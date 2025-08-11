ইস্টেন্ডার্স আইকন হিসাবে একটি যুগের সমাপ্তি বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজের প্রথম দিকে বছরের পর বছর অবসর গ্রহণের ঘোষণা দেয় | সাবান

এই নিবন্ধটিতে ইস্টেন্ডার্সের আজ রাতের পর্বের জন্য স্পয়লার রয়েছে, যা বিবিসি ওয়ান সন্ধ্যা 30.৩০ টায় প্রচারিত হয় বা এখন আইপ্লেয়ারে প্রবাহিত হতে পারে।
একজন অনুরাগী-প্রিয় ইস্টেন্ডার ওয়ালফোর্ড সম্প্রদায়ের তাদের মর্যাদাপূর্ণ চাকরিতে সময় কল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আমি অবশ্যই ব্রিজ স্ট্রিট মার্কেটের চিফ ইন্সপেক্টর মিঃ লিস্টার (নিক উইল্টন), বা ববকে তার সাথীদের কাছে উল্লেখ করছি।
তার অনেকের মতো নয় – তিনি গত 17 বছরে অনেক পালককে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটি সমস্তই আসন্ন দৃশ্যে শেষ হতে পারে, তবে, ব্যস্ততা তার অবসর ঘোষণা করার কারণে।
ইস্টেন্ডার্সে মিঃ লিস্টার কে?
মিঃ লিস্টারকে প্রায়শই দেখা যায় যে স্থানীয়দের বাজারের লাইসেন্স রয়েছে, ব্যবসায়ীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং সাধারণ উপদ্রব হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তিনি ২০০৮ সাল থেকে শোতে একটি পুনরাবৃত্ত উপস্থিতি ছিলেন এবং 61১ টি পর্বে হাজির হয়েছেন।
দর্শকরা মনে রাখবেন যে এক পর্যায়ে তিনি মধু মিচেলের (এমা বার্টন) এর জন্য কিছুটা অনুপযুক্ত স্নেহের বিকাশ করেছিলেন
তিনি অবিবাহিত কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করার পরে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তার জীবনের অনেক কিছুই তার ভাবার চেয়ে কাছাকাছি হতে পারে। তারপরে দুজনে একসাথে মধ্যাহ্নভোজ করেছিলেন, লিস্টার তাকে প্রশংসা করে বন্যা করেছিলেন।
এমনকি তিনি বলেছিলেন যে তিনি আনুষ্ঠানিকতাগুলি ফেলে দিতে পারেন এবং তাকে বব বলা শুরু করতে পারেন!
সেই সময়, তিনি কেবল জে ব্রাউন (জেমি বোরথউইক) থেকে আলাদা হয়ে যাবেন এবং তিনি পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে আরও ভাল থাকবেন। ভাগ্যক্রমে, ফিনলে বেকার (অ্যাশলে বাইম) তার উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তারা এই দম্পতি ছিলেন বলে ঘোষণা করতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
গত বছর, জুনিয়র নাইটের (মাইকা বালফোর) বাজারটি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনার মধ্যে, তিনি অবসর নেওয়ার উদ্দেশ্যগুলি ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিষ্ঠানটি বাঁচাতে বাসিন্দাদের প্রচারকে সমর্থন করবেন না।
তবে প্রয়াত মার্টিন ফোলার (জেমস বাই) তাকে পোস্টে থাকতে এবং লড়াইয়ে সহায়তা করতে রাজি করেছিলেন।
কে মিঃ লিস্টারকে মার্কেট ইন্সপেক্টর হিসাবে প্রতিস্থাপন করবেন?
আজ রাতের পর্বে, মধু উত্তেজিতভাবে ক্যাথি কটনকে (গিলিয়ান টেলফোর্থ) বলেছিল যে দিগন্তে তার নতুন কাজ থাকতে পারে।
তিনি লিস্টারের দ্বিতীয় কমান্ড, তবে অবসর গ্রহণের পরে তার অবস্থানের দিকে নজর রাখছেন।
আসুন এটির মুখোমুখি হোন, তিনি বেশ নিখুঁত প্রার্থী!
তবে এর অর্থ কি ওয়ালফোর্ডে মিঃ লিস্টারের সময়ের সমাপ্তি? সে কি সময়ে সময়ে পপ আপ করতে পারে?
ইস্টেন্ডার্স বিবিসি ওয়ান -তে সন্ধ্যা 30.৩০ টায় এই দৃশ্যগুলি প্রচার করে।
যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।
নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।
আরও: একটি প্রতিবেদন হিসাবে ইস্টেন্ডার্সের ছয়জনের জন্য নতুন হরর দায়ের করা হবে যা সমস্ত কিছু ধ্বংস করবে