ইস্টেন্ডার্স ফ্যান-ফ্যাভোরাইট পুনর্বিবেচনার হিসাবে ধ্বংসাত্মকতা রিটার্ন | সাবান

স্টেসি স্লেটার (লেইস টার্নার) ইস্টেন্ডার্সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, কন্যা লিলি (লিলিয়া টার্নার) ওয়ালফোর্ডে ফিরে আসা স্থগিত করার পরে।
লিলি মে মাসে একটি অস্থায়ী প্রস্থান করেছিলেন, বুঝতে পেরে যে তার সৎ-পিতা মার্টিন ফাউলারের (জেমস বাই) মৃত্যুর প্রেক্ষিতে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সময় প্রয়োজন।
মার্টিন ট্র্যাজিকালি ফেব্রুয়ারিতে মারা যান, রানী ভিক পাব দিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণের শিকার হয়ে পড়েছিলেন।
স্টেসির সাথে ব্যারেল স্টোরের দিকে প্রস্থান করার সময় সেখানে আশার ঝলক মনে হয়েছিল, তবে একটি মরীচি সিলিং থেকে পড়ে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে।
তিনি মারা যাওয়ার সময়, তিনি স্টেসের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা স্বীকার করেছিলেন – তাকে বলেছিলেন যে রুবি অ্যালেনের (লুইসা লিটন) এর সাথে তাঁর পুনর্মিলন একটি ভুল ছিল।
ইস্টেন্ডার্সে লিলি কোথায়?
পরবর্তীকালে, তিনি লিলি এবং তার ছোট ভাইবোন আর্থার এবং হোপের যত্ন নেওয়ার জন্য অবহেলা করে তার দুঃখের সাথে প্রচুর লড়াই করেছিলেন। লিলি এমনকি তার নিজের ব্যথা কমাতে পানীয় এবং ড্রাগগুলিতে পরিণত হয়েছিল।
মা এবং কন্যার মধ্যে একটি দুষ্ট যুক্তি দেখা দিয়েছিল এবং লিলি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার ব্যাগগুলি প্যাক করছেন এবং জন্মের সাথে রয়েছেন বাবা রায়ান মলয় (নীল ম্যাকডার্মট)।
আজ রাতের পর্বে, স্টেসি শুনে শিহরিত হয়েছিল যে তার বড় বাড়িতে আসছে।
স্টেসি কিছু খারাপ খবর পেয়েছে
গুঞ্জন ও উত্তেজনার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বেশ কয়েকটি বাজারের ব্যবসায়ী তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং গসিপিং করছেন। তবে কি?
তার ভয়াবহতার জন্য, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে কেউ তার সমস্ত সিক্রেটক্যাম সামগ্রী – বিবিসি সোপের ডুপ সংস্করণ – কেবলমাত্র ফ্যানস – অনলাইনে, সমস্ত দেখার জন্য ফাঁস করেছে।
এবং আমরা গত সপ্তাহে ঝামেলা জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) তার প্রোফাইল অ্যাক্সেস করতে দেখেছি, সম্ভবত এটিই আমরা দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের অর্থ রাখব!
আসলে, তাদের আগের রান-ইন অনুসরণ করে স্টেস ‘গণনা করেছিলেন যে এটিই তিনিও ছিলেন। তিনি ক্যাফের সাথে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করেছিলেন, বাবা রস (অ্যালেক্স ওয়াকিনশো) তার প্রতিরক্ষার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
জোয়েল শপথ করেছিলেন যে তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন না, এবং বাড়িতে ফিরে এসে স্বেচ্ছায় তার ল্যাপটপটি হস্তান্তর করেছিলেন যাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের উপাদান ফাঁস করেননি।
তিনি রস এবং ভিকি ফোলারকে (অ্যালিস হাইগ) তার মুছে ফেলা ফাইলগুলি পরীক্ষা করতে বলেছিলেন, কারণ তারা এমন কিছু খুঁজে পাবে না যা তাকে বিরক্ত করবে।
তা সত্ত্বেও, স্টেসি নিশ্চিত ছিলেন – বিশেষত যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অনলাইন পোস্টগুলিতে শব্দটি মৌখিক আক্রমণ চলাকালীন তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলেছিলেন তার সাথে মিলে যায়।
দরিদ্র স্টেসের পক্ষে বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে লিলি প্রতিশোধের অশ্লীল পরিস্থিতি দেখে খুব বিব্রত হওয়ায় তিনি বাড়ি ফিরছেন না।
সে কখন ফিরে আসবে, এবং স্টেসি কীভাবে আরও অশান্তি মোকাবেলা করবে?
