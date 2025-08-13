You are Here
ইসলামাবাদ, পাঞ্জাব এবং আপার খাইবার পাখতুনখ্বায় বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে
ইসলামাবাদ, পাঞ্জাব এবং আপার খাইবার পাখতুনখ্বায় বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে

ফাইল ফটো
ইসলামাবাদ, পাঞ্জাব, উচ্চ খাইবার পাখতুনখওয়া, কাশ্মীর এবং গিলগিত -বালতিস্তানে বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া বিভাগের মতে, পশ্চিমা বাতাস দেশের উপরের অংশগুলিকে প্রভাবিত করছে। 17 আগস্ট থেকে তাদের তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগের মতে, 14 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত ইসলামাবাদ, উচ্চ পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখওয়া, কাশ্মীর এবং গিলগিত -বালতিস্তানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

১ August আগস্ট থেকে, বেঙ্গল উপসাগর বাতাসের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে, অন্যদিকে 18 থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগের মতে, পাহাড়ী অঞ্চল এবং ডুবো অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত নিমজ্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



