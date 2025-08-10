ইস্টেন্ডার্স জনপ্রিয় চরিত্রের জন্য রিটার্ন গল্পটি নিশ্চিত করে | সাবান

ইস্টেন্ডার্সের লিলি স্লেটার (লিলিয়া টার্নার) বর্ধিত বিরতির পরে এই সপ্তাহে ওয়ালফোর্ডে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত – তবে তিনি তার মম স্টেসি স্লেটার (লেসি টার্নার) এর জন্য আরও অসুখীতার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাবেন।
লিলিকে সর্বশেষ মে মাসে তার জৈবিক পিতা রায়ান মলয় (নীল ম্যাকডার্মট) এর সাথে সময় কাটাতে আলবার্ট স্কয়ার ছেড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।
তার প্রস্থানটি স্টেসির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষভাবে পরিপূর্ণ সময়কাল অনুসরণ করেছিল, যিনি এই বছরের শুরুর দিকে রানী ভিক বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রিয় মার্টিন ফোলার (জেমস বাই) এর জন্য তাঁর দুঃখের মধ্যে পিতামাতার পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে ছিলেন।
যদিও স্টেসি তার জীবনকে ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন, লিলি হোমকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঠিক তেমনই তাজা নাটক শুরু হয়েছে।
আসন্ন দৃশ্যগুলি তার মেয়ের স্বদেশ প্রত্যাবর্তিত স্বল্পস্থায়ী অবস্থায় স্টেসির উত্তেজনা দেখতে পায় যখন জিন এবং ফ্রেডি স্লেটার (গিলিয়ান রাইট এবং ববি ব্রাজিয়ার) প্রকাশ করে যে কেউ অনলাইনে তার সিক্রেটক্যামের ছবি এবং ভিডিও ফাঁস করেছে।
বিবিসি সোপের ভক্তরা মনে রাখবেন যে স্টেসি যখন ২০২৩ সালে এন্ডসকে ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন তখন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যাটফর্মে প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রী তৈরি করা শুরু করেছিলেন, যার ফলে তিনি ক্রাইপি শিক্ষক থিও হাথর্ন (উইলিয়াম এলিস) আকারে একটি স্টলকার অর্জন করেছিলেন।
চিত্রগুলি এখন ফাঁস হয়ে গেছে বলে আতঙ্কিত হয়ে স্টেসি দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) তার সাম্প্রতিক আচরণের পরে দায়বদ্ধ।
গত সপ্তাহে কিশোরী ইনসেল তার অতীত এবং লিলির কিশোরী গর্ভাবস্থা সম্পর্কে এক জঘন্য ছদ্মবেশ প্রকাশের পরে তাকে চড় মারার জন্য স্টেসির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
একজন উগ্র স্টেসি জোয়েলকে তার সন্দেহের মুখোমুখি করে, তবে তার বাবা রস মার্শাল (অ্যালেক্স ওয়াকিনশো) তাকে বাড়িতে ছুটে এসেছেন, যেখানে জোয়েল তার নির্দোষতার প্রতিবাদ করে।
তবে স্টেসি এখনও নিশ্চিত যে তিনি দোষারোপ করছেন এবং তাকে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন।
জোয়েল কী পরিণতিগুলির মুখোমুখি হবে এবং লিলি তার সর্বশেষ ট্রমা দিয়ে তার মাকে সমর্থন করার জন্য সেখানে থাকবে?
ইস্টেন্ডার্স এই দৃশ্যগুলি সোমবার 11 আগস্ট সন্ধ্যা 7.30 টায় বিবিসি ওয়ান -তে বা আইপ্লেয়ারে সকাল 6 টা থেকে স্ট্রিম করে।
আরও: গর্ভাবস্থার গোপনীয়তা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত 42 ইস্টেন্ডার স্পয়লার ছবিগুলি আগামী সপ্তাহের জন্য স্পোলার ছবিগুলি
আরও: প্রারম্ভিক ইস্টেন্ডার্স বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজ জোয়েলকে ভয়াবহ নতুন লোকে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে বিরক্তিকর দৃশ্যগুলি
আরও: পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার্স স্পোলার হিসাবে চরিত্র হিসাবে পুলিশকে রিপোর্ট করা হয়েছে