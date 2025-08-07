You are Here
ইস্টেন্ডার্স প্রথম দুটি প্রধান রিটার্নের দিকে প্রকাশ করে কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিশ্চিত হয়েছে সাবান
News

ইস্টেন্ডার্স প্রথম দুটি প্রধান রিটার্নের দিকে প্রকাশ করে কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিশ্চিত হয়েছে সাবান

স্টুয়ার্ট হাইওয়ে, কলাম হাইওয়ে, বেন মিচেল এবং জনি কার্টারের একটি ইস্টেন্ডার্স প্রেস শট
দুটি পরিচিত মুখ ফিরে আসছে (ছবি: বিবিসি)

ইস্টেন্ডার্স আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন যে প্রাক্তন তারকা ম্যাক্স বোভেন এবং রিকি চ্যাম্প তাদের সাবান ভূমিকা এই বছরের শেষের দিকে একই গল্পের লাইনে পুনরায় প্রকাশ করবে।

অভিনেতারা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বেন মিচেল এবং স্টুয়ার্ট হাইওয়ে হিসাবে শোতে ফিরে যাবেন।

যদিও তাদের ফিরে আসা গল্পের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, আমরা এখন জানি যে তারা স্টুয়ার্ট এবং কলাম হাইওয়ের (টনি ক্লে) জনক জোনোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এই শরত্কালের পরে ওয়ালফোর্ডের দিকে ফিরে যাবে।

দুটি চরিত্র কলম এবং জনি কার্টার (চার্লি সাফ) এর পাশাপাশি ফিরে আসবে।

কলম সম্প্রতি জনির সাথে প্রতারণা করার সাথে সাথে এবং সেই অনুভূতিগুলি বাড়ার প্রত্যাশার সাথে, বেন সম্ভবত তিনি যে সুখী পরিবারটি রেখে গেছেন তা পুনর্বিবেচনা করতে পারেন না।

ইস্টেন্ডার্সের স্টুয়ার্ট হাইওয়ে হিসাবে রিকি চ্যাম্প
স্টুয়ার্ট হাইওয়ে সর্বশেষ 2022 সালে দেখা গিয়েছিল (ছবি: বিবিসি)

বেন আমেরিকার কারাগার থেকে দিন মুক্তি পাবে, আর স্টুয়ার্ট কেবল রেইনির (তানিয়া ফ্রাঙ্কস) সাথে আলবার্ট স্কয়ার থেকে জীবনযাপনের কারণে পরিদর্শন করবেন।

আপনি ভাবেন যে জিনিসগুলি কেবল একটি অস্থায়ী রিটার্ন হবে তা দেওয়া সমস্ত মসৃণ নৌযান হবে, তবে ওয়ালফোর্ডের উদ্বিগ্ন যেখানে অল্প সময়ের মধ্যে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে।

ম্যাক্স এবং রিকি বর্তমানে চিত্রগ্রহণ করছে এবং এই বছরের শেষের দিকে মুষ্টিমেয় এপিসোডে উপস্থিত হবে।

বেন ২০২৪ সালে আলবার্ট স্কয়ারে জীবন ছেড়ে চলে যান। তাকে জালিয়াতির জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল।

বেনের কন্যা লেক্সির (ইসাবেলা ব্রাউন) মা লোলা পিয়ার্স (ড্যানিয়েল হ্যারল্ড) এর মৃত্যুর পরেই এটি এসেছিল।

বেন কারাগারে গিয়েছিলেন কারণ তাকে কারও ক্রেডিট কার্ড চুরি করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং লোলার চিকিত্সার বিকল্পগুলি অন্বেষণ করার সময় বেশ কয়েকটি ক্রয় করা হয়েছিল – যার মস্তিষ্কের টিউমার ছিল – রাজ্যগুলিতে।

স্টুয়ার্ট হাইওয়ে, কলাম হাইওয়ে, বেন মিচেল এবং জনি কার্টারের একটি ইস্টেন্ডার্স প্রেস শট
বেন 2024 সাল থেকে কারাগারে রয়েছেন (ছবি: বিবিসি)

বেন এবং কলাম কারাগারের পিছনে থাকাকালীন তাদের সম্পর্কের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবে বিষয়গুলি কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে।

দ্য অ্যালবার্টে প্রাইড ইভেন্ট চলাকালীন কলাম এবং জনি একটি চমকপ্রদ চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিল, যা সম্প্রতি প্রস্থান করা ফেলিক্স বাকের (ম্যাথু জেমস মরিসন) এর সাথে জনির রোম্যান্স কার্যকরভাবে শেষ করেছিল।

অপরাধবোধ কলমকে আরও বেশি করে ফিরে যেতে বাধা দেয়নি, তবে তাদের গোপন সম্পর্কটি শীঘ্রই বেনের উগ্র বাবা ফিল (স্টিভ ম্যাকফ্যাডেন) দ্বারা উন্মোচিত হয়েছিল, যিনি জনিকে সহিংসভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

সেই থেকে, এই জুটি জিনিসগুলি শীতল করেছে, কলম জোর দিয়ে তিনি বেনের জন্য অপেক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এটি সত্ত্বেও, তারা সত্যই একে অপরকে হাতছাড়া করতে সক্ষম হয় নি।

স্টুয়ার্ট ২০২২ সালে রেইনির সাথে তার সুখী সমাপ্তি পেয়েছিলেন। দুটি চরিত্র আবার অন্য কোথাও জীবন শুরু করতে প্রস্থান করেছিল।

ইস্টেন্ডার্সের ভিকের উপরে বসার ঘরে কলাম এবং জনি চুম্বন
জনি এবং কলম একে অপরকে গোপনে দেখছেন (ছবি: বিবিসি)

2018 সালে যখন স্টুয়ার্ট চালু হয়েছিল, তখন তিনি প্রায়শই তার সহিংস এবং অন্ধকার দিকটি প্রকাশ করেছিলেন। চরিত্রটি প্রকাশ করেছে যে তিনি শিশু হিসাবে যৌন নির্যাতন করেছিলেন, কেন তিনি প্রায়শই পেডোফিলগুলি শিকার করবেন এবং তাদের গ্রেপ্তার করবেন তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

স্টুয়ার্টকেও কার্টার পরিবারকে আতঙ্কিত করতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষত একটি গল্পের লাইন তাকে নিজের পায়ে গুলি করতে দেখেছিল, তবে মিক কার্টারকে (ড্যানি ডায়ার) ফ্রেম করেছে যাতে সে কারাগারে যেতে পারে।

একটি দ্বি-হ্যান্ডার পর্বে, লিন্ডা কার্টার (কেলি ব্রাইট) স্টুয়ার্টের কাছে যাওয়ার ভান করেছিলেন, যাতে তিনি তাকে স্বীকার করতে পারেন যে মিক তাকে কখনও গুলি করে না।

যখন মিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তিনি স্টুয়ার্টকে ওয়ালফোর্ডের বাইরে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, তবে তিনি ডট ব্র্যানিং (জুন ব্রাউন) এর সাথে বাস করতে গিয়েছিলেন।

কলম ইস্টেন্ডার্সের ওয়ালফোর্ডে জোনোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে
কলমের বাবা জোনো তাকে অস্বীকার করে শেষ করেছেন (ছবি: বিবিসি)

এর অল্প সময়ের মধ্যেই এবং ডটের বন্ধু ডক্টর লেগের মৃত্যুর পরে, স্টুয়ার্ট তার জীবন পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। এটি অবশেষে তাকে রাইনির সাথে সম্পর্ক শুরু করার দিকে পরিচালিত করেছিল তবে স্টুয়ার্ট ক্যান্সার নির্ণয়ের পাশাপাশি পুরুষ পিএনডির সাথে লড়াইয়ের মুখোমুখি হওয়ায় এর অনেকগুলি উত্থান -পতনও ছিল।

রিচার্ড গ্রাহাম স্টুয়ার্ট এবং কলমের বাবা জোনোর চিত্রিত করেছেন 2019 সালে একটি স্বল্প সময়ের জন্য।

হুইটনি ডিন (শোনা ম্যাকগার্টি), যখন কলমের বাগদত্তা তখন তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তখন তিনি আমাদের সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। এরপরে প্রকাশিত হয়েছিল যে জোনো বড় হওয়ার সাথে সাথে কলম এবং স্টুয়ার্টের পক্ষে ভাল বাবা ছিলেন না এবং তিনি প্রায়শই স্টুয়ার্টকে সহিংসতার আওতায় আনতেন।

সেই সময়, তিনি তার ছেলেদের বলার চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি একজন পরিবর্তিত মানুষ ছিলেন, তবে বেনের সাথে লড়াই করার পরে তাঁর সত্যিকারের রঙগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি সমকামী ছিলেন বলে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি সমকামী ছিলেন, এবং তারপরে একটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে কলমকে পিন করেছিলেন।

জোনোকে ওয়ালফোর্ডের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তবে দু’মাস পরে ফিরে এসেছিলেন, কলমের বিয়ে কীভাবে চলেছিল তা সম্পর্কে কৌতূহলী, অজানা যে এটি কখনও ঘটেনি। কলম তার বাবার কাছে সমকামী হিসাবে বেরিয়ে এসেছিল এবং একজন বিরক্ত জোনো বেনকে তার ছেলেকে ‘তাদের মধ্যে একটিতে পরিণত করার’ জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

এর পরে জোনো ফিল দ্বারা ঘুষি মেরেছিল এবং তিনি পুলিশে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। হুইটনি সহ কুইন ভিকের পেন্টাররা সকলেই ফিল আক্রমণকে জোনোকে দেখে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তারপরে তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে কলমকে অস্বীকার করে চলে গেলেন।

