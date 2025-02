ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ইমাম প্রিন্স আগা খান 88 বছর বয়সী মারা যান

লিসবন – ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ইমাম এবং একটি বড় উন্নয়ন সহায়তা নেটওয়ার্কের প্রধান আগা খান ৮৮ বছর বয়সে লিসবনে মারা গেছেন, বুধবার তাঁর ফাউন্ডেশন ঘোষণা করেছে।

তিনি আগা খান ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন, যা বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকাতে ৯৯,০০০ লোক এবং আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিযুক্ত করে।

“তাঁর মহিমা রাজপুত্র করিম আল-হুসেনী, আগা খান চতুর্থ, শিয়া ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ৪৯ তম বংশগত ইমাম এবং নবী মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি তাঁর) প্রত্যক্ষ বংশধর, ২০২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, লিসবনে শান্তিপূর্ণভাবে মারা যান, ৮৮ বছর বয়সী, ঘিরে ছিলেন, তার পরিবার, ”ফাউন্ডেশন এক বিবৃতিতে বলেছে।

“The announcement of his designated successor will follow,” the statement added, regarding who could become the fifth person to hold the post since the 19th century.

একাধিক দেশে উপস্থিত, বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে, ইসমাইলি সম্প্রদায়ের সংখ্যা 12 থেকে 15 মিলিয়ন, এর ওয়েবসাইট অনুসারে।

জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস আগা খানকে ধর্মীয় নেতার মৃত্যুর পরে “আমাদের অস্থির বিশ্বে শান্তি, সহনশীলতা এবং মমত্ববোধের প্রতীক” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

নোবেল শান্তি বিজয়ী ও শিক্ষা প্রচারক মালালা ইউসুফজাই বলেছেন, তাঁর উত্তরাধিকার “বিশ্বজুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য তিনি যে অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন তার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে”।

জেনেভায় জন্মগ্রহণকারী, আগা খান তার শৈশব কেনিয়ায় কাটিয়েছিলেন এবং ১৯৫7 সালে তাঁর দাদুর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তানজানিয়ায় নিযুক্ত হন।

আমেরিকান অভিনেতা রিতা হায়ওয়ার্থের সাথে অশান্ত বিয়ের পরে তাঁর বাবা উত্তরাধিকারের লাইনে কেটে গিয়েছিলেন।

ইয়টস এবং জেটসের এক বিলিয়নেয়ার মালিক, আগা খান রেসট্র্যাকের নিয়মিত ছিলেন এবং প্রজননের প্রজননের পারিবারিক tradition তিহ্য অব্যাহত রেখেছিলেন।

তিনি তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে জনহিতকর প্রকল্পগুলিতেও লাঙ্গল করেছিলেন।

– ‘দর্শনের অসাধারণ মানুষ’ –

তিনি ১৯6767 সালে তৈরি করা অ্যাপোলিটিকাল এবং সেকুলার ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের ১৮ টি দেশে সাক্ষরতার মাত্রা বাড়ানোর কৃতিত্বের কৃতিত্বের স্তর।

তাঁর জীবদ্দশায়, আগা খানকে তার উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ এবং “বিশ্বজুড়ে সহনশীলতার” জন্য সম্মানিত কানাডিয়ান নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

তিনি ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজ নাগরিকত্বও রেখেছিলেন। ইসমাইলি নেতৃত্ব লিসবনে অবস্থিত, যেখানে একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় রয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে “বহু বছরের ব্যক্তিগত বন্ধু” ছিলেন আগা খানের মৃত্যুর দ্বারা ব্রিটেনের কিং চার্লসকে “গভীরভাবে দুঃখিত” করা হয়েছিল, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে একটি নামহীন রাজকীয় সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আগা খানকে “দৃষ্টি, বিশ্বাস এবং উদারতার অসাধারণ মানুষ” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যারা “তাঁর জীবনকে সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য উত্সর্গ করেছিলেন”।

শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাই কমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি “সংস্কৃতি, দানশীলতা এবং মানবিক কারণে তাঁর অনুকরণীয় প্রতিশ্রুতি” প্রশংসা করেছেন।

ইসমাইলি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি মধ্য প্রাচ্যের দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় মৌলবাদ বা সুন্নি-শিয়া উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ ছিলেন।

ইসলাম “দ্বন্দ্ব বা সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে বিশ্বাস নয়, এটি শান্তির ধর্ম,” তিনি এএফপিকে 2017 সালে বলেছেন।

এটি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় যা “মূলত রাজনৈতিক, তবে যা বিভিন্ন কারণে, ধর্মতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়। এটি কেবল সঠিক নয়, “তিনি বলেছিলেন।

এদিকে, রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি প্রিন্স করিম আগা খানের পাশ কাটিয়ে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি, যিনি চীনে সরকারী সফরে রয়েছেন, তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, পাকিস্তান এক দুর্দান্ত বন্ধু হারিয়েছে, যিনি পাকিস্তানের সামাজিক খাতকে বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের উন্নয়নে উন্নীত করার জন্য দুর্দান্ত অবদান রেখেছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মানবতার জন্য প্রিন্স করিম আগা খানের অমূল্য সেবা সর্বদা স্মরণ করা হবে। তিনি প্রিন্স করিম আগা খানের মৃত্যুকে স্মরণীয় ক্ষতি বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এই শব্দগুলি পাকিস্তানের এমন একনিষ্ঠ বন্ধুটির ক্ষতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে না। তিনি বলেন, প্রয়াত প্রিন্স করিম আগা খান এই অঞ্চলে বিশ্বমানের শিক্ষাগত মান প্রতিষ্ঠা করে গিলগিত-বাল্টিস্টনে শিক্ষাগত প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ প্রিন্স করিম আগা খানের মৃত্যুর জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি বলেছিলেন যে প্রিন্স করিম আগা খান ছিলেন দৃষ্টি, বিশ্বাস এবং উদারতার মানুষ এবং তাঁর স্থায়ী উত্তরাধিকার প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। তাঁর অবদানগুলি সীমানা অতিক্রম করে, প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়ের কাছে আশা এবং অগ্রগতি নিয়ে আসে। শেহবাজ শরীফ বলেছেন, প্রিন্স করিম আগা খান একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন, যার জীবন বিশ্বজুড়ে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে উত্সর্গীকৃত ছিল। দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি প্রান্তিক হওয়ার কারণকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, অগণিত জীবনে একটি অদম্য চিহ্ন রেখেছিলেন।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মেরিয়াম নওয়াজ শরীফ তার দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য শোক ও দুঃখের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করার সময় প্রিন্স করিম আগা খানের সামাজিক সেবাগুলিতে সমৃদ্ধ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

বুধবার এখানে জারি করা তার বার্তায় তিনি সমবেদনা জানিয়েছিলেন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি বাড়িয়েছিলেন।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) সভাপতি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ নওয়াজ শরীফ ইসমাইলি সম্প্রদায়ের 49 তম ইমাম তার মহিমা প্রিন্স করিম আগা খানকে পাস করার বিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর শোকের বার্তায় নওয়াজ শরীফ আগা খানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সমাজকল্যাণ এবং নারীদের ক্ষমতায়নে আজীবন অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে তাঁর জনহিতকর প্রচেষ্টা তাকে বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছে। “তাঁর অসাধারণ অবদানগুলি পাকিস্তানের উপর একটি অদম্য চিহ্ন ফেলেছে, যেখানে তাঁর নেতৃত্বে চালু হওয়া অসংখ্য উদ্যোগ সম্প্রদায়কে উন্নীত করে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন।

প্রয়াত আধ্যাত্মিক নেতার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের কথা স্মরণ করে নওয়াজ শরীফ বিশেষত ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে প্রিন্স করিম আগা খানের পাকিস্তান সফরের সময় তাদের বৈঠকটি তুলে ধরেছিলেন, যেখানে তাঁর কন্যা রাজকন্যা জহরা তাঁর সাথে ছিলেন। “তাঁর জ্ঞান, নম্রতা এবং মানবিক সেবার প্রতি প্রতিশ্রুতি সত্যই অনুপ্রেরণামূলক ছিল,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

পিএমএল-এন-এর সভাপতি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দাদা স্যার সুলতান মাহমেদ শাহের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে আগা খানের historic তিহাসিক বংশকেও স্বীকার করেছেন। “তিনি পরিষেবা, অগ্রগতি এবং unity ক্যের একটি বিশিষ্ট উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়েছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।

আগা খান পরিবার এবং ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সমবেদনা বাড়িয়ে নওয়াজ শরীফ তার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, বিদেহী আত্মার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। “তাঁর আত্মা চিরন্তন শান্তিতে থাকতে পারে,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন।

প্রিন্স করিম আগা খানের পাশ কাটিয়ে বিলাওয়াল ভুট্টো দুঃখ পেয়েছিলেন

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি ইসমাইলি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা এবং আগা খান উন্নয়ন নেটওয়ার্কের প্রধান প্রিন্স কারিম আগা খানের প্রধানকে পাস করার বিষয়ে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

পিপিপি চেয়ারম্যান বলেছেন যে মানবতার কল্যাণ এবং বৈজ্ঞানিক ও চিকিত্সা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াত প্রিন্স করিম আগা খানের সেবা সর্বদা স্মরণ করা হবে।

বিলওয়াল ভুট্টো বলেছিলেন যে প্রিন্স করিম আগা খান সর্বদা জনগণকে সেবা এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গের একটি জায়গা দান করুন এবং শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য দান করুন। মুরাদ শাহ প্রিন্স করিম আগা খানের মৃত্যুর জন্য শোক করলেন

সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলী শাহ ইসমাইলি সম্প্রদায়ের 49 তম ইমাম প্রিন্স করিম আগা খানের দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন।

সৈয়দ মুরাদ আলী শাহ তাঁর শোকের বার্তায় বলেছিলেন যে সিন্ধু ও সরকারের লোকেরা সমানভাবে ইসমাইলি সম্প্রদায়ের শোক ভাগ করে নেয়।

তিনি বলেছিলেন যে প্রিন্স করিম আগা খানের মৃত্যু কেবল ইসমাইলি সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, পুরো মানবতার জন্যও একটি বড় ক্ষতি ছিল।

সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে প্রিন্স করিম আগা খানের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড এবং মানবতার জন্য পরিষেবাগুলি অবিস্মরণীয়।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রিন্স করিম আগা খানের স্মৃতি সর্বদা বেঁচে থাকবে।