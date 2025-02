ইলিনয় স্কুলগুলিতে পুলিশের টিকিট বন্ধ করার একটি ধাক্কা ট্রাম্পের যুগে জরুরি হয়ে ওঠে – প্রোপাবলিকা

প্রোপাবলিকা একটি অলাভজনক নিউজরুম যা ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্ত করে। ডিসপ্যাচগুলির জন্য সাইন আপ করুন, একটি নিউজলেটার যা প্রতি সপ্তাহে আপনার ইনবক্সে আমাদের গল্পগুলি পেতে দেশজুড়ে অন্যায় কাজ করে।

দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য জরুরিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ইলিনয় আইন প্রণেতারা সোমবার একটি নতুন বিল দায়ের করেছেন এটি স্পষ্টভাবে স্কুল পুলিশকে টিকিট এবং শিক্ষার্থীদের দুর্ব্যবহারের জন্য জরিমানা থেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রথমবারের মতো এই আইনটির জন্য জেলাগুলিও স্কুলগুলিতে পুলিশের ক্রিয়াকলাপ ট্র্যাক করতে এবং এটি রাজ্যে প্রকাশ করার প্রয়োজন হবে – ফেডারেল কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিত দেওয়ার কারণে তারা নাগরিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বিবেচনা করবে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার কারণে ডেটা সংগ্রহের আরও বেশি চাপ তৈরি করা হয়েছে।

একটি 2022 প্রোপাবলিকা এবং শিকাগো ট্রিবিউন তদন্ত, “দ্য প্রাইস কিডস পে”, যদিও ইলিনয় আইন স্কুল কর্মকর্তাদের সরাসরি শিক্ষার্থীদের জরিমানা করা নিষিদ্ধ করেছে, জেলাগুলি পুলিশকে স্থানীয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘনের জন্য উদ্ধৃতি জারি করার আহ্বান জানিয়ে আইনটি স্কার্ট করে। এটি আরও দেখা গেছে যে কালো শিক্ষার্থীরা তাদের সাদা সমবয়সীদের চেয়ে স্কুলে টিকিট পাওয়ার দ্বিগুণ ছিল।

সংবাদ তদন্তের পরে, গভর্নর, রাজ্য সুপারিনটেনডেন্ট এবং আইন প্রণেতারা স্কুলগুলিকে অনুশীলন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবে আইনী প্রচেষ্টা বারবার স্থগিত হয়ে গেছে। ইলিনয় হাউসে সোমবার প্রবর্তিত বিলটি স্কুলগুলিতে পুলিশের টিকিটের সমাপ্তির জন্য একটি নতুন পদ্ধতির গ্রহণ করেছে যে পুলিশ অপরাধ বা সহিংসতার জন্য শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করতে পারে তবে তারা স্থানীয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করার জন্য শিক্ষার্থীদের টিকিট দিতে পারে না, বাষ্প, বিশৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন ধরণের লঙ্ঘন নিষিদ্ধ করার জন্য তারা টিকিট করতে পারে না আচরণ, সত্যতা এবং অন্যান্য আচরণ।

এই আইনটির পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এই পার্থক্যটি পরিষ্কার ছিল না, যার ফলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে যে স্কুলগুলি পুলিশকে গুরুতর বিষয়ে জড়িত করতে সক্ষম হবে না – এবং টিকিটের বিষয়ে আইন প্রয়োগের মূল কারণ ছিল। স্থানীয় আইনগুলির নাগরিক লঙ্ঘনের জন্য জারি করা টিকিটগুলি প্রায়শই প্রশাসনিক শুনানিতে রায় দেওয়া হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণত আইনী প্রতিনিধিত্ব পায় না।

শিকাগোর একজন ডেমোক্র্যাট এবং বিলের প্রধান স্পনসর রেপ। লা শন ফোর্ড বলেছেন, ভ্যাপিংয়ের জন্য টিকিটের শিক্ষার্থীরা বর্তমান নীতিগুলি কীভাবে ব্যর্থ হচ্ছে তার একটি উদাহরণ। তিনি বলেছিলেন যে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে স্কুল জেলাগুলি নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য উদ্বেগের জন্য নিরীক্ষণের জন্য কী ধরণের পুলিশ ইন্টারঅ্যাকশন চলছে তা প্রকাশ করে।

“আমরা অবশ্যই আইনে যা বিশ্বাস করি তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। আমরা ট্রাম্পের নীতিগুলি আমাদের নৈতিকতা নির্ধারণ করতে দিতে পারি না, “ফোর্ড বলেছিলেন। “আমাদের স্কুলগুলি এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে আমরা শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে কারাগারে পাইপলাইন, পিরিয়ড থেকে রক্ষা করি।”

ইলিনয় স্টেট এডুকেশন বোর্ডের সাথে আইনটির খসড়া তৈরি করা বেশ কয়েকটি অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলি বলেছে যে আইনটির আরও শক্তিশালী, আরও সুনির্দিষ্ট সংস্করণের পিছনে নতুন শক্তি রয়েছে যে তারা ব্যর্থতার সাথে ধাক্কা দিয়েছে 2023 এবং 2024 আইনী সেশন।

আগের বিলগুলি কোনও চেম্বারে কখনই পুরো ভোট পায়নি। অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ করার আশঙ্কার কারণে বিলগুলিতে আপত্তি জানানো লোকদের মধ্যে ইলিনয় অ্যাসোসিয়েশন অফ পুলিশ ছিল।

চিফস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক ক্রেইস বলেছেন, এই দলটি সত্যবাদী ও বাষ্পের মতো শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকার পুলিশ পক্ষে রয়েছে। তিনি এখনও নতুন বিলগুলি দেখেন নি তবে বলেছিলেন যে এই দলটি আইন প্রণেতাদের সাথে কাজ করবে এবং উকিলদের সাথে কাজ করবে “এই কাজটি করার কোনও উপায় আছে কিনা সেখানে আমরা এখনও এই কাজটি করতে পারি এবং অন্তর্নিহিত উদ্বেগ উত্থাপিত হওয়ার প্রশংসা করতে পারি কিনা তা দেখার জন্য।”

আইমি গ্যালভিন উইথ স্ট্যান্ড ফর চিলড্রেন, একটি ইলিনয় অলাভজনক যা শিক্ষার ইক্যুইটি এবং জাতিগত ন্যায়বিচারের জন্য চাপ দেয়, বলেছে যে জেলাগুলি পুলিশের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা “ট্রাম্প প্রুফিং” শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকারের একটি উপায়।

গ্যালভিন বলেছিলেন, “আমরা ইলিনয়ে এই ডেটা দেখতে চাই।” “If policy were to change at the (US Department of Education), we would lose all data about how schools are interacting with law enforcement, and that is really concerning to us.”

মার্কিন শিক্ষা বিভাগের নাগরিক অধিকার বিভাগ বছরের পর বছর ধরে পুলিশ কতবার শিক্ষার্থীদের সাথে জড়িত থাকে এবং কতবার শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয় সে সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেছে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি বিভাগটি ভেঙে ফেলতে চান, এবং নাগরিক অধিকারের তথ্য সংগ্রহের উপর কী প্রভাব ফেলবে তা এটি পরিষ্কার নয়। এবং ফেডারেল সরকার কখনও শিক্ষার্থীদের টিকিট পর্যবেক্ষণ করেনি।

মঙ্গলবার ইলিনয় সিনেটে স্কুলে পুলিশি কার্যক্রম রোধ করার লক্ষ্যেও একটি দ্বিতীয় বিলের লক্ষ্য রয়েছে। যদিও এটি টিকিটের অবসান ঘটাতেও লক্ষ্য করবে, তবে স্কুল প্রশাসকদের একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতি হিসাবে টিকিট লিখতে পুলিশকে আহ্বান জানানো থেকে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এটি সম্ভবত বাড়ির সংস্করণের চেয়ে আলাদা পদ্ধতির গ্রহণ করবে। এটি সত্যিকারের শিক্ষার্থীদের বা তাদের পিতামাতাকে কর্তৃপক্ষের কাছে জরিমানা জারি করার জন্য স্কুলগুলিও নিষিদ্ধ করবে।

পশ্চিম শিকাগোর একজন ডেমোক্র্যাট ফোর্ড এবং সিনেটের স্পনসর কারিনা ভিলা বলেছেন, তারা বিস্তৃত সমর্থন অর্জনের জন্য এবং আইনটির চূড়ান্ত সংস্করণটি পরিমার্জন করতে উভয় বিল নিয়ে বিতর্ক থেকে আকর্ষণ করার প্রত্যাশা করছেন।

There have been some piecemeal changes and efforts at reform following the “Price Kids Pay” investigation, including a state attorney general investigation that confirmed that school administrators were exploiting a loophole in state law by asking police to ticket students. এই তদন্তে দেখা গেছে যে একটি বৃহত শহরতলির শিকাগো জেলা আইনটি ভেঙে দিয়েছে যখন এটি পুলিশকে জরিমানা শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশ দেয় এবং অনুশীলনটি অসম্পূর্ণভাবে কালো এবং লাতিনো শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে। রাজ্যের শীর্ষ আইনী কর্তৃপক্ষ অনুশীলনকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং বলেছে যে এটি বন্ধ করা উচিত।

তবে নতুন আইনটির হাউস এবং সিনেট স্পনসররা বলেছেন যে এটি ছাড়া অনুশীলন অব্যাহত থাকবে। রেকর্ডগুলি দেখায় যে স্কুল-ভিত্তিক পুলিশ রাজ্যের পূর্ব অংশের কঙ্কাকি কাউন্টিতে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের টিকিট দিয়েছে, কেন্দ্রীয় ইলিনয়ের পূর্ব পিয়েরিয়া এবং গত এক বছর ধরে পশ্চিমা সীমান্তের নিকটবর্তী মনমোথের কাছে মনমোথের কাছে তামাক রাখার মতো বিভিন্ন ধরণের লঙ্ঘনের জন্য, লড়াই বা অ্যালকোহল পান করা।

একটি শহরে, শিক্ষার্থীরা গাঁজা দখলের জন্য এই পতনের জন্য 450 ডলার হিসাবে বেশি জরিমানা পেয়েছিল; অন্যটিতে, কয়েক ডজন শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের জন্য সত্য জরিমানা সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।

ইলিনয়সের এজি বলেছে যে স্কুলগুলির পক্ষে টিকিটের শিক্ষার্থীদের পুলিশ ব্যবহার করা অবৈধ। তবে তার অফিস কেবল একটি জেলা জানিয়েছে।

“তাদের পরিবারকে জরিমানা করা উচিত নয় এবং তারা কর্মকর্তাদের শিক্ষার্থীদের টিকিট দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া উচিত নয়,” ভিলা স্কুলগুলি সম্পর্কে যেখানে শিক্ষার্থীরা টিকিট পান সেখানে বলেছিলেন। “আমাদের বিল অনুশীলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে।”

অন্যান্য রাজ্য নেতারা আরও বলেছেন যে তারা গভর্নর জেবি প্রিটজকার এবং স্টেট স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট, টনি স্যান্ডার্স সহ স্কুলে টিকিটের শিক্ষার্থীদের অনুশীলন শেষ করতে চান। ইলিনয় স্টেট অফ এডুকেশন শিক্ষার্থীদের স্কুলে টিকিট দেওয়া থেকে বিরত রাখতে এই অধিবেশনের অন্যতম একটি শৃঙ্খলা হিসাবে তৈরি করেছিল আইনী অগ্রাধিকার ডিসেম্বরে।

বোর্ডের মুখপাত্র জ্যাকি ম্যাথিউস বলেছেন, আইন পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় “বিশেষত এই অনুশীলনের বর্ণের শিক্ষার্থীদের উপর এই অনুশীলনের প্রভাব ফেলার কারণে।”

“আমরা শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে এমন একটি সমাধানে পৌঁছানোর জন্য স্টেকহোল্ডার এবং আইন প্রণেতাদের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।