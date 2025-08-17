ইসাবেল লিল: “আমি জানি না যে রিগ্রেশন আছে কিনা, তবে পৃথিবী জটিল” | সাক্ষাত্কার

যৌনতা, মাতৃত্ব, স্থূলত্ব, সাধারণ মানুষের জন্য মেনোপজের মতো বিষয়গুলিকে সম্বোধন করার জন্য এটি অগ্রণী ছিল। কয়েক বছর ধরে, এটি পর্তুগিজদের একটি পরিচিত মুখ ছিল টেলিভিশন এবং রেডিও প্রোগ্রামগুলি যেখানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, যেমন উদ্ভাবক শক্তিশালী যৌনতা এসআইসি থেকে, 1993 সালে, হয় ক্রনিকলস দ্বারা তিনি 30 বছর ধরে লিখেছিলেন। সাফল্যটি এমন ছিল যে এমনকি এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যারা কেবল এটি জানার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন, জনসাধারণের কাছে স্বীকার করেছেন। আমরা লুভাইনের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানের ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট, মাস্টার এবং ডাক্তার ইসাবেল লিল সম্পর্কে কথা বলি, যিনি আজ আইএসপিএর ডিন ছিলেন, যার সাথে তিনি 46 বছর ধরে যুক্ত ছিলেন।