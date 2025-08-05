ইস্টেন্ডার্স ফ্যান-ফ্যাভারাইট বলেছেন যে প্রথম বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজে টিয়ারফুল বিদায় সাবান

এই নিবন্ধটিতে ইস্টেন্ডার্সের আজ রাতের পর্বের জন্য স্পয়লার রয়েছে, যা বিবিসি ওয়ান -তে সন্ধ্যা 30.৩০ টায় প্রচারিত হয় বা এখন আইপ্লেয়ারে প্রবাহিত হতে পারে।
অস্কার ব্র্যানিং (পিয়েরে মাউলিয়ার) গুরুতর অপরাধ করার পরে ভাগ্নে জিমির কাছে অশ্রু বিদায় জানিয়েছে।
এই সপ্তাহের শুরুতে, তার ঠগী সহযোগী ফ্যাট মাইক (তাই হিলফেরিংক) ব্র্যানিং-বেস পরিবারের সুরক্ষার বিনিময়ে পুরো 5 কে দাবি করেছিল।
এই অর্থটি কোথায় পাওয়া যায় তার একটি হারিয়ে যাওয়া কারণে অস্কার ইয়ান বিলের (অ্যাডাম উডিয়াত) চিপ্পিতে কয়েকটি অতিরিক্ত শিফট পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তার প্রচেষ্টা সমতল হয়ে পড়েছিল। এমনকি তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ব্যবসায়ী পার্কে খাবার বিক্রি করে তার সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করুন।
মরিয়া, তিনি বোন লরেনকে (জ্যাকলিন জোসা) তার দুর্দশার কথা বলেছিলেন এবং তিনি তার বস জে ব্রাউনকে (জেমি বোরথউইক) তার মজুরিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
তিনি তাকে বলেছিলেন যে টাকাটি পাওয়ার আগে তাকে কিছু গাড়ি বিক্রি করতে হবে – এমন কিছু যা তিনি তার পরিবারকে আরও অশান্তি থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত ছিলেন।
জে যখন লরেনের মজুরি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, বিকল্প নগদ উত্স সন্ধানের বিষয়ে একটি অজানা অস্কার সেট।
রাস্তা জুড়ে, প্যাট্রিক ট্রুম্যান (রুডল্ফ ওয়াকার) তার বুকিদের জয়লাভ করে একজন মুখোশধারী অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি বসার ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ডাকাত যখন তার দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন একটি হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
ঝগড়া চলাকালীন, প্যাট্রিকের মাথা মেঝেতে আঘাত করে এবং তাকে অচেতন অবস্থায় ছিটকে যায়।
চোরটি অবশ্যই অস্কার ছিল।
আজ রাতের পর্বে, তিনি পালানোর প্রস্তুতি নেওয়ার আগে প্যাট্রিকের ফোন থেকে জরুরি পরিষেবাগুলি ফোন করেছিলেন। যখন হাওয়ে ডেনস (ডেল্রয় অ্যাটকিনসন) অপরাধের ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি এটির জন্য একটি রান করেছিলেন।
ঠিক কয়েক মুহুর্ত আগে, লরেন মাইকের সাথে একটি রান করেছিলেন এবং জে থেকে তার মজুরি হস্তান্তর করেছিলেন। তিনি এবং অস্কার নগদ দ্বিগুণ হয়ে গেছেন।
স্কোয়ারে পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্সের উপস্থিতি দেখে অস্কারের উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছিল এবং লরেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কেন তিনি এমন একজন ব্যক্তির জন্য এতটা চিন্তিত ছিলেন যে তিনি সত্যই জানেন না।
পরে সেই রাতে, তিনি রান্নাঘরের কাউন্টারে অর্থের খামটি রেখে রাতে বেরিয়ে গেলেন।
লরেন তখনও জেগে ছিল এবং তাকে তার একটি খেলনা খুঁজে পেতে গিয়ে জিমিকে ধরে রাখতে বলেছিল এবং অস্কার তার হৃদয় .েলে দিতে শুরু করে। তিনি যুবককে বলেছিলেন যে তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর জীবনের কিছু তৈরি করবেন এবং তাকে গর্বিত করবেন, কারণ তিনি আবার কারাগারের পিছনে থাকার আগে খুব বেশি দিন লাগবে না।
মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার সময় লরেন প্যাট্রিকের জয়ের ধরে দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
এটা কি অস্কারের শেষ?
