ইলিনয় গেমিং বোর্ড কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে ক্যাসিনো এবং ক্রীড়া বাজির বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

ইলিনয় গেমিং বোর্ড (আইজিবি) ক্যাসিনো, ভিডিও গেমিং এবং স্পোর্টস ওয়েজারিং অপারেটরদের জন্য বিজ্ঞাপন, বিপণন এবং প্রচারের উপর বিদ্যমান বিধিনিষেধের সম্প্রসারণের পাশাপাশি কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে বিজ্ঞাপনগুলিতে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে।
নতুন বিধিগুলি নিয়ন্ত্রক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, এগুলি এখন এমন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে না যেখানে তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা দুর্বল ব্যক্তিদের দ্বারা দেখা যায়।
অপারেটরদের এখন বিজ্ঞাপনের রেকর্ডগুলি বজায় রাখতে হবে এবং বিজ্ঞাপন, বিপণন এবং প্রচারগুলিতে বিশিষ্ট, দায়বদ্ধ গেমিং বার্তাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
ইলিনয় গেমিং বোর্ডের প্রশাসক মার্কাস ডি ফ্রুচটার বলেছেন, “এই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আইজিবি অতিরিক্ত সুরক্ষা এবং মানদণ্ডগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান বিধিবিধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করছে যা জনসাধারণকে আরও সুরক্ষিত করে এবং দায়ী জুয়ার অভ্যাসকে উত্সাহিত করে,” ইলিনয় গেমিং বোর্ডের প্রশাসক মার্কাস ডি ফ্রুচটার বলেছেন।
“এই বিধিগুলি আইজিবি এখতিয়ারের অধীনে সমস্ত ক্যাসিনো, ভিডিও গেমিং এবং ক্রীড়া বাজির ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিষ্কার, ধারাবাহিক, নৈতিকতা এবং স্বচ্ছ বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের নির্দেশিকা সরবরাহ করে।”
বিজ্ঞাপনের নিয়মগুলিতে ইলিনয় গেমিং বোর্ড কী পরিবর্তন করেছে?
নিয়মের এই ক্র্যাকডাউনটি একটির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রেস রিলিজ 4 আগস্ট, এই পরিবর্তনগুলি এখন কার্যকর। এটি ইলিনয় জেনারেল অ্যাসেমব্লির প্রশাসনিক বিধি সম্পর্কিত যৌথ কমিটি (জেসিএআর) এর অনুমোদনের পাশাপাশি একটি জনসাধারণের নোটিশ এবং মন্তব্য সময়কাল অনুসরণ করে যা ১৩ ই মে, ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
অন্যান্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ‘কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, বা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপত্র এবং রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচারের মতো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় মিডিয়া আউটলেটগুলিতে বা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভেন্টগুলির জন্য ব্যবহৃত কোনও ক্রীড়া ভেন্যুতে প্রচার, প্রচারিত, সম্প্রচার, প্রদর্শিত, বা বিতরণ করা থেকে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে’ ‘
সেই উপকরণগুলি কখন এবং কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, প্রচারিত, প্রদর্শিত বা বিতরণ করা হয়েছে তার লগ সহ সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং বিপণন উপকরণগুলির অনুলিপিগুলিও অবশ্যই থাকতে হবে।
অপারেটরদের পৃষ্ঠপোষকদের বিজ্ঞাপন, বিপণন, বা প্রচারমূলক উপকরণগুলি থেকে সাবস্ক্রাইব বা অপ্ট আউট করার বিকল্পও দেওয়া দরকার। এই অনুরোধটি যত তাড়াতাড়ি অনুশীলনযোগ্য হিসাবে মেনে চলতে হবে।
ইলিনয় হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত সমস্যা জুয়া পাঠ্য, সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং বিপণন উপকরণেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে