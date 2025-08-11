ইস্টেন্ডার্স ফ্যান-প্রিয় দম্পতি শেষ পর্যন্ত সরকারী হিসাবে আবেগকে নিশ্চিত করে সাবান

দেখে মনে হচ্ছে রোম্যান্স ইস্টেন্ডার্সে উত্তপ্ত হতে চলেছে, যেমন ফ্যান-ফ্যাভোরাইট জুটি রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) এবং প্রিয়া নন্দ্রা-হার্ট (সোফি খান লেভি) অবশেষে বিষয়গুলিকে অফিসিয়াল করার জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।
কয়েক মাস উত্তেজনা, জ্বলন্ত যুক্তি এবং জটিল পারিবারিক নাটকের পরে, দু’জন তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, তবে অবশ্যই, পথে কয়েকটি বাধা ছাড়াই নয়।
আসন্ন দৃশ্যে, রবি প্রিয়া এবং বাচ্চাদের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শপিং ট্রিপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দায়বদ্ধ বাবা এবং অংশীদার হিসাবে অভিনয় করার বিরল প্রচেষ্টা। তবে জিনিসগুলি ঠিক পরিকল্পনায় যায় না। তিনি যেমন অনুসরণ করতে চলেছেন ঠিক তেমনই ওকি খারাপ সংবাদ সহ কল করেছে: পুলিশ তাদের কার্যক্রমের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে। কম রাখার পরিবর্তে, রবি পুরো অপারেশনটিকে কোজোর ফ্ল্যাটে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হ্যারি পুরোপুরি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
বাড়িতে ফিরে প্রিয়ার ধৈর্য পাতলা হতে শুরু করে। তিনি আভানিকে আবার নামিয়ে দেওয়ার জন্য রভিকে ডাকলেন, যার ফলে আরও একটি উত্তপ্ত যুক্তি রয়েছে। তবে এবার বিষয়গুলি একটি আশ্চর্যজনক মোড় নেয়, যুক্তিটি উত্সাহী হয়ে যায় এবং প্রাক্তন দম্পতির মধ্যে স্পার্কগুলি উড়ে যায়।
দু’জনেই একটি তীব্র মুহূর্ত ভাগ করে নেয় এবং তারপরে রবি প্রিয়া বলে যে তিনি বাস্তবের জন্য তাঁর জীবনকে ঘুরিয়ে দিতে চান। তিনি বৈধ হয়ে ও নতুন করে শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তারা তাদের সম্পর্ককে আরও একবারে যেতে সম্মত হন। একটি সংক্ষিপ্ত মুহুর্তের জন্য, দেখে মনে হচ্ছে দম্পতি এবং তাদের পরিবার সম্ভবত সুখে একটি শট পেতে পারে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি বেশি দিন স্থায়ী হয় না।
আর্থিক চাপের মুখোমুখি হয়ে রবি তার প্রতিশ্রুতি প্রায় অবিলম্বে ভাঙতে চলেছেন। তার অপরাধমূলক সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে, তিনি মাদক ব্যবসায়ের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন যা প্রিয়া দিয়ে কেবল পুনর্নির্মাণ করা সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে পারে।
ভক্তরা যেমন জানেন, রবি হ’ল একটি মনোমুগ্ধকর তবে বিপজ্জনক চরিত্র যা ভুল পথ বেছে নেওয়ার অভ্যাস সহ, এমনকি তিনি সঠিক কাজটি করতে চাইলেও। প্রিয়া, উগ্র এবং প্রতিরক্ষামূলক, সর্বদা তাকে বিশ্বাস করার সাথে লড়াই করে চলেছে, তবে গভীরভাবে, তাদের মধ্যে এখনও স্পষ্টভাবে ভালবাসা রয়েছে।
এখন যেহেতু তারা জিনিসগুলিকে অন্য শট দিচ্ছে, ভক্তরা অবশ্যই ছিঁড়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত: তারা কি এই পুনর্মিলনের জন্য শিকড় করা উচিত, বা আবারও হৃদয়বিদারকের জন্য প্রস্তুত করা উচিত?
