ইলিনয় 2027 সালে শুরু হওয়া স্কুলগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিংয়ের আদেশ দেয়

পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজন একটি নতুন ইলিনয় আইন পিতা -মাতা, নীতি বিশেষজ্ঞ এবং আইন প্রণেতাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আঁকছে যারা নীতিটি সতর্ক করে দেয় যে নীতিটি সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং ভুলভাবে শিশুদের লেবেল করতে পারে।
গভর্নর জেবি প্রিটজকার 31 জুলাই এই পদক্ষেপে স্বাক্ষর করেছেন, ইলিনয়কে দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে তৈরি করেছেন যা তিন থেকে 12 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিংয়ের আদেশ দেয়।
2027–2028 শিক্ষাবর্ষে কার্যকর হওয়ার জন্য সেট করা আইনটি স্কুলগুলিকে ডিজিটাল বা কাগজ ফর্মগুলি ব্যবহার করে প্রতি বছর স্ব-সনাক্ত করা স্ক্রিনিং সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। পিতামাতার তাদের সন্তানদের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে।
সমর্থকরা বলছেন যে এই উদ্যোগটি সংকট হওয়ার আগে স্কুলগুলি হতাশা, উদ্বেগ বা ট্রমাগুলির প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। তবে সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিকল্পনাটি সমাধানের চেয়ে আরও বেশি সমস্যা তৈরি করতে পারে।
ম্যানহাটান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অ্যাবিগাইল শ্রিয়ার এক্স-তে লিখেছেন, “আমি রেকর্ড অন-দ্য রেকর্ড এবং স্ফটিক পরিষ্কার হতে চাই।
ভেনচার ক্যাপিটাল ফার্ম অ্যান্ড্রেসেন হরোভিটসের অংশীদার ক্যাথরিন বয়েলও সরকারী ওভাররিচ এবং তিনি “মানসিক স্বাস্থ্য শিল্প কমপ্লেক্স” বলে অভিহিতদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
বয়েল লিখেছেন, “যদি কোনও স্কুল নার্স বা কোনও রাষ্ট্রীয় বাধ্যতামূলক মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা আপনাকে বলে যে আপনি অসুস্থ, আপনি তাদের বিশ্বাস করতে চলেছেন,” বয়েল লিখেছেন। “এ কারণেই এতগুলি পরিবার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পুরোপুরি বেছে নিচ্ছে – ওভাররিচ অবাক করে দিচ্ছে।”
ইলিনয় শিক্ষার কর্মকর্তারা বলছেন যে স্ক্রিনিংগুলি ডায়াগনস্টিক হবে না এবং আরও মূল্যায়ন থেকে উপকৃত হতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের পতাকাঙ্কণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ইলিনয় স্টেট অফ এডুকেশন বোর্ড 2026 সালের মধ্যে স্ক্রিনিংয়ের সরঞ্জাম এবং নির্দেশিকাগুলি বিকাশ করবে এবং স্কুল জেলাগুলি সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।
রাজ্য সুপারিনটেনডেন্ট টনি স্যান্ডার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, “একাডেমিক প্রস্তুতি এবং আজীবন সাফল্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য অপরিহার্য।” “খুব প্রায়ই, আমরা কেবল তখনই কোনও শিক্ষার্থীর সঙ্কটকেই স্বীকৃতি জানাই যখন এটি সংকট হয়ে যায়। সর্বজনীন স্ক্রিনিংয়ের সাথে আমরা প্রতিক্রিয়া থেকে প্রতিরোধে স্থানান্তরিত করি।”
গভর্নরের শিশুদের আচরণগত স্বাস্থ্য রূপান্তর উদ্যোগের চিফ অফিসার ডানা ওয়েইনার বলেছেন, স্ক্রিনিংগুলি পরিবারের জন্য al চ্ছিক হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হবে।
রাজ্য সেন লরা ফাইন, একজন ডেমোক্র্যাট এবং বিলের শীর্ষস্থানীয় স্পনসর, বলেছেন, এই প্রচেষ্টাটির লক্ষ্য শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা স্বাভাবিক করা। তিনি বলেন, “স্ক্রিনিংগুলি সংকট হওয়ার আগে বা কিছু ক্ষেত্রে, কখনও কখনও খুব দেরি হওয়ার আগে উদ্বেগ, হতাশা বা ট্রমাগুলির প্রাথমিক লক্ষণগুলি ধরার জন্য ডিজাইন করা হবে।”
রাজ্যের রিপাবলিকান আইন প্রণেতারাও বিরোধীদের কণ্ঠ দিয়েছেন। রেপ। স্টিভ রিক (র –উডস্টক) সতর্ক করেছিলেন যে আইনটি বীমা সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত পরিবারগুলির জন্য অনিচ্ছাকৃত পরিণতি পেতে পারে।
“ইউনিভার্সাল মেন্টাল হেলথ স্ক্রিনিংগুলি আমাদের সম্ভবত জিনিসগুলি সন্ধান করা, বীমা কভারেজ অস্বীকার করার কারণগুলি খুঁজে পাওয়া ছাড়া কিছুই পেতে পারে না,” রিক বলেছিলেন।
রিপ্রেস।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য প্রিটজকারের অফিসে পৌঁছেছে এবং এখনও কোনও উত্তর পায়নি।