ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা শত্রু দল হিসাবে ‘শক্তিশালী’ জুটি প্রশংসা করেছেন | সাবান

ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা অ্যালবার্টের বারের পিছনে নতুন অপ্রত্যাশিত জুটি সম্পর্কে তাদের রায় দিয়েছে এবং এটি অত্যধিক ইতিবাচক।
ফ্রেডি স্লেটার (ববি ব্রাজিয়ার) যখন এই সপ্তাহে স্থানীয় সমকামী বারে একটি প্যাকড শিফট চলাকালীন সিন্ডি বিলে (মিশেল কলিন্স) ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন সিন্ডি সাহায্যের জন্য আর্চ-শত্রু ইলাইন ময়ূর (হ্যারিয়েট থর্পে) দিকে ফিরে যান।
কিছুটা দৃ inc ়প্রত্যয়ী হওয়ার পরে, এলেন পদক্ষেপ নিতে রাজি হন এবং এই জুটি শীঘ্রই তাদের ছন্দটি বারের পিছনে খুঁজে পেল।
একটি প্রচুর সফল শিফট অনুসরণ করার পরে, সিন্ডি এলেনকে সহ-পরিচালকের হিসাবে একটি পূর্ণ-সময়ের অবস্থানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
ইলাইন যেমন উল্লেখ করেছিলেন যে তারা একে অপরকে ঘৃণা করেছিল, সিন্ডি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি খাঁটি ব্যবসা, এবং তারা একসাথে ভালভাবে কাজ করেছে।
খুব দ্বিধা ছাড়াই, ইলাইন অফারটি গ্রহণ করেছিলেন – এর মধ্যে একটি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত মেট্রো পাঠক।
ক্রিস্টিন অ্যান টালবট বলেছেন, ‘আমি একে অপরকে যেভাবে তাদের উত্তরগুলি একে অপরের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেগুলি আমি একে অপরের কাছে তাদের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলি পছন্দ করি।’
সিন্ডি এবং এলেনের দ্রুত বুদ্ধি এবং প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেন্টারদের মধ্যেও জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছিল, উভয় মহিলা বারের পিছনে একটি শো রেখেছিলেন।
জোয়ান স্টেপও একজন অনুরাগী ছিলেন, লিখেছিলেন: ‘তারা একসাথে হাসিখুশি ছিল।’
আমাদের পাঠকরাও দৃশ্যে হালকা মনের শক্তির প্রশংসা করেছিলেন, বিশেষত পর্বে আচ্ছাদিত ভারী বিষয়গুলির বিপরীতে, প্যাট্রিক ট্রুম্যানকে (রুডল্ফ ওয়াকার) হাসপাতালে ভর্তি রেখে দেওয়া ডাকাতির মতো।
সিলভিয়া লুইস বলেছিলেন, ‘এতে কিছু হালকা হৃদয়যুক্ত কমেডি ফিরে পাওয়া ভাল ছিল।’
জেন ড্রিফিল একমত হয়েছিলেন, ‘আমি এই জুটি পছন্দ করি এটি একটি দুর্দান্ত কটাক্ষ আছে এবং কমেডি ফ্যাক্টরটি একটিতে পরিণত হয়েছে, অন্যায় করা এক্স স্ত্রীর ক্লাব, আশা করি এটি জনপ্রিয় হবে।’
মেট্রো সাবান রিপোর্টার মাইজি স্প্যাকম্যান বলেছেন …
কোনও প্রশ্নই আসে না যে এলেন তার বারের পিছনে সেরা, যেখানে তার ঝলকানি এবং হাস্যরস পুরো বাহিনীতে বেরিয়ে আসে। আমি সবসময় ভেবেছিলাম যে সে অ্যালবার্টে নিখুঁত হবে এবং সিন্ডির সাথে তার পাশে এটি সম্পূর্ণ নতুন গতিশীল।
কাছাকাছি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাখা ইস্টেন্ডারদের কাছ থেকে একটি প্রতিভা পদক্ষেপ। নাটক, মারামারি এবং এমনকি একটি নতুন ফ্রেনিমিজ সম্পর্কের জন্য অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা প্যাট কসাই এবং পেগি মিচেল থেকে সত্যই দেখিনি।
আমি আশা করি এটি সিন্ডি এবং এলেনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূচনা। দীর্ঘ তাদের অবিচ্ছিন্নতা এবং স্নাইডের মন্তব্যগুলি অব্যাহত থাকতে পারে!
এই জুটিটি ভিক্টোরিয়া ম্যাকালপিনের মতো দর্শকদের কাছে অবাক করে দিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, যিনি লিখেছেন: ‘একটি অসম্ভব অংশীদারিত্ব, তবে হ্যাঁ আমি এটি পছন্দ করি।’
‘এগুলি অবশ্যই আকর্ষণীয়,’ নীলাভ আইভরি যোগ করেছেন।
মেট্রো পাঠকরা মনে করেন যে সিন্ডি এবং এলেনের অংশীদারিত্বের আগের পতনের পরেও একটি বিশাল সাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সু লাসান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘আমি একসাথে পুনঃনির্মাণ, তারা শক্তিশালী হবে,’ অ্যান ওয়াকার বলেছিলেন: ‘অস্বাভাবিক দম্পতি তবে মনে হয় এটি আকর্ষণীয় হতে পারে।’
গ্যারি এমসি ক্যান সম্মত হয়েছিলেন, ‘এটি একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণ মনে করুন।’
সিন্ডি অ্যালবার্ট স্কোয়ারে ফিরে আসার পরে সিন্ডি এবং এলেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল এবং জর্জ নাইটের (কলিন সালমন) নিখোঁজ স্ত্রী রোজ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
এটি স্পষ্ট ছিল যে সিন্ডি এখনও তার প্রাক্তনের প্রতি অনুভূতি পোষণ করেছিলেন, যা এলেনের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, বিশেষত যখন সিন্ডি এবং জর্জ চুম্বন করেছিলেন।
এখন, জর্জ এবং এলেন বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং এলেন কুইন ভিক বিক্রির পরে নিজেকে বেকার দেখতে পেয়েছিলেন।
দ্য আইকনিক বুজারের বাড়িওয়ালা হিসাবে, এলেন সিন্ডিকে চেষ্টা করার চেষ্টা করার পথ থেকে বেরিয়ে গেলেন কারণ তিনি অ্যালবার্টকে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে সিন্ডির বড় উদ্বোধনী রাতে একটি বিশেষ কারাওকে ইভেন্টের সময়সূচী নির্ধারণ করেছিলেন।
দু’জন মহিলা এখন একসাথে কাজ করার সাথে সাথে তারা কি একটি অবিরাম দল হবে, নাকি ভুল হওয়ার জন্য কাজগুলি কি?
