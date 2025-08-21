ইলিনয় পিতামাতারা ট্রান্স ভলিবল প্লেয়ারের মাধ্যমে স্কুল বোর্ডে সংঘর্ষ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
একজন ট্রান্স অ্যাথলিট ইলিনয়ে একটি গার্লস হাই স্কুল ভলিবল দল তৈরি করেছিলেন, শহরের অনেক বাবা -মায়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বিতর্ককে প্রজ্বলিত করে।
ইলিনয়ের হফম্যান এস্টেটসের কনান্ট উচ্চ বিদ্যালয় বুধবার রাতে তার স্কুল জেলার বোর্ডের বৈঠকে জৈবিক পুরুষদের দল তৈরির সাথে জড়িত স্থানীয় বিতর্কের মধ্যে তার স্কুল জেলার বোর্ডের বৈঠকে কথা বলতে দেখেছিল।
একজন বেনামে অভিভাবক ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তার মেয়েটি দলের হয়ে কাটেনি, যখন পুরুষ শিক্ষার্থী এটি তৈরি করেছিল, তার মেয়েকে সোমবার স্কুলের প্রথম দিনের পরে অশ্রুতে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করে। মা বলেন, বিতর্কের মধ্যে পরের দিন ট্রান্স অ্যাথলিট দলটি ছেড়ে দেন।
বেনাম পিতা বা মাতা এবং অন্য বাবা ফেসবুক পোস্টদাবি করেছেন যে স্কুলের মেয়েদের ভলিবল কোচ পরিস্থিতিটির মধ্যে তার অবস্থান ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখন কেবল স্কুলে ছেলেদের ভলিবলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।
বুধবার জেলা 211 বোর্ডের সভায় অনেক বক্তা মেয়েদের খেলাধুলায় অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছিলেন, তবে অন্যরা, বাম দিকে ঝুঁকানো সম্প্রদায়ের মধ্যে এটির প্রতিরক্ষায় বক্তব্য রেখেছিলেন।
কনান্ট গ্র্যাজুয়েটের মা ক্যারেন পাওয়ারস নামে এক মা জৈবিক পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মেয়েদের প্রতি ক্ষোভে বোর্ডের সদস্যদের কাছে উচ্চস্বরে চিৎকার করেছিলেন। পাওয়ারস মেয়েদের দল থেকে কোচের আপাত পদত্যাগেরও উল্লেখ করেছে।
“গার্লস ভলিবল দলের একজন দীর্ঘকালীন প্রিয় কোচ ছেড়ে চলে যান, এবং যদি তিনি এখানে থাকেন বা দেখছেন তবে আপনার নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উপর দৃ firm ়ভাবে দাঁড়ানো আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে,” পরে তিনি যখন ছেলের পক্ষে অনিরাপদ বোধ করবেন না তখনই কোনও মেয়েটির দায়বদ্ধ হওয়া উচিত নয়! নিরাপদ, স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত!? ”
সহকর্মী ইলিনয় মা অ্যাঞ্জেলা ক্রিস্টম্যান, একজন দীর্ঘকালীন শিক্ষক, মেয়েদের খেলাধুলায় পুরুষদের বিরোধিতা করে একটি মেজাজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
ক্রিস্টম্যান বলেছিলেন, “বর্তমান নীতিটি প্রতিটি অন্যান্য মেয়েকে অধিকার এবং গোপনীয়তা এবং সুরক্ষিত জায়গাগুলির অধিকারের উপর পদদলিত করছে।” “আমার কন্যা এমন জায়গাগুলিতে লুকিয়ে থাকবে না যেখানে তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে সুরক্ষিত করা হবে And এবং 6 ফুট -4 জৈবিক পুরুষের সামনে তার জামাকাপড় বন্ধ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা হবে না এবং স্পষ্টতই এটি অপরাধী যে এটিই আপনি যে সমাধানটি দিচ্ছেন তা।”
আরেক মা ভিকি উইলসন জেলার বর্তমান নীতিটিকে “অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অন্যায়” হিসাবে লম্পট করেছিলেন।
উইলসন বলেছিলেন, “যদিও আপনারা অনেকেই নির্দিষ্ট বাচ্চাদের অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে চান, দুটি জিনিস অবশ্যই বলা উচিত। একটি, এটি স্পষ্টভাবে ভুল এবং অত্যন্ত অন্যায় এবং আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া বাচ্চাদের সাথে নতুন সমস্যা তৈরি করে।
“কারণ আপনি যদি এই বাচ্চাদের সম্পর্কে সত্যই যত্নশীল হন তবে আপনি এমন একটি বিপজ্জনক আদর্শকে প্রচার করবেন না যা তাদের সমস্যার মূলে পৌঁছায় না It এটি পরীক্ষামূলক এবং বিপজ্জনক হস্তক্ষেপগুলিকে ধাক্কা দেয় যা লোভী মানুষকে তাদেরকে আজীবন লাভজনক রোগীদের মধ্যে পরিণত করতে সক্ষম করে, প্রায়শই গুরুতর আফসোস এবং উচ্চতর আত্মহত্যার দিকে পরিচালিত করে।”
রাজ্যের রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের সহায়তার আহ্বান জানিয়ে টেনস ট্র্যাক মিলনের পরে ইলিনয় ট্রান্স অ্যাথলিটের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়
মেয়েদের ক্রীড়া দলগুলিতে পুরুষদের অনুমতি দেওয়ার বিরোধিতা করে কথা বলেছিলেন এমন অনেক বাবা -মা প্রাক্তন উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েদের ভলিবল খেলোয়াড় পেটন ম্যাকনাবের গল্পটি উল্লেখ করেছিলেন, যিনি ২০২২ সালে একটি গেমের সময় ট্রান্স অ্যাথলিটের দ্বারা ভলিবল দিয়ে মুখে বেড়াতে গিয়ে মস্তিষ্কের স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।
সেখানে একজন স্পিকার যিনি গার্লস স্পোর্টসে ট্রান্স অ্যাথলিটদের সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ম্যাকনাবের আঘাতের আঘাতগুলি মেয়েদের ভলিবল থেকে পুরুষদের নিষিদ্ধ করার ন্যায়সঙ্গত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়, এবং যে কোনও মহিলা অ্যাথলিটকে যে কোনও প্রতিপক্ষকে আহত করে সে ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ করা উচিত।
“২০১২ সাল থেকে ২১৪,০০০ এরও বেশি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মহিলা ভলিবল খেলোয়াড় আহত হয়েছে। এই আহতদের প্রায় প্রত্যেকেই সিজেন্ডার সহকর্মীদের জড়িত। সুতরাং কেন এই আঘাতের সাথে জড়িত সিজেন্ডার অ্যাথলিটদের খেলাধুলা থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য কেউ কেন আহ্বান করছে না?” জাস্টিন ও’রউর্ককে জিজ্ঞাসা করলেন। ফক্স নিউজ ডিজিটাল স্বাধীনভাবে ও’রউর্কের আঘাতের পরিসংখ্যান যাচাই করতে পারে না।
কনান্ট হাই স্কুল হ’ল গার্লস ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অ্যাথলিটদের ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের একটি সাইট, ২০১৫ সালের ঘটনা এবং লকার রুমের অ্যাক্সেসের সন্ধানকারী একজন হিজড়া শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আদালতের লড়াইয়ের পরে।
জেলা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার শিক্ষা বিভাগের সাথে একটি সমঝোতা পৌঁছেছিল যা শেষ পর্যন্ত ট্রান্স শিক্ষার্থীদের মেয়েদের লকার রুমে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। জেলাটি ওবামা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রথম ধরণের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছিল প্রাথমিকভাবে ট্রান্স শিক্ষার্থীকে মেয়েদের লকার রুম থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য।
ইস্যুতে রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনা গত এক বছরে একাধিক সম্প্রদায় জুড়ে বেড়েছে।
মে মাসে, ন্যাপার প্রাইরি কনফারেন্স সভায় মেয়েদের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণির প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পরে একটি যুব ট্র্যাকের সভা জাতীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনাটি সেই মাসে নেপারভিলি 203 কমিউনিটি স্কুল জেলা বোর্ডের সভায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক উত্তপ্ত বিতর্ককে উত্সাহিত করেছিল।
বোর্ডের সদস্যরা আইএক্স শিরোনাম অনুসরণ করার সময় শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে আসার সাথে সাথে নেপারভিলের স্কুল বোর্ড এই সপ্তাহে আরও তদন্ত দেখেছিল।
রেপ। মেরি মিলার, আর-ইলিনয়েস, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের কাছে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে বিষয়টি মোকাবেলায় ফেডারেল হস্তক্ষেপের জন্য।
বর্তমানে, ইলিনয়তে মহিলা জায়গাগুলিতে বাধা থাকা ট্রান্সজেন্ডারদের সম্পর্কে একটি ফেডারেল শিরোনাম IX তদন্ত রয়েছে তবে এটি কেবল একটি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।
ডিয়ারফিল্ড পাবলিক স্কুল জেলা 109 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে শিক্ষা বিভাগ মিডল স্কুলের মেয়েদের পরে নাগরিক অধিকারের অফিস স্কুল প্রশাসকদের দ্বারা মেয়েদের লকার রুমে ট্রান্স শিক্ষার্থীর সামনে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
ইলিনয়ের মা নিকোল জর্জাস বিচার বিভাগে অভিযোগ দায়ের করার পরে এবং তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া স্কুল বোর্ডের সভার বক্তব্য দেওয়ার পরে মার্চ মাসে পরিস্থিতিটির দিকে আলোকপাত করেছিলেন।
ইস্যুটি ইলিনয়ে গার্লস ক্রীড়া চালিয়ে যাওয়ার কারণে জর্জাস আরও পদক্ষেপ নেওয়ার সন্ধান করছেন এবং আশা করছেন সাম্প্রতিক নেপারভিলের ঘটনাটি একটি টার্নিং পয়েন্ট হবে। তিনি ইস্যুতে ইলিনয়কে আরও চাপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রশাসনের পক্ষে আবেদন করছেন।
জর্জাস এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, “জোয়ারগুলি এর পরে ঘুরতে চলেছে। আমাদের বাবা -মা হিসাবে যথেষ্ট ছিল।” “আমরা সর্বাগ্রে রয়েছি, আমরা ক্রসহায়ারে রয়েছি এবং আমাদের সহায়তা দরকার। আমাদের এখনই সহায়তা দরকার। আমাদের রাজ্যে মার্চ থেকে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, এবং এটি আরও খারাপ হচ্ছে!
“তারা এই বাচ্চাদের প্রায় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে প্রায় পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করছে কারণ তারা জানে যে তারা কিছুই করছে না। তারা ইলিনয় সম্পর্কে ভুলে গেছে। তারা আমাদের সম্পর্কে ভুলে গেছে।”
ইলিনয় হাই স্কুল অ্যাসোসিয়েশন (আইএইচএসএ) এপ্রিল মাসে ঘোষণা করেছে এটি ট্রাম্পের মেনে চলবে না এক্সিকিউটিভ অর্ডার ট্রান্স অ্যাথলিটদের মেয়েদের এবং মহিলাদের খেলাধুলার বাইরে রাখতে। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটদের ২০১১ সাল থেকে ইলিনয়ের মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
