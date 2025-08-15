You are Here
ইসাদোরা লাগোসের কী হল? তারা একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার জন্য এক্সএমএসএস গেরেরো 2024 গ্রেপ্তার – এল ফিনান্সিয়েরো

মিস গেরেরো প্রতিযোগিতায় 2024 সংস্করণের বিজয়ী (যেখানে প্রিসিলা ভালভার্ডে অংশ নিয়েছিলেন), ইসাদোরা লাগোসগ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার অভিযোগযুক্ত অপরাধের জন্য প্রজাতন্ত্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের (এফজিআর) সক্ষম কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট রাতে।

গেরেরো মডেল ছাড়াও, একজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত তার কথিত এসকর্টযার নাম এখনও পর্যন্ত অজানা।

তার গ্রেপ্তার পরে দেওয়া হয়েছিল তারা অস্ত্রের আইনী দখল প্রমাণ করবে না তারা ফি রোডের মাধ্যমে অ্যাকাপুলকো অ্যাক্সেস এবং প্রস্থানগুলিতে ইনস্টল করা সুরক্ষা পর্যালোচনা চলাকালীন তাদের গাড়িটি বহন করেছিল।

ইসাদোরা লাগোস কেন গ্রেপ্তার হয়েছিল, এক্সএমএস গেরেরো 2024?

সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাতে আশেপাশের আশেপাশে গ্রেপ্তার হয়েছিল লা ভেন্টা বুথ, আকাপুলকোতে

ন্যাশনাল গার্ড এবং নাগরিক সুরক্ষা ও সুরক্ষা মন্ত্রকের সাথে সংযুক্ত ফেডারেল কর্তৃপক্ষ তারা যে ট্রাকটিতে ভ্রমণ করছিল তা পর্যালোচনা করেছে।

Alt ডিফল্ট
ইসাদোরা লাগোসের গ্রেপ্তার একটি বুথে পর্যালোচনা করার পরে দেওয়া হয়েছিল। (এআই দিয়ে উত্পন্ন চিত্রণমূলক ছবি)

জানা গেছে যে গাড়ির কাণ্ডে (ক) ডজ ডুরঙ্গো ব্লাঙ্কো ট্রাক মোরেলোস প্লেট সহ) তারা অস্ত্রটি পেয়েছিল, যার ব্যবহার সামরিক কর্পোরেশনগুলির জন্য সংরক্ষিত।

রুটিন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, তারা একজন মহিলা এবং আরও দু’জন পুরুষের সংগে ইসাদোরা লাগোস হিসাবে চিহ্নিত মেক্সিকান মডেলকে গ্রেপ্তার করেছিল। সমস্ত বন্দী তাদের আইনী স্থিতি সমাধানের জন্য অপেক্ষা করে।

এজেন্সি অনুযায়ী কোয়াড্র্যাটিনআটককৃতদের একপুলকো ভিত্তিক ফেডারেল পাবলিক মন্ত্রণালয় এজেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তারা বীমাকৃত ইউনিটের সাথে একত্রিত হয়েছিল এবং তাদের কাছে উপলব্ধ ছিল প্রজাতন্ত্রের অ্যাটর্নি জেনারেল (এফজিআর)

দায়িত্বগুলি নির্ধারণের জন্য, গেরেরোর বিউটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীর একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অস্ত্রের উত্স পরীক্ষা করতে হবে, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শংসাপত্রগুলি ছাড়াই গাড়ীতে স্থানান্তরিত করার কারণও অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।

Alt ডিফল্ট
বুথে মেক্সিকো-অ্যাকাপুলকো হাইওয়ের বিক্রি ছিল যেখানে ইসাদোরা লাগোসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। (সেন্টোটোস্কুরো / ক্রিস্টা এস্পিনো আগুইলার)

ইসাদোরা লাগোস কে?

মেক্সিকান বিউটি প্রতিযোগিতার তরুণ বিজয়ী মিস গেরেরো, ইসাদোরা লাগোস, ২০২৪ সংস্করণে মুকুট পাওয়ার জন্য একটি স্বীকৃত মডেল এবং মিস মেক্সিকো 2025 এ অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তবে কয়েক সপ্তাহ আগে হ্রদ তার মুকুট থেকে পদত্যাগ কথিতভাবে বিউটি প্রতিযোগিতার সংস্থার সাথে মতবিরোধের জন্য এবং পরিবর্তে তিনি ছিলেন মডেল ভিক্টোরিয়া জেরমাইও, যিনি মিস মেক্সিকোয়ের পরবর্তী সংস্করণে গেরেরোর প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ইসাদোরা লাগোস তার একটি আইন ডিগ্রি আছেতবে দ্বিতীয় ক্যারিয়ার অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বেছে নিয়েছে গ্যাস্ট্রোনমিবর্তমানে একই (বা কমপক্ষে এমনকি 2024 সালে আপডেটও করা হয়েছে)।

মিস মেক্সিকোয়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তাকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী এক যুবতী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: “ক্রসফিট অনুশীলন করা এবং মেক্সিকোয়ের শাস্ত্রীয় আর্কিটেকচার এবং ইতিহাসের জন্য তার স্বাদ,” সাইটের বিবরণ।

এছাড়াও, এটি ছিল প্রাণীর আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবক তিন বছর ধরে, সচেতনতা এবং গ্রহণ প্রচারে অংশ নেওয়া।

Alt ডিফল্ট
ইনস্টাগ্রামে মিস মেক্সিকো প্রকাশনা। (ছবি: স্ক্রিন ক্যাপচার ইনস্টাগ্রাম ডটকম)

গ্রেপ্তারের পরে ইসাদোরা লাগোসের আইনী পরিস্থিতি কী?

আপনার আইনী পরিস্থিতি পরবর্তী 48 ঘন্টার মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হবে, এমন সময় যাতে আপনি জামিনে আপনার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন বা প্রক্রিয়াটির ধারাবাহিকতার জন্য কোনও নিয়ন্ত্রণ বিচারকের কাছে পরিণত হবে কিনা তা নির্ধারণ করা হবে।

এই শুক্রবারের সময়, প্রাক্তন বিউটি এক্সরিন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের হেফাজতে রয়েছেন। এখনও অবধি, এই সত্যগুলিতে গ্রেপ্তার হওয়া চার জনের আইনী অবস্থানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের একটি সরকারী ঘোষণা জারি করা হয়নি।



