপ্রতিরোধ্য দ্বিপক্ষীয় সমর্থনের একটি চিহ্নে। আইনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ ট্রাম্প প্রশাসনের সম্প্রতি প্রকাশিত এআই পরিকল্পনাটি কোনও রাজ্য-স্তরের এআই নিয়ন্ত্রণের উপর 10 বছরের স্থগিতাদেশের রূপরেখা দেয়। এটি ওপেনাই হিসাবে আসে বলেছে এটি এর মডেলগুলির মানসিক বা মানসিক সঙ্কট সনাক্ত করার ক্ষমতা উন্নত করছে এবং ব্যবহারকারীদের অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ চ্যাট করার সময় বিরতি নিতে বলবে।