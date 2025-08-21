ইস্টেন্ডার্সে নাটকীয় পালানোর পরে নাইজেল ফিলের প্রতি সংবেদনশীল আবেদন করেন সাবান

আজ রাতের ইস্টেন্ডার্সে অ্যালবার্ট স্কয়ারে বিশৃঙ্খলা ছিল যখন ডেভিড পেকহ্যাম তার কোপ থেকে উচ্চাভিলাষী পালিয়ে যায়।
তারা এক সপ্তাহেরও কম সময় ধরে ওয়ালফোর্ডে রয়েছেন এবং ইতিমধ্যে ডেভিড এবং তার মুরগির বন্ধুরা প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
আজ রাতের পর্বে, ডেভিড স্বাধীনতার জন্য স্বাদ পেয়েছিলেন যখন নাইজেল বেটস (পল ব্র্যাডলি) এটি পরিষ্কার করার পরে কুপটি আনলক করে রেখেছিলেন এবং ককারেল বর্গক্ষেত্রের চারপাশে একবার দেখার জন্য ঘুরে বেড়াত।
ফিল মিচেল (স্টিভ ম্যাকফ্যাডেন) যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ডেভিড চলে গিয়েছিলেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে জুলি বেটসকে (ক্যারেন হেন্থর্ন) সতর্ক করেছিলেন যে তার প্রিয় পোষা প্রাণীটি ঘরে না থাকায় আরও ভাল।
তারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ডেভিড দ্য রুস্টার এবং রানার করার সুযোগ নিয়েছিল এবং জুলি এবং লেক্সি পিয়ার্স (ইসাবেলা ব্রাউন) উদ্ধার মিশন শুরু করার জন্য কোনও সময় নষ্ট করেনি।
যদিও ফিল নিশ্চিত ছিল যে এটি একটি হারানো কারণ ছিল, নাইজেল উল্লেখ করেছিলেন যে তাদের কমপক্ষে চেষ্টা করা উচিত, কারণ ডেভিড পেকহ্যামের সাথে যদি কিছু ঘটে থাকে তবে এটি জুলির হৃদয় ভেঙে ফেলবে।
বেশ কয়েক ঘন্টা পরে, তারা এখনও তাকে খুঁজে পায়নি, এবং ফিল অধৈর্য হয়ে উঠছিল। নাইজেল তাকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে না চাইলে তাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে তিনি দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি হাল ছাড়বেন না।
যখন বিষয়গুলি পুরোপুরি হতাশ দেখছিল, এবং জুলি ডেভিড চলে গেছে তা মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন, নাইজেল স্বীকার করেছিলেন যে তিনি কতটা অকেজো অনুভব করেছিলেন, উল্লেখ করে যে এখন কুপ পরিষ্কার করার জন্য তাকে বিশ্বাস করা যায় না, বাড়ির চারপাশে সাহায্য করার মতো আর কিছু ছিল না।
জুলি তাকে প্রশান্ত করার জন্য দ্রুত ছিল, সন্ধ্যায় তারা কী ছবি দেখবে তা বাছাই করার কাজটি তাকে অর্পণ করেছিল এবং তাকে কিছুটা গণ্ডগোল বলে মনে হয়েছিল।
ঠিক তখনই, একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যখন লেসি ডেভিডকে হ্যারির বার্নের দিকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল, যেখানে ইওলান্দে ট্রুম্যানের (অ্যাঞ্জেলা উইন্টার) হেন পার্টি পুরোদমে শুরু হয়েছিল।
ডেভিড পেকহ্যাম স্পষ্টভাবে ভেবেছিলেন যে তিনি মুরগির মধ্যে ঠিক ফিট হয়ে যাবেন, যদিও ভূগর্ভস্থ বারে তার হঠাৎ উপস্থিতি পেন্টারদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল।
জুলি এবং নাইজেল যখন তাকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তখন মালিক নিকোলা মিচেল (লরা ডডিংটন) অনুপ্রবেশে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।
বাড়িতে ফিরে, ডেভিড নিরাপদে তার কোপে ফিরে এসে জুলি নিজেকে লেক্সির সাথে খেলতে ব্যস্ত করেছিলেন, আর নাইজেলের ফিলের সাথে একটি ব্যক্তিগত শব্দ ছিল।
এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে ফিল এবং জুলি না পায় এবং নাইজেলের তরুণ-সূচনা ডিমেনশিয়া সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে একাধিক অনুষ্ঠানে সংঘর্ষ করেছে।
যাইহোক, নাইজেল আজ সন্ধ্যায় ফিলের কাছে জুলি কতটা ভালভাবে পরিচালনা করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি কুপটি আনলক করে রেখেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি মোটেও রাগ করেননি।
ফিলের সমর্থনের জন্য তিনি প্রশংসা প্রকাশ করার সময়, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তাঁর পক্ষে ভাল ছিলেন বলে তাঁর চারপাশেও জুলির দরকার ছিল।
ফিল কি বুঝতে পারে যে জুলির সাথে তার ঝগড়া বন্ধ করা দরকার, নাইজেলের পক্ষে?
