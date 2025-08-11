ইলিনয় বিকল্প শিক্ষক 11 বছর বয়সী শিক্ষার্থীর সাথে যৌনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রিপোর্টে বলা হয়েছে, একজন ইলিনয়ের বিকল্প শিক্ষক তার বাড়িতে “খেলার তারিখ” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, তার সময় তার 11 বছর বয়সী শিক্ষার্থীর সাথে যৌনমিলনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, রিপোর্টে বলা হয়েছে।
প্রাক্তন ডিকাটুর পাবলিক স্কুলের কর্মচারী অ্যালি বার্ডফিল্ড, ৩৪, এখন সেপ্টেম্বরে শিকারী অপরাধী যৌন নিপীড়নের বিষয়টি স্বীকার করার পরে সেপ্টেম্বরে সাজা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ডাব্লুসিআইএ
ভুক্তভোগীর বাবা -মা কর্তৃক দায়ের করা একটি মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে স্টেশনটি জানিয়েছে যে শিক্ষার্থী 2023 এবং 2024 সালে একাধিক “খেলার তারিখ” এর জন্য মাউন্ট সিয়োনের বার্ডফিল্ডের বাড়িতে গিয়েছিল।
“ভুক্তভোগীর মা বার্ডফিল্ডের বাড়িতে যাওয়ার পরে তার ছেলের সাথে আলাদা অভিনয় করার বিষয়টি লক্ষ্য করে জানিয়েছেন। ফলস্বরূপ, তিনি তার ছেলের ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরীক্ষা করেছিলেন। তার ছেলের সাথে একটি ফলোআপ আলোচনায় তিনি বার্ডফিল্ডের সাথে যৌন মিলন করেছেন বলে প্রকাশ করেছিলেন এবং তার মাউন্ট জিয়োন বাসভবনে ২৯ শে মার্চ, ২০২৪ -এ অতিথি ছিলেন,” মাউন্ট জিয়ন পুলিশ মো। গত বছর একটি বিবৃতিতে।
প্রাক্তন পাবলিক স্কুলের শিক্ষক, 33, টিন বয়ের সাথে ‘দীর্ঘায়িত প্যাটার্ন’ এর পরে অভিযুক্ত
“এই অভিযোগগুলি হতবাক, বিশেষত যখন অভিযুক্ত অপরাধী বিশ্বাসের অবস্থানের একজন ব্যক্তি,” বিভাগটি যোগ করেছে। “মাউন্ট জিয়ন পুলিশ বিভাগ এই ঘটনাগুলির ফলে প্রাপ্ত ট্রমাটি মোকাবেলা করার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের এবং তাদের পরিবারের সাথে কাজ করার পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
ডব্লিউসিআইএ জানিয়েছে, ছেলের মা তার ফোনে তাঁর এবং বার্ডফিল্ডের মধ্যে বার্তাগুলি আবিষ্কার করেছিলেন এবং ক্যাশ অ্যাপের মাধ্যমে তাকে $ 700 পাঠানো হয়েছে, ডাব্লুসিআইএ জানিয়েছে।
ছেলেটি ডিকাটুরের হোপ একাডেমিতে বার্ডফিল্ডের ক্লাসে শিক্ষার্থী ছিল, স্টেশনটি যোগ করেছে।
ইলিনয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যৌন নির্যাতনের মামলায় 52 অতিরিক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত
“ভুক্তভোগী ডিপিএস জেলা 61১ এর 6th ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। অ্যালি বার্ডফিল্ড ছিলেন তাঁর 6th ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিতে নিযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প শিক্ষক,” মাউন্ট জিয়ন পুলিশ জানিয়েছেন।
বার্ডফিল্ডকে তার গ্রেপ্তারের পরে তার অবস্থান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।
ডব্লিউসিআইএ জানিয়েছে, তিনি শিক্ষার্থীর সাথে যৌন মিলন, তাকে নগদ অ্যাপে অর্থ প্রদান এবং স্ন্যাপচ্যাটে নগ্ন ছবি পাঠানোর বিষয়ে পুলিশ সাক্ষাত্কারেও স্বীকার করেছিলেন।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, বার্ডফিল্ড 40 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি।