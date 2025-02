ইসলামাবাদ আইনজীবীরা আজ বিচারকদের স্থানান্তর সারি নিয়ে আদালত বয়কট করে

প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রটিতে আইনজীবীদের প্রতিবাদ মঞ্চস্থ দেখায়। – অ্যাপ্লিকেশন/ফাইল

ইসলামাবাদ: সমস্ত ইসলামাবাদ বার কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে ধর্মঘট পর্যবেক্ষণ এবং সোমবার (আজ) উচ্চ ও জেলা আদালতের কার্যক্রম বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছে (আজ) সর্বশেষ “মালাফাইড” বিচারকদের ইসলামাবাদ হাই কোর্টে (আইএইচসি) স্থানান্তর করার বিরুদ্ধে।

একটি যৌথ সভায়, ইসলামাবাদ বার কাউন্সিল (আইবিসি), ইসলামাবাদ হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন (আইএইচসিবিএ), এবং ইসলামাবাদ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন (আইডিবিএ) রবিবার তিন বিচারকের পোস্টের বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের জন্য তাদের প্রস্তাবকে সম্মতি জানায় the IHC.

রাজধানী আদালতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি “স্থানান্তরিত বিচারক” হবেন বলে জল্পনা -কল্পনা করার পরে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি অন্যান্য উচ্চ আদালত থেকে তিনজন বিচারককে আইএইচসি -তে স্থানান্তরিত করার একদিন পর এই পদক্ষেপটি এসেছিল।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি সরফাজ ডোগার, সিন্ধু হাইকোর্টের বিচারপতি খাদিম হুসেন সুমো এবং বেলুচিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মুহাম্মদ আসিফকে ফেডারেল টেরিটরির আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

পাঁচটি ইসলামাবাদ বিচারকদের অনুরোধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির দ্বারা বিচারকদের আইএইচসিতে স্থানান্তরিত অনুমোদনের অনুমোদন অনেক ভ্রু উত্থাপন করেছে। গত সপ্তাহে, আইএইচসি -র পাঁচ জন বিচারক পাকিস্তান ইয়াহিয়া আফ্রিদীর প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে দাবি করেছেন যে একজন স্থানান্তরিত বিচারক ফেডারেল টেরিটরির আদালতের প্রধান বিচারপতি পদে বিবেচিত হবে।

এই চিঠিটি – জাস্টিস মোহসিন আখতার কায়ানী, তারিক মেহমুদ জাহাঙ্গীরি, বাবর সাত্তার, সরদার ইজাজ ইজহাক খান এবং সামান রাফাত ইমতিয়াজ দ্বারা স্বাক্ষরিত – সিজেপি ইয়াহিয়া আফ্রিদী, আইএইচসি -র প্রধান বিচারপতি অ্যামের ফারুক, এলএইচসি -র প্রধান বিচারপতি আ। শফি সিদ্দিকী।

এই চিঠিতে বিচারপতি আরবাব মুহাম্মদ তাহির এবং মিয়াঙ্গুল হাসান আওরঙ্গজেবের নামও ছিল, তবে তাদের স্বাক্ষর অনুপস্থিত ছিল।

আজকের রেজোলিউশনে, আইনজীবী সংস্থাগুলি প্রতিটি ফোরামে আইএইচসিতে তিন বিচারকের স্থানান্তর বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি আরও বলেছে যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল কমিশনের 10 ফেব্রুয়ারির বৈঠককেও স্থগিত করা উচিত।

আইএইচসি বিচারকদের চিঠির পিছনে তাদের ওজন ছুঁড়ে ফেলে ইসলামাবাদ আইনজীবীরা দাবি করেছিলেন যে পরবর্তী আইএইচসি প্রধান বিচারপতি কোনও “বহিরাগত” হওয়া উচিত নয়।

এটি আরও বলেছে যে সমস্ত বার কাউন্সিলের অধীনে একটি historic তিহাসিক আইনজীবী সম্মেলন সোমবার সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাংবাদিকদের সাথে তাঁর কথোপকথনের সময় আইবিসির ভাইস চেয়ারম্যান আলিম খান আব্বাসি বলেছিলেন: “আমরা আইএইচসিতে বিচারকদের পোস্ট সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাখ্যান করি।”

সোমবার আইনজীবীরা একটি historic তিহাসিক সম্মেলন শুরু করবেন, তিনি আরও বলেন, তারা আইএইচসিতে বিচারকদের নতুন পোস্টিংয়ের পিছনে কুচকাওয়াজের গন্ধ পেয়েছিল এবং বিচারিক কমিশনের বৈঠকে পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি দেশজুড়ে বার কাউন্সিলদের প্রাসঙ্গিক আদালতের কার্যক্রম বয়কট করার আহ্বান জানান।

তিনি ২th তম সংশোধনী “ব্ল্যাক ল” বলে অভিহিত করেছেন এবং সংশোধনীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এসসি -র পুরো আদালত চেয়েছিলেন।

আইএইচসিবিএর সভাপতি রিয়াসাত আলী আজাদের মতামত ছিল যে ধর্মঘট এবং কনভেনশনটি ছিল তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছিলেন যে আইএইচসি বিজয়ী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

“আইএইচসির পাপ হ’ল এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চায়,” তিনি যোগ করেন।

এদিকে, আইডিবিএ না em িম আলী গুজজার বলেছিলেন যে আইনজীবীরা কোনও বিচারক বা ব্যক্তিত্বের সাথে নয় বরং বিচার বিভাগ এবং সংবিধানের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। He said that the lawyer would resist the outsider judges.

ইসলামাবাদের আইনজীবীদের সাথে সংহতিতে করাচি বার অ্যাসোসিয়েশনের (কেবিএ) সভাপতি আমির ওয়ারাইচ সোমবার আইএইচসিতে বিচারকদের স্থানান্তরিতের বিরুদ্ধে আদালত বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে কেবিএর রাষ্ট্রপতি বলেছেন: “আইনজীবীরা আজ ইসলামাবাদ বারের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য আদালতের কার্যক্রম বর্জন করবেন। তিনি আরও জানান, কেবিএর একটি সাধারণ বডি সভা সকাল সাড়ে এগারটায় অনুষ্ঠিত হবে।