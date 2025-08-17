ইস্টলাহুয়াকা তার প্রথম কর্ন ফেয়ার ধরেছিল

গুয়াদালাপে দে লা ক্রুজ
ইস্টলাহুয়াচা সিটি কাউন্সিল কর্ন ফেয়ারের প্রথম সংস্করণটি সম্পাদন করেছে, এটি এমন একটি ঘটনা যা একটি বার্ষিক tradition তিহ্য হয়ে উঠতে চায় এবং পৌরসভার সাংস্কৃতিক পরিচয় জোরদার করা, স্থানীয় অর্থনীতি বাড়াতে এবং পারিবারিক সহাবস্থানের জন্য জায়গা তৈরি করে।
মেয়র গুয়াদালাপে দাজ অ্যাভিলেজ, সংস্কৃতি সচিব নেলি ক্যারাস্কো এবং ক্যাম্পো মারিয়া ইউজেনিয়া রোজানো, যিনি গভর্নর ডেলফিনা গামেজ আলভারেজের প্রতিনিধি বহন করেছিলেন। মেয়র জোর দিয়েছিলেন যে এই সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল আইস্ট্লাহুয়াকেন্স পরিচয়কে শক্তিশালী করা এবং পরিবারগুলিকে বিনোদনমূলক বিকল্প সরবরাহ করা।
“আমরা আইস্টলাহুয়াচা এবং নিকটবর্তী পৌরসভাগুলির বাসিন্দাদের পেয়ে খুব খুশি। উপস্থিতরা মেক্সিকো রাজ্যের ফিলহার্মোনিক অর্কেস্ট্রা, কর্নের রানী প্রতিযোগিতা, যান্ত্রিক গেমস, সাধারণ খাবার বিক্রয়, পাশাপাশি লস কিউসিলোস গ্রুপের সাথে একটি জনপ্রিয় নৃত্য নিয়ে আনন্দিত হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও জানিয়েছেন যে 100 টিরও বেশি কারিগর এবং উদ্যোক্তারা এই প্রথম সংস্করণে অংশ নিয়েছিলেন, 50 টি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক যারা বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করেছিলেন তাদের পাশাপাশি। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে দু’দিনের ক্রিয়াকলাপের সময় প্রায় 10,000 লোক দুর্দান্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।
ইস্টলাহুয়াকার সভাপতি বলেছিলেন যে মেলাটির স্ট্যান্ডে টিকিট, পার্কিং এবং সেবনের মাধ্যমে সম্পদের অংশ পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশার সাথে ক্যাবিল্ডো কর্তৃক অনুমোদিত দুই মিলিয়ন পেসো প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল। পার্কিংয়ের ব্যয়টি 100 পেসোতে সেট করা হয়েছিল।
মেয়র ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই তারিখগুলিতে মেলার উপলব্ধি স্থানীয় কৃষি tradition তিহ্যের প্রতিক্রিয়া জানায়, 14 এবং 15 ই আগস্ট কৃষকরা এই অঞ্চলে মূলযুক্ত একটি কাস্টম মিলপাস এবং কর্নের আশীর্বাদ উদযাপন করে।
শেষ অবধি, দাজ অ্যাভিলেজ জোর দিয়েছিলেন যে, অর্থনৈতিক প্রসারণের বাইরেও কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যটি নিরাপদ এবং ১০০% পারিবারিক জায়গার মাধ্যমে সামাজিক ফ্যাব্রিককে পুনর্নির্মাণ করা।
“আমরা চাই আইস্টলাহুয়াকেনস পরিবারগুলি তাদের সংস্কৃতি, গ্যাস্ট্রোনমি এবং সংগীত উপভোগ করতে এবং উপভোগ করতে পারে এমন একটি শালীন জায়গা থাকতে পারে এবং এই ঘটনাটি আমাদের পৌরসভার পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।