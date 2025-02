ইস্টেন্ডার্স কিংবদন্তি ‘সবেমাত্র বেঁচে আছেন’ যেমন তিনি নিখরচায় চাকরি গ্রহণ করেন সাবান

চেরিল ফার্গিসন ইস্টেন্ডার্সে হিদার ট্রট খেলেন (ছবি: গেটি চিত্র)

প্রাক্তন ইস্টেন্ডার্স তারকা চেরিল ফার্গিসন বলেছেন যে এই মুহুর্তে তিনি ‘সবেমাত্র বেঁচে আছেন’ কারণ তিনি এমন চাকরি গ্রহণ করেন যা কোনও অর্থ দেয় না।

২০০ 2007 থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিবিসি ওয়ান সাবানটিতে আইকনিক চরিত্র হিদার ট্রট চরিত্রে অভিনয় করা এই অভিনেত্রী তার আর্থিক সংগ্রাম সম্পর্কে উন্মুক্ত ছিলেন এবং স্বীকার করেছেন যে তার অর্থগুলি ‘পুনরুদ্ধার করতে দীর্ঘ সময় নেবে’।

তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ না আমার অবিচল কাজ না হয়, আমি ধনী বা আরামদায়ক নই – আমি কেবল বেঁচে আছি,’ তিনি বলেছিলেন। ‘আমি কোনও অর্থের জন্য সমস্ত কিছুতে হ্যাঁ বলছি, তবে আমার আমার কাজের মূল্য নির্ধারণ করা এবং ন্যায্য বেতনের জন্য জিজ্ঞাসা করা দরকার। এমনকি আমার এজেন্টও এতে জোর দেয়। ‘

‘তবুও, আমি কখনই ছাড়ব না,’ দ্য স্টার দ্য সানকে বলেছিল। ‘আমি গান রাখতে চাই। লোকেরা যদি ছোট রেস্তোঁরাগুলিতে গান করার জন্য আমাকে সমালোচনা করে তবে তা হয়ে উঠুন।

‘দিন শেষে, আমি একজন বিনোদন। সম্প্রদায়টি সর্বদা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং আমি ভিড় যাই হোক না কেন সম্পাদন করব ”

চেরিল আরও বলেছিলেন যে তাদের পায়ে ফিরে আসার চেষ্টা করার জন্য কারও বিচার করা উচিত নয়। ‘একটি জিনিস অন্যের চেয়ে ভাল নয় – আমাদের সবার আমাদের পথ রয়েছে’ তিনি প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছিলেন। ‘আমি সবসময় আমার হৃদয় গাইব এবং আমি আমার পথে ফিরে কাজ করছি’ ‘

গত বছর এই সকালে উপস্থিত হয়ে চেরিল তার সংগ্রামগুলি এবং কীভাবে তিনি কোনও খাদ্য ব্যাংকের কাছ থেকে সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছিলেন, পাশাপাশি ইস্টেন্ডার্স কিংবদন্তি ডেম বারবারা উইন্ডসর, যিনি 2020 সালে 83 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হন।

‘এটা এক ধরণের মত ছিল [the money] দূরে সরে গিয়েছিল [on holidays]। আপনি মনে করেন আপনি হতে চলেছেন [in EastEnders] চিরকাল, কিন্তু আপনি না।

হিথারকে ২০১২ সালে হত্যা করা হয়েছিল (ছবি: বিবিসি)

‘যদি চাকরিগুলি তত দ্রুত না আসে … তবে এটি সর্পিল হতে শুরু করে

‘উপলব্ধি হ’ল আপনি কিছু করে নিজেকে কমিয়ে দিচ্ছেন [singing in a restaurant]।

‘হিদার এমন দুর্দান্ত চরিত্র ছিল যে তিনি ভুলে যাওয়া সহজ নন এবং আমার জীবন তাকে কিছু উপায়ে সমান্তরাল করে তুলেছিল, কোনও খাদ্য ব্যাংকে যাওয়া হিদার এমন কিছু যা করত। এটি হওয়া উচিত নয় তবে এটি।

‘সুদৃশ্য দেরী গ্রেট বারবারা উইন্ডসর আমাকে সাহায্য করার জন্য তার চেকবুকটি বের করছিল। তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে এবং আমার পরিবারকে সহায়তা করেছে। ‘

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।

তীর আরও: ইস্টেন্ডার্স হিদার আইকন চেরিল ফার্গিসন শীর্ষ বিবিসি শোতে ভূমিগুলির ভূমিকা