You are Here
ইসলামাবাদ, মার্গাল্লার পাহাড়ে নিকাশী
News

ইসলামাবাদ, মার্গাল্লার পাহাড়ে নিকাশী

ফাইল ফটো
ফাইল ফটো

ইসলামাবাদে মার্গাল্লার পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা ড্রেনগুলি নিকাশীর কারণে, চক শাহজাদ এবং পার্ক রোডের মধ্য দিয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে একটি তীব্র বৃষ্টিপাতের নিকাশী রয়েছে।

স্থানীয়রা বলছেন প্রশাসনকে বারবার অবহিত করা হয়েছে তবে কোনও দল এখনও হয়নি।

অন্যদিকে, আজ ক্ষুদ্র বৃষ্টিপাতের কারণে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, লাহোর এবং সিয়ালকোট পানির নিচে রয়েছে।

বৃষ্টিপাতের কারণে, সোয়াত, শ্যাংলা, মনসেহরা, কোহিস্তান, অ্যাবোটাবাদ, মুরি, গোলিয়াথ এবং কাশ্মীরের নদীগুলিতে জলের প্রবাহও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগের মতে, খাইবার পাখতুনখওয়া, গিলগিট -বালতিস্তান, কাশ্মীর, মুরারি এবং গোলিয়াথের পাহাড়ী অঞ্চলে জমি স্লাইডিংয়ের কারণে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ঝুঁকিতে রয়েছে।

বন্যার পূর্বাভাস বিভাগ অনুসারে, সিন্ধু নদীতে গাদু এবং সুক্কুর ব্যারেজে নিম্ন স্তরের বন্যা রয়েছে, বাকি নদীগুলি যথারীতি তাদের নিজস্ব হেডওয়ার্কগুলিতে প্রবাহিত হচ্ছে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts