ইস্টেন্ডার্স তারকা ধ্বংসাত্মক হত্যা-আত্মহত্যায় প্রেমিকের দ্বারা কুড়াল দিয়ে হত্যা করে ইউকে | খবর

নববর্ষের প্রাক্কালে উদযাপনের সময়, পরের দিন সকালে দু’জন মহিলাকে প্রাতঃরাশে যাওয়ার আগে তিনি “সত্যই পার্টি” করেছিলেন বলে জানা গেছে। যখন কোনও ঘানিয়ান পরিচিতি তাকে সংবাদ কভারেজ থেকে স্বীকৃতি দেয়, আর্থার তাদের আইপ্যাড এবং নগদ সহ ঘুষ দিয়ে নীরব করার চেষ্টা করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাকে ৯ ই জানুয়ারী তাকে গ্রেপ্তার করেছিল, যখন তিনি ঘানিয়ান অফিসারদের বলেছিলেন যে তাঁর এই পদক্ষেপগুলি ‘করুণা হত্যার’ রূপ নিয়েছিল যা সিয়ান সম্মত হয়েছিল, দাবি করে যে তার “অর্থবহ জীবন” নেই।

একবার ব্রিটেনের কাছে প্রত্যর্পণ করার পরে আর্থার তিনটি হত্যার অভিযোগে অপরাধবোধ স্বীকার করেছিলেন, যদিও তাঁর আইনী প্রতিনিধিরা তার জঘন্য অপরাধের ন্যায্যতা হিসাবে সায়ানের অবস্থাকে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। খুনি শীতলভাবে বলেছিলেন, “আমার মনে হয়েছিল যেন আমাকে সবেমাত্র একটি ডাইভিং বোর্ড থেকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং পড়ে যাচ্ছে।”

তিনি শীতলভাবে স্বীকার করেছেন: “আমি একটি ছোট কুঠারটি ধরেছিলাম যা রান্নাঘরের একটি খাড়া করে রাখা হয়েছিল। সিয়ানের মাথাটি নীচে নীচে বাঁকানো ছিল এবং তিনি মেঝেটির দিকে তাকিয়ে বাঁকিয়েছিলেন। আমি তার পাশ থেকে তার কাছে এসে মাথার পিছনে আঘাত করেছিলাম ততই আমি যতটা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম এবং আমি তার মতোই ভাবছিলাম না।” এর পরে আমি আমার মতামতটি দেখেছিলাম। “আমার মনে আছে।

তিনি তার জঘন্য কাজের জন্য একটি পুরো জীবন আদেশ পেয়েছিলেন, বিচারক মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়গুলির যে কোনও দাবি প্রতিরক্ষা হিসাবে বরখাস্ত করেছেন। Sian’s mother expressed her enduring pain, saying he was an “evil monster” and “It’s difficult to put into words how much we have suffered as a result of their murder and how we will continue to suffer for the rest of our lives. “We are all living a life sentence, we are all living a nightmare. আমি আমার মেয়ের সাথে আরও একটি মুহুর্তের জন্য আমার জীবন দেব। “