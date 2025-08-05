ইস্টেন্ডার্স ইলাইন আর্চেসে ভয়াবহ শোডাউনে আক্রমণ করেছিল সাবান

স্বামী জর্জ নাইট (কলিন সালমন) থেকে পৃথক হয়ে হার্ট অ্যাটাকের ভোগেন এবং তার প্রিয় রানী ভিককে বিক্রি করতে রাজি হন, ইস্টেন্ডার্সের ইলাইন ময়ূর (হ্যারিট থর্প) এর জন্য এটি কয়েক মাস ছিল।
তবে পরের সপ্তাহে প্রাক্তন পাব ল্যান্ডল্যাডির পক্ষে বিষয়গুলি আরও একটি মোড় নেয়, যখন হ্যারি মিচেল (এলিজা হোলোয়) এবং রবি গুলাতির (অ্যারন থিয়ারা) অন্ধকার লেনদেনগুলিতে অসাবধানতার সাথে ধরা পড়ার পরে তিনি আক্রমণ করেছিলেন।
বিবিসি সাবানের ভক্তরা যেমন জানেন যে, হ্যারি’র পাল কোজো আসারে (দয়ো কোলিওশো) নির্দোষভাবে একটি স্ট্যাশ ফ্লাশ করার পরে রবি হ্যারিকে ড্রাগগুলি মোকাবেলা করতে বাধ্য করছে।
রবি, হ্যারি এবং তাদের সহযোগী ওকিও কোজোর ফ্ল্যাট ব্যবহার করছেন – যেখানে হ্যারি বর্তমানে কোজো এবং তার ভাই জর্জের সাথে তাদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য রয়েছেন।
ওকিও তাদের লেনদেনগুলি cover াকতে কোজোকেও হেরফের করে চলেছে এবং পরের সপ্তাহে প্রচারের দৃশ্যে ওকি তার ‘বন্ধু’ একটি ব্যয়বহুল ঘড়ি কিনে।
জর্জের সন্দেহগুলি উত্থাপিত হয় যখন কোজো তাকে উপহারের কথা বলে, কিন্তু হস্তক্ষেপ করতে চায় না, যখন তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রী ইলাইন জিনিসগুলির নীচে পৌঁছানোর প্রস্তাব দেয় তখন তিনি স্বস্তি পান।
যাইহোক, তিনি যখন কিলাক্সে কাজ করার সময় কোজোকে দেখতে যান, তখন তিনি তাকে একদল হুমকী ছেলেদের দ্বারা ঘিরে দেখতে পান।
তিনি যখন কাছে আসছেন, ছেলেরা ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এলেনকে মাটিতে ফেলে দেয়।
ভাগ্যক্রমে, ওকি শীঘ্রই এসে গ্যাংটিকে তাড়া করে তাড়া করে এলেন এবং কোজোকে জর্জকে জানায় যে তিনি কী নায়ক ছিলেন। তারা সবাই বুঝতে পারে না।
তাদের ভুল জায়গায় বিশ্বাসের পরে তার ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে ওকিকে বিশ্বাস করে কোজোকে নিয়ে যায় …
নাইটস কি রবির বিপজ্জনক গেমগুলিতে জামানত ক্ষতি হতে চলেছে?
ইস্টেন্ডার্স এই দৃশ্যগুলি সোমবার 11 আগস্ট সন্ধ্যা 7.30 টায় বিবিসি ওয়ান -তে বা আইপ্লেয়ারে সকাল 6 টা থেকে স্ট্রিম করে।
