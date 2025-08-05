ইলেভল্যাবগুলি নিজস্ব রয়্যালটি-মুক্ত এআই সংগীত পরিষেবা চালু করে

এআই স্টার্টআপ এগারোটি ল্যাব সবেমাত্র ঘোষণা করেছে একটি পরিষেবা এগারো সংগীত বলা হয়যা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সাফ করা জাল গান তৈরি করে। এটি একটি তাত্ক্ষণিক ভিত্তিক বিষয়, তাই এটি ব্যবহারকারীরা যে কোনও কিছু স্বপ্ন দেখাতে পারে তা তৈরি করতে পারে।
গানগুলিতে ভোকাল এবং গানের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। ওয়াশিংটন পোস্ট প্রম্পটের মতো উদাহরণ দিয়েছেন “60 এর দশকের ভাইব এবং শক্তিশালী গানের সাথে একটি মসৃণ জাজ গান, তবে শুক্রবার বিকেলে স্বাচ্ছন্দ্যময়।” পরিষেবাটি সংগীত তৈরি করতে কয়েক মিনিট সময় নেয় বলে জানা গেছে।
সংস্থাটি নিঃশব্দে কিছু সময়ের জন্য প্ল্যাটফর্মটি পরীক্ষা করে আসছে ডাব্লুএসজে এটি ইঙ্গিত করে যে এটি তার 20 জন গ্রাহককে মডেলটিতে অ্যাক্সেস দিয়েছে এবং তারা এটি ফিল্ম, টিভি শো, ভিডিও গেমস এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্টাফ তৈরি করতে ব্যবহার করেছে। ইলেভল্যাবগুলি 20 গ্রাহক কে তা নির্দিষ্ট করে নি, সম্ভবত লোকেরা এআই op ালু সম্পর্কে রাগান্বিত হয়।
প্রশিক্ষণের জন্য, সংস্থাটি মেরলিন নেটওয়ার্ক এবং কোবাল্ট মিউজিক গ্রুপ নামে ছোট ছোট সংগীত লেবেলের জন্য দুটি ডিজিটাল অধিকার সংস্থার সাথে ডিল করেছে। ইলেভেনল্যাবস সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মাতি স্ট্যানিসজেউস্কি বলেছেন যে তিনি বোর্ডে বড় লেবেল পাওয়ার লক্ষ্যে রয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে “মডেলটি আমাদের অ্যাক্সেস রয়েছে এমন ডেটাতে কঠোরভাবে তৈরি করা হয়েছে।” এটি কোম্পানির জন্য সুসংবাদ, কারণ সুনো এবং উদিওর মতো অন্যান্য সংগীত-প্রজন্মের প্ল্যাটফর্মগুলি কপিরাইটযুক্ত কাজের ব্যবহারের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।
এআই-উত্পাদিত সংগীত এখনই একটি মুহুর্তের কিছু আছে। “ব্যান্ড” ভেলভেট সানডাউন সম্পূর্ণরূপে তৈরি এবং লক্ষ লক্ষ শোনা সংগ্রহ করতে পরিচালিত স্পটিফাইতে। প্রকৃত অনুরাগ বা রোগব্যাধি কৌতূহলের উপর ভিত্তি করে সেই আগ্রহের কতটা ছিল তা এখনও দেখা যায়।
ইলেভল্যাবগুলি মূলত এর ভয়েস-প্রজন্মের প্রযুক্তির জন্য পরিচিত। এটি একটি নিউজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে যা জুডি গারল্যান্ড এবং জেমস ডিনের মতো সেলিব্রিটিদের উপর ভিত্তি করে এআই-উত্পাদিত ভয়েস সহ গ্রাহকদের কাছে গল্পগুলি পড়ে। এর একটি সরঞ্জাম রোবোকলগুলিতে জো বিডেনের কণ্ঠ অনুকরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ভোটারদের প্রাথমিক অংশে অংশ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে। এটি অন্যান্য সেলিব্রিটিদের জন্য ডিপফেক তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়।
