ইস্টেন্ডার্সের কলাম জনি বাড়ি ফিরে আসার সাথে সাথে একটি বড় ধাক্কা পেয়েছে সাবান

কলম ইস্টেন্ডার্সে বিরক্ত দেখাচ্ছে
কলম হাইওয়ে কিছুটা আচারে! (ছবি: বিবিসি)

যদিও ইস্টেন্ডার্স কলাম হাইওয়ে (টনি ক্লে) জনি কার্টারের (চার্লি সাফ) সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্পর্কে অসংখ্য সতর্কতা ছিল, তবে তিনি তাকে মাথা থেকে বের করে আনতে পারেন বলে মনে হয় না।

জনি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার মা লিন্ডা কার্টার (কেলি ব্রাইট) এর সাথে ক্রুজে চলে এসেছেন, তবে কলমের পক্ষে অনুপস্থিতি হৃদয়কে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে – এখনও কারাগারে বন্দী বেন মিচেল (ম্যাক্স বাউডেন) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনি যখন পরের সপ্তাহে বিবিসি সাবানটিতে ওয়ালফোর্ডে ফিরে আসেন, কলম তার প্রেমিকের কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত ধাক্কা পান।

আসন্ন দৃশ্যগুলি কলমকে আবার জনিকে দেখার জন্য আনন্দিত বলে মনে করে, তবে দুঃখের সাথে অনুসরণ করা হয় যখন তিনি পরে জনিকে অ্যালবার্টে একটি তারিখে গুপ্তচরবৃত্তি করেন।

কলম সাহায্য করতে পারে না তবে alous র্ষা বোধ করতে পারে, তবে এই জুটিটি সপ্তাহের পরে একে অপরের কক্ষপথে ফেলে দেওয়া হয় যখন জনি কলমকে তার সৎ কন্যা লেক্সি পিয়ার্স (ইসাবেলা ব্রাউন) এর সাথে একটি সূক্ষ্ম পরিস্থিতিতে নেভিগেট করতে সহায়তা করে।

তাদের মধ্যে স্পষ্ট আকর্ষণ দেওয়া, আমরা ভাবতে পারি না যে তারা একে অপরের বাহুতে ফিরে আসার আগে এটি খুব দীর্ঘ হবে …

ইস্টেন্ডার্সের ভিকের উপরে বসার ঘরে কলাম এবং জনি চুম্বন
কলাম এবং জনি একে অপরকে দেখছেন (ছবি: আইটিভি)
স্টুয়ার্ট হাইওয়ে, কলাম হাইওয়ে, বেন মিচেল এবং কালো স্যুটগুলিতে জনি কার্টারের একটি ইস্টেন্ডার্স প্রোমো একটি কবরস্থানে দাঁড়িয়ে।
দুটি পরিচিত মুখ এই বছরের শেষের দিকে ফিরে আসছে, কলমের জন্য বিষয়গুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে (চিত্র: বিবিসি)

তবে তারা কলমের শ্বশুর ফিল মিচেল (স্টিভ ম্যাকফ্যাডেন) এর ক্রোধের ঝুঁকি নিতে পারে, যারা গত মাসে জনিকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিল তা জানতে পেরে তারা হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিল।

এই প্লটটি বেনের দিকে এই বছরের শেষের দিকে ইস্টেন্ডার্সে ফিরে আসার দিকে এগিয়ে চলেছে, যেখানে তিনি সম্ভবত কলমের কুফর সম্পর্কে সমস্ত কিছু শিখতে পারবেন।

জনপ্রিয় চরিত্রটি বর্তমানে রাজ্যগুলিতে জালিয়াতির জন্য ছয় বছরের কারাদণ্ডের সাজা দিচ্ছে, তবে সম্প্রতি এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে অভিনেতা ম্যাক্স বোডেন একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপের জন্য তার ভূমিকার পুনর্বিবেচনা করবেন।

বেন তার বিচ্ছিন্ন বাবা জোনোর জানাজায় কলামকে সমর্থন করার জন্য অস্থায়ী লাইসেন্সে মুক্তি পাবে ..

জোনোর ফিউনারাল এপিসোডগুলিও দেখতে পাবে কলমের ভাই স্টুয়ার্ট হাইওয়ে (রিকি চ্যাম্প) একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

এই জুটির প্রত্যাবর্তন নাটকটি জ্বালিয়ে আনতে পারে, সাবানটির একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘কলম সম্প্রতি জনির সাথে প্রতারণা করেছেন এবং সেই অনুভূতিগুলি বাড়ার প্রত্যাশা নিয়ে বেন সম্ভবত তিনি যে সুখী পরিবারটি রেখে গেছেন তা পুনর্বিবেচনা করছেন না।

‘যদিও উভয় চরিত্রই কেবল একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপের জন্য ফিরে এসেছে কারণ বেন কারাগার থেকে দিন মুক্তি পেয়েছিল, এবং স্টুয়ার্টের স্ত্রী রাইন সহ বর্গক্ষেত্র থেকে দূরে জীবন রয়েছে, আপনি ভাবেন যে সমস্ত কিছু মসৃণ নৌযান হবে, তবে এটি ওয়ালফোর্ড, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে …’

ইস্টেন্ডার্স এই দৃশ্যগুলি সোমবার 25 আগস্ট সন্ধ্যা 7.30 টায় বিবিসি ওয়ান -তে বা আইপ্লেয়ারে সকাল 6 টা থেকে স্ট্রিম করে।

