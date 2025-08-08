ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা সকলেই বেন মিচেলের রিটার্ন সম্পর্কে একই কথা বলছেন সাবান

ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা এই ঘোষণায় শিহরিত হন বেন মিচেল খুব সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপের জন্য ফিরে আসছেন – তবে একটি জিনিস তাদের বিস্মিত করে ফেলেছে।
গতকাল কয়েক মাস ধরে জল্পনা কল্পনা করার পরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ম্যাক্স বোডেন শরত্কালে এপিসোডগুলির একটি নাটকীয় সেটের জন্য রিকি চ্যাম্পের স্টুয়ার্ট হাইওয়ের পাশাপাশি তাঁর ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশ করবেন।
একটি নতুন ছবিতে দেখা গেছে যে কলাম হাইওয়ে (টনি ক্লে) এবং জনি কার্টার (চার্লি সাফ) এর সাথে চরিত্রগুলি দাঁড়িয়ে ছিল, হাইওয়ে পিতৃপুরুষ জোনোর জানাজায় অংশ নিয়েছিল।
যদি তাঁর সমকামী এবং বিচ্ছিন্ন বাবা শোক করা কলমের পক্ষে যথেষ্ট খারাপ না হন তবে তিনি তার স্বামী বেনের সাথে মুখোমুখি হতে হবে, যিনি সম্প্রতি তিনি প্রতারণা করেছিলেন।
স্পার্কস কলাম এবং জনির মধ্যে উড়ছে, এবং এটি কেবল মম লিন্ডা (কেলি ব্রাইট) এর সাথে তার ছুটি থেকে ফিরে আসার পরে এটি কেবল চালিয়ে যেতে বাধ্য।
এটি ম্যাক্স এবং রিকি উভয়ের জন্য কেবল একটি অস্থায়ী প্রত্যাবর্তন, যদিও ইস্টেন্ডাররা আমাদের প্রচুর অশান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
এটা সব পরে ওয়ালফোর্ড!
ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা বেনের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কী বলছেন?
প্রদত্ত বেন শোয়ের অন্যতম বৃহত্তম উত্তরাধিকারী চরিত্র, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে মিচেল নামটি চালিয়ে যাওয়া, ভক্তরা তাকে ফিরে পেয়ে বোধগম্যভাবে সন্তুষ্ট।
মেট্রো পাঠক লিন ওয়াইলি চিপ করেছেন: ‘এটি সেরা সংবাদ’, @লাসাগনোনমিশো সম্মত হয়েছেন: ‘সেরা সংবাদ’।
তারা স্পষ্টতই একটি নিবেদিত বল্লাম অনুরাগী, যদিও প্রথম বন্ধনীতে যোগ করেছেন: ‘অবশ্যই জনি ননসেন্স বাদে।’
লারা ভেবেছিল যে তাদের রবিবারের সেরা পোশাক পরা চারজনের স্ন্যাপটি ছিল ‘এত দুর্দান্ত ছবি!’, যোগ করার আগে: ‘তাদের ফিরে আসার জন্য এত উত্তেজিত।’
ম্যাট কুপার বলেছিলেন: ‘সময় বেন ফিরে এসেছিলেন, তাকে অপসারণের ভয়াবহ সিদ্ধান্ত।’
উত্তেজনা সত্ত্বেও, অনেক লোকেরা কীভাবে বিবিসি কর্তারা এমন একটি চরিত্রের প্রত্যাবর্তনের সুবিধার্থে প্রশ্ন করেছিলেন যা বিশ্বের অন্যদিকে কারাগারের পিছনে আপাতদৃষ্টিতে রয়েছে।
বেন কীভাবে ইস্টেন্ডার্সে ফিরে আসবে?
সত্যিই, আমরা জানি না। বেন গত বছর থেকে রাজ্যগুলিতে আটকে রয়েছে।
স্পষ্টতই তিনি জোনোর জানাজায় অংশ নিতে দিনের মুক্তি পেয়েছেন, এবং আমরা আমেরিকান আইনী ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ না থাকাকালীন, তাঁর শ্বশুরকে শোক করার জন্য তাকে বিশ্বের অন্যদিকে প্রেরণ করা অবিশ্বাস্যরকম সম্ভাবনা কম।
তবে এটি সাবানল্যান্ড, কিছু যায়!
‘এটি কিছুটা প্রসারিত না তাই না?’ এক্সে ড্যানকে হেসেছিলেন, এবং তিনি একা ছিলেন না।
‘আমি নিশ্চিত যে আমেরিকান কারাগার একটি জানাজার জন্য সমুদ্রের উপরে তাদের বন্দীদের উড়তে চলেছে,’ জেলিঘে সম্মত হন।
জ্যাক মায়াররা একটি ফেসপাম ইমোজিতে চিপ করে বললেন: ‘যেন তারা বেনকে উপস্থিত হতে দেয়। অবশ্যই, আইনী জানাজায় তাঁর বাবার জন্য তাকে বিশ্বজুড়ে অর্ধেক পথ উড়িয়ে দিন, সঠিক সম্পর্কে শোনাচ্ছে … ‘
@টাকে_হাইওয়ে আরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলেছিল: ‘তাকে সম্ভবত যুক্তরাজ্যের একটি কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
যদি এটি হয় তবে লুকাস জনসন (ডন গিলেট) এবং রকি কটন (ব্রায়ান কনলি) একইভাবে আমরা তাকে ভবিষ্যতে আবার পপ আপ করতে দেখি এমন সম্ভাবনা রয়েছে।
শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেকের ঠোঁটে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হ’ল: ‘জোনো কে?’
ভাগ্যক্রমে আপনার জন্য, আমরা একটি রিফ্রেশার পেয়েছি …
ইস্টেন্ডার্সে জোনো কে?
রিচার্ড গ্রাহামের চিত্রিত জোনো 2019 সালে মাত্র চারটি পর্বে হাজির হয়েছিল That সুতরাং সম্ভবত আপনি তাকে মনে রাখবেন না।
হুইটনি ডিন (শোনা ম্যাকগার্টি) – তারপরে কলমের সাথে জড়িত – তাঁর কাছে পৌঁছেছেন, তিনি অজানা যে তিনি শৈশবকালে কলাম এবং স্টুয়ার্ট উভয়কেই নির্যাতন করেছেন।
নিজেকে একজন পরিবর্তিত মানুষ হিসাবে পরিণত করার জন্য, তার আসল রঙগুলি শীঘ্রই যখন বেনের সাথে লড়াই করেছিল এবং হোমোফোবিক ভাষা ব্যবহার করেছিল এবং তারপরে একটি প্রাচীরের বিপরীতে কলমকে পিন করে দেয়।
জোনো পরবর্তীকালে ওয়ালফোর্ডের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং দু’মাস পরে ফিরে আসার পরে, শুনে শুনে অবাক হয়েছিলেন যে কলমের বিয়ের সাথে ‘এগিয়ে যায়নি।
কলম সমকামী হিসাবে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং একজন বিরক্ত জোনো বেনকে তার পুত্রকে ‘তাদের মধ্যে একটিতে পরিণত করার’ জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন।
ফিল মিচেল (স্টিভ ম্যাকফ্যাডডেন) একটি মেনাকিং পাঞ্চ মোকাবেলা করেছিলেন এবং জোনো পুলিশে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। হুইটনি সহ রানী ভিকের পেন্টাররা সকলেই ফিল তাকে আক্রমণ করতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তারপরে তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে কলমকে অস্বীকার করে চলে গেলেন।
