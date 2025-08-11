You are Here
News

ইসেটপেকের শান্তি দ্বারা গুলি করা এক হাজার মানুষকে একত্রিত করে

লেখা

শারীরিক অ্যাক্টিভেশন প্রচার এবং কমিউনিটি ইউনিয়ন প্রচারের লক্ষ্যে ইসিএটিপেকের পৌর সরকার কর্তৃক আয়োজিত শান্তির প্রথম শটে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিল।

পৌরসভার সভাপতি আজুসেনা সিসনারোস কোস সাইকেল সফরের নেতৃত্ব দিয়েছেন। রুটটি ফিয়েরো ব্রিজে শুরু হয়েছিল, মোরেলোস, ভিসেন্টে ভিলাদা অ্যাভিনিউ এবং অ্যাভিনিডা জুয়ারেজ দ্বারা অব্যাহত, এবং সান ক্রিস্টাবালের পৌরসভা প্রাসাদে সমাপ্ত হয়েছিল। সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ গতিশীলতা, ড্যানিয়েল সিবাজা এবং মেক্সিকো রাজ্যের স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ম্যানুয়েল সোটোমায়রও উপস্থিত ছিলেন।

ইভেন্টটিতে সাইক্লিস্ট, স্কেটার, রানার এবং পথচারী ছিল। ইসেটপেক অ্যাথলিটরা ব্রুনো দামিয়ান হার্নান্দেজ জায়াস, আইয়েনির আলেকজান্দ্রা কাস্তেদা ওর্নিওনিও এবং ড্যানিয়েল অ্যালডায়ার রিওস ডাজ, পাশাপাশি ট্রায়াথলন ক্লাবের সদস্য, সান ক্রিস্টাবাল এবং জারডাইনস ডেরোলোসের বাইসিসিস্টাসাসহ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অংশ নিয়েছিলেন।

পৌরসভা সরকার জানিয়েছে যে এই শটটি ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপের একটি সিরিজের প্রথমটি যা ইসিএটিপিকে -তে খেলাধুলা প্রচার এবং সম্প্রদায়ের পরিচয় জোরদার করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে।

মেক্সিকো স্টেট স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের পরিচালক, ম্যানুয়েল সোটোমায়র ইঙ্গিত করেছেন যে ইসিএটিপেক শারীরিক সক্রিয়করণকে বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, অন্য পৌরসভাগুলিতেও প্রয়োগ করা হবে এমন একটি রাষ্ট্রীয় কৌশলের অংশ হিসাবে।

ইসেটপেক যুব ইনস্টিটিউটের পরিচালক জাকলিন ল্যাব্রাডা ইনফান্তে বলেছিলেন যে যুব দিবসের স্মরণে কাঠামোর মধ্যে এই ঘূর্ণায়মানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা 12 আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র সিসনারোস কোস জনগণকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের আবর্জনা সংগ্রহের চেষ্টা করা গিনেস রেকর্ডে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা রবিবার, September সেপ্টেম্বর সকাল 9:00 টা থেকে পৌরসভার বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিত হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts