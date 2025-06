ইস্টেন্ডার্স তারকা, 31, ‘হ্যাপি’ যখন তিনি বাগদানের ঘোষণা দিচ্ছেন | সাবান

প্রাক্তন ইস্টেন্ডার্স তারকা গুরলাইন কৌর গারচা নিশ্চিত করেছেন যে তিনি নিযুক্ত আছেন।

তারকা 2019-2023 থেকে শোতে অ্যাশ প্যানেসারের ভূমিকায় চিত্রিত করেছেন। অ্যাশ হ’ল সুকি (বালভিন্দর সোপাল) এবং নিশ প্যানেসার (নাভিন চৌধ্রি) এর কন্যা।

গুরলাইন সম্প্রতি তার অনুগামীদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তার ইনস্টাগ্রামটি আপডেট করেছেন যা তার অংশীদার ম্যাক্স প্রস্তাব করেছে।

যে ছবিটি তার বাগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তাতে স্পেনের আইবিজায় একটি পানীয়তে গুরলাইন চুমুক দেওয়া দেখেছে। গুরলাইন এর রিংটি তার হাতে দেখা যায়, রোদে জ্বলজ্বল করে।

‘ভি হ্যাপি এবং ভি নিযুক্ত !!!!!!’, তিনি পাশাপাশি ক্যাপশনে লিখেছিলেন।

2023 অবধি গুরলাইন অ্যাশ প্যানেসার খেলেন (ছবি: লংচ্যাম্প যুক্তরাজ্যের জন্য ডেভ বেনেট/গেটি চিত্র)

অ্যাশ হ’ল সুকি এবং নিশের মেয়ে (ছবি: বিবিসি)

তার প্রচুর ইস্টেন্ডার্স বন্ধুরা মন্তব্য বিভাগে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। Shiva Jalota, who plays Ash’s brother Vinny, said: ‘Ahhhhhhhh CONGRATS XX’, while Ruby Allen star Louisa Lytton wrote: ‘CONGRATULATIONS!!!!!!!’.

বালভিন্দর সোপাল তার অন-স্ক্রিন কন্যার প্রতি ভালবাসা ভাগ করে বললেন: ‘ওহে আমার দিন !!!!!!!!! অভিনন্দন বাবু। ‘

কানাডায় চাকরীর প্রস্তাব দেওয়ার পরে অ্যাশ প্যানেসারের চূড়ান্ত দৃশ্য প্রচারিত হয়েছিল।

বাবা নিশের ঘৃণার অনেক কিছুই, তিনি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে সুকি তাকে সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য কিছু বিপরীত মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করার পরে এটি এসেছিল।

সুকি যা করেছিলেন তা নিয়ে কাজ করার সময় নিশকে নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং নিজের মেয়েকে থাকার জন্য রাজি করার চেষ্টা করার জন্য এটি নিজের উপর নিয়ে গিয়েছিলেন।

অ্যাশ অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে তার নিয়ন্ত্রণকারী আচরণের মুখোমুখি হয়েছিল এবং সুকিকে তার নিজের একটি প্রকল্পের দায়িত্বে থাকার জন্য বিবেচনা করতে বলেছিল।

