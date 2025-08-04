You are Here
ইস্টেন্ডাররা স্টেসির জন্য নতুন অগ্নিপরীক্ষা ধ্বংসাত্মকভাবে নিশ্চিত করেছে কারণ পুলিশ জড়িত রয়েছে | সাবান

স্টেসি এবং জিন ইস্টেন্ডার্সে হতবাক দেখায়
পরের সপ্তাহে স্টেসির জন্য নতুন হরর রয়েছে (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

ইস্টেন্ডার্স পরের সপ্তাহে স্টেসি স্লেটার (লেসি টার্নার) এর জন্য আরও অশান্তি প্রকাশ করছে।

প্রয়াত স্বামী মার্টিন ফোলার (জেমস বাই) এর জন্য অবশেষে শোকের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক কয়েক সপ্তাহ পরে, একটি নতুন নতুন গল্প রেখাযুক্ত করা হচ্ছে – এবং এটি 2023 এ ফিরে আসে।

আসন্ন দৃশ্যে, স্টেসি জানতে পেরে শিহরিত যে কন্যা লিলি (লিলিয়া টার্নার) তার বাবা রায়ান মলয় (নীল ম্যাকডার্মট) এর সাথে থাকার পরে আলবার্ট স্কয়ারে ফিরে যাচ্ছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, মম জিন (গিলিয়ান রাইট) এবং চাচাত ভাই ফ্রেডি (ববি ব্রাজিয়ার) যখন তার সিক্রেটক্যামের বিষয়বস্তু অনলাইনে ফাঁস হয়েছে এই সংবাদটি ভেঙে দিতে বাধ্য হয় তখন সুখটি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

দর্শকরা যেমন স্মরণ করবেন, ফ্রেডি স্টেসিকে একমাত্র ফ্যানস ডুপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি কিছুটা দ্রুত নগদ করার উপায় খুঁজছিলেন। আইসেকটার 95 এর ব্যবহারকারীর নামের অধীনে, তিনি তার বিল এবং loan ণ হাঙ্গর পরিশোধের জন্য সাইটে পায়ের ছবি আপলোড করেছেন।

স্টেসি ক্যাফেতে জোয়েলের মুখোমুখি হন যেমন রস এবং জিন ওয়াচ ইস্টেন্ডার্সে
স্টেসি নিশ্চিত যে জোয়েল তার সিক্রেটক্যামের বিষয়বস্তু ফাঁস করেছে (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)
ইস্টেন্ডার্সে স্টেসির সাথে রস এবং ভিকির একটি যুক্তি রয়েছে
রস তার ছেলেকে রক্ষা করে – তবে আসুন এটির মুখোমুখি হোন, এটি এমন কিছু যা তিনি সক্ষম! (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

একজন গ্রাহকের অনুরোধে তার আপলোডগুলি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওয়ালফোর্ডের উচ্চ শিক্ষক থিও হাথর্ন (উইলিয়াম এলিস)।

পরবর্তীকালে তিনি স্টেসকে স্ট্যাক করেছিলেন, তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাকে 10 বছরের কারাগারে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

তবে এবার কে সামগ্রী খুঁজে পেয়েছে?

ঠিক আছে, স্টেসির নিশ্চিত যে এটি কিশোর জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) অস্থির, যিনি আমরা এই সপ্তাহের শেষের দিকে তার ক্রস পাথগুলি দেখতে পাব।

তিনি তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঝড় তুলেছিলেন, কিন্তু বাবা রস (অ্যালেক্স ওয়াকিনশা) তার প্রতিরক্ষার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাড়িতে ছুটে যায়। জোয়েল দৃ ad ়ভাবে অনড় যে তিনি দায়বদ্ধ নন এবং এমনকি স্বেচ্ছায় তার ল্যাপটপটি রসকে তা প্রমাণ করার জন্য হস্তান্তর করেছেন।

অবিস্মরণীয়, স্টেসি তাকে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন।

জোয়েল আত্মবিশ্বাসী রয়েছেন, তবে পরে স্টেসি তদন্তের ফলাফল সম্পর্কিত কিছু তথ্য পান।

এটি কী প্রকাশ করবে?

