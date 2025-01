ইস্টেন্ডার্স অপ্রত্যাশিত মোড়কে নিশ্চিত করেছে কারণ জিনা নাইট একটি বোমা ফোঁটা ফেলেছে সাবান

জিনা একটি বিশাল গোপনীয়তা লুকিয়ে রেখেছে (ছবি: বিবিসি)

সিন্ডি বিলের (মিশেল কলিন্স) আক্রমণকারীর সন্ধানের মধ্যে ইস্টেন্ডার্স মঙ্গলবার জিনা নাইটের (ফ্রান্সেসকা হেনরি) চোয়াল-ফোঁটা গোপনীয়তা প্রকাশ করেছিলেন।

বিবিসি সাবানের সর্বশেষ পর্বের সময় একটি অপ্রত্যাশিত মোড় ছিল যখন প্রকাশিত হয়েছিল যে ক্রিসমাসের রাতে সিন্ডির আক্রমণ করার সময় জিনা কে ছিলেন।

ভক্তরা জানেন যে, এই মাসের শুরুর দিকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সিন্ডিকে ভয় দেখানোর জন্য একটি উইন্ডো দিয়ে একটি ইট ছুঁড়েছিলেন এমন ব্যক্তি হিসাবে জিনা আনমস্কেড করা হয়েছিল।

যদিও তার পরিবার প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিল যে এর অর্থ তিনি তার মায়ের আক্রমণকারীও ছিলেন, জিনা বাবা জর্জ নাইটকে (কলিন সালমন) প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি ক্রিসমাসের রাতে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

গিনা এবং আনা তার রক্তাক্ত শার্টটি খুঁজে পাওয়ার পরে অবৈধ বক্সিং ম্যাচে অংশ নেওয়ার সময় আহত হয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি।

যাইহোক, জিনা স্বীকার করেছেন যে তিনি পরে প্রবর্তককে ডেকেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে ভেন্যুটি বন্ধ হয়ে গেছে।

জিনা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি জর্জের আসল অবস্থান সম্পর্কে সত্য জানেন (ছবি: বিবিসি)

Upon realising that George could be back in the frame for Cindy’s attack, she took matters into her own hands. ইট ছুঁড়ে দিয়ে, তিনি অশুভ ফোর্ড পরিবারের দিকে আঙুলটি ইশারা করে তাকে রক্ষা করার আশা করেছিলেন, যিনি এর আগে সিন্ডিকে সাক্ষী সুরক্ষায় বাধ্য করেছিলেন।

জর্জ তারপরে অবশেষে তাঁর মেয়েকে স্বীকার করেছিলেন যেখানে তিনি সত্যিই ক্রিসমাসের রাতে ছিলেন, তবে দর্শকরা তাদের কথোপকথনে গোপনীয় ছিলেন না।

পরে, জিনা সিন্ডিকে ভিককে ডেকে পাঠালেন, যেখানে তিনি তার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, তবে তার সত্যিকারের অনুপ্রেরণাগুলি প্রকাশ করে খুব কম থামলেন।

জিনা বোন আন্নার প্রেমের আগ্রহ ফ্রেডির সাথে ঘুমিয়েছিলেন (ছবি: বিবিসি)

সত্যটি স্বীকার করার জন্য তার আর কোনও উপায় নেই তা বুঝতে পেরে জিনা নিশ্চিত করেছেন যে তিনি আসলে বোন আনা নাইটের (মলি রেইনফোর্ড) আগ্রহ ফ্রেডি স্লেটার (ববি ব্রাজিয়ার) এর সাথে জড়িয়ে পড়েছেন।

এবং ট্রু ইস্টেন্ডার্স ফ্যাশনে, আন্না তার বোমা ভর্তি শুনেছিলেন, ফ্রেডির সাথে সবেমাত্র ঘুমিয়ে থাকা ঘরে walked ুকলেন।

আনা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে?

