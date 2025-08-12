You are Here
ইলিয়া জাবরনি: বোর্নেমাউথ ডিফেন্ডার পিএসজিতে 57 মিলিয়ন ডলার সরানো সম্পূর্ণ করে
ইলিয়া জাবরনি: বোর্নেমাউথ ডিফেন্ডার পিএসজিতে 57 মিলিয়ন ডলার সরানো সম্পূর্ণ করে

ক্লাবের অভ্যন্তরের সূত্রে জানা গেছে, বোর্নেমাউথ এই গ্রীষ্মে কমপক্ষে একজন ডিফেন্ডার বিক্রি হবে তবে তিনটি হারাতে একটি ধাক্কা হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম ক্লাবের অফারে এ জাতীয় উচ্চ ফি সহ প্রতিটি পদক্ষেপটি প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

চেরিগুলি, যিনি ছয় মাস আগে জুভেন্টাস থেকে হুইজসেনকে সাইন ইন করার জন্য £ 12.8 মিলিয়ন ডলারের চেয়ে তিনগুণ তিনজনকে তিনগুণ বাড়িয়েছিলেন, তিনি আশা করেননি যে তার 50 মিলিয়ন ডলারের রিলিজ ক্লজটি এক বছরের মধ্যে অর্থের জন্য অর্থের মূল্য হিসাবে দেখা হবে।

রিয়েল মাদ্রিদ এই দৌড় প্রতিযোগিতা জিতেছিল তবে হুইজসেন ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে একটি উজ্জ্বল মরসুমের পরে আর্সেনাল, লিভারপুল এবং চেলসি সহ আরও অনেক আগ্রহ আকর্ষণ করেছিলেন।

ডায়াকাইট সেন্টার -ব্যাকের একটি ফাঁক পূরণ করে এবং £ 14.4 মিলিয়ন ফরাসী অ্যাড্রিয়েন ট্রফার্টকে কেরকেজ হোল পূরণের জন্য স্বাক্ষর করা হয়েছে – এবং আরও একজন কেন্দ্রীয় ডিফেন্ডার চাওয়া হচ্ছে।

এদিকে, গোলরক্ষক জর্ডজে পেট্রোভিচ কেপা অ্যারিজাবালাগাকে প্রতিস্থাপন করেছেন – যিনি বোর্নেমাউথের পরিবর্তে চেলসিতে আর্সেনালে যোগ দিতে বেছে নিয়েছিলেন – তারা ফেব্রুয়ারিতে কিশোর ফরোয়ার্ড এলি জুনিয়র ক্রৌপিকেও স্বাক্ষর করেছিলেন।

ম্যানেজার অ্যান্ডনি ইরোলাও একজন স্ট্রাইকারকে ইভানিলসনের হয়ে প্রতিযোগিতা যুক্ত করতে চান, গত মৌসুমে এএনইএস আনাল অবশিষ্টাংশের কারণে হাঁটুর গুরুতর আঘাতের কারণে ভুগছিলেন।

