ইস্রায়েলিরা সমাবেশ দেশব্যাপী গাজা যুদ্ধ, জিম্মি চুক্তি শেষ করার আহ্বান জানিয়েছে

ইস্রায়েল জুড়ে বিক্ষোভকারীরা রবিবার গাজা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং জঙ্গিদের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার একটি চুক্তি, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার মিত্রদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত একটি ধাক্কা।
ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা শহরকে 22 মাস ধরে একটি যুদ্ধে পরিণত করার পরিকল্পনা অনুমোদনের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে এই বিক্ষোভগুলি এসেছে যা ফিলিস্তিনি অঞ্চলে মারাত্মক মানবিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের October ই অক্টোবর ২০২৩ সালের ইস্রায়েলের উপর হামলার সাথে এই সংঘাত শুরু হয়েছিল, এই সময়ে ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ২ 27 জন সহ উনিশ জন বন্দী গাজায় রয়েছেন, যারা মারা গেছে।
অবশিষ্ট বন্দীদের প্রতিকৃতি দিয়ে আচ্ছাদিত একটি বিশাল ইস্রায়েলি পতাকা তেল আভিভের তথাকথিত জিম্মি স্কোয়ারে ছড়িয়ে পড়েছিল – পুরো যুদ্ধ জুড়ে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু।
50 বছর বয়সী পেনসোর বিক্ষোভকারী এএফপিকে বলেছেন, “সম্ভবত এটিই আমাদের জিম্মিদের বাঁচাতে হবে।”
“ইস্রায়েলিরা সবাই একরকম নয়। এখানে যথেষ্ট অংশ রয়েছে … যা সরকারী নীতির বিরোধিতা করে,” তিনি প্রতিবাদকারীদের ভিড়ের মধ্যে যোগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ “68১১” দিয়ে সজ্জিত পতাকা বহন করে, গাজায় জিম্মিদের সংখ্যা জিম্মি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ৩০ টিরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আয়োজকরা ইস্রায়েলে কার্যদিবসের প্রথম দিনে একটি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, এটি জেরুজালেমের মূল শপিং জেলায় যথারীতি ব্যবসা ছিল।
ওপেন-এয়ার ম্যামিলা মলের এক শপ সহকারী বলেছেন, মালিক জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের প্রচারকে সমর্থন করেছিলেন তবে ধর্মঘটে অংশ না নেওয়া বেছে নিয়েছিলেন।
“প্রত্যেকেই তাদের যেভাবে সহায়তা করছে,” তিনি তার নাম দিতে অস্বীকার করে বলেছিলেন।
নেতানিয়াহু বিক্ষোভকারীদের নিন্দা জানিয়ে তাদের এই পদক্ষেপগুলি বলেছিলেন যে “হামাসের অবস্থান কেবল শক্ত করেই নয় এবং আমাদের জিম্মিদের মুক্তিও আঁকেন না, তবে এটিও নিশ্চিত করে যে October অক্টোবর ভয়াবহতা পুনরায় চালু হবে”।
‘দেশ বন্ধ’
জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম ক্যাম্পেইন গ্রুপ বলেছে যে বিক্ষোভকারীরা “আজ একটি পরিষ্কার কল দিয়ে দেশটি বন্ধ করে দেবে: 50 জিম্মি ফিরিয়ে আনুন, যুদ্ধ শেষ করুন”।
তাদের তালিকায় ২০১৪ সালের যুদ্ধে নিহত একজন সৈনিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার অবশেষ হামাসের হাতে রয়েছে।
হামাস এবং এর মিত্র ইসলামিক জিহাদ দ্বারা প্রকাশিত সাম্প্রতিক ভিডিওগুলি দুটি দুর্বল এবং ইম্যাকিয়েটেড বন্দীদের দেখিয়েছে যে জিম্মিদের ভাগ্যের জন্য উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
ফোরাম বলেছে:
আমরা যদি এখনই তাদের ফিরিয়ে না নিয়ে থাকি – আমরা তাদের চিরতরে হারাব।
মিশর বলেছে যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে মধ্যস্থতাকারীরা 60০ দিনের ট্রুস চুক্তি সুরক্ষার জন্য নতুন করে ধাক্কা দেওয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছিল যার মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কাতারে শেষ রাউন্ডের আলোচনার পরে কোনও অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছিল।
হামাসের সাথে যে কোনও চুক্তির বিরোধিতা করে এমন কিছু ইস্রায়েলি সরকারের সদস্য রবিবারের বিক্ষোভের নিন্দা জানিয়েছেন।
ইস্রায়েলের সুদূর-ডান অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ “হামাসের হাতে বাজানো একটি বিকৃত এবং ক্ষতিকারক প্রচারণা” সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং “আত্মসমর্পণ” করার আহ্বান জানিয়েছেন।
বিরোধী দল নেতা বেনি গ্যান্টজ সরকারকে “জিম্মিদের পরিবারগুলিতে আক্রমণ করার” নিন্দা করেছিলেন এবং “প্রায় দুই বছর ধরে হামাসের দ্বারা তাদের বাচ্চাদের বন্দী করার জন্য দায়বদ্ধতা বহন করে”।
এএফপিটিভি ফুটেজে লোকেরা দেখিয়েছিল যে গাজা সীমান্তের নিকটবর্তী কিববুটজ বেরিতে লোকেদের র্যালি করছে যা হামাস হামলার অন্যতম হার্ড ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ছিল এবং সারা দেশে অসংখ্য স্থানে বিক্ষোভ ঘটেছিল বলে জানা গেছে।
দুর্ভিক্ষের সতর্কতা
ইস্রায়েলি যুদ্ধকে গাজা শহরে প্রসারিত করার পরিকল্পনা এবং আশেপাশের শরণার্থী শিবিরগুলিতে একটি আন্তর্জাতিক আওয়াজ পাশাপাশি ঘরোয়া বিরোধীদেরও জন্ম দিয়েছে।
রবিবার ইস্রায়েলি সামরিক চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়া জামির বলেছেন, সেনাবাহিনী “গাজা সিটির দিকে মনোনিবেশ করে” একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।
হামাস বলেছিলেন যে এর ফলে “নির্মূল ও গণ বাস্তুচ্যুতির একটি নতুন তরঙ্গ” হবে।
সেনা রেডিও জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহগুলিতে সেনাবাহিনীকে ঘিরে এবং গাজা শহরকে জব্দ করার আগে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হবে, কয়েক হাজার রিজার্ভিস্ট ডেকেছিলেন।
ইস্রায়েল শনিবার বলেছে যে তারা “যুদ্ধ অঞ্চল থেকে তাদের সুরক্ষার জন্য দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপে জনসংখ্যা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল”।
আন-সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের উদ্ঘাটিত করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যেখানে ইস্রায়েল যে পরিমাণ মানবিক সহায়তার অনুমতি দেয় তার পরিমাণ হ্রাস করেছে।
গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে যে রবিবার ইস্রায়েলি আগুনে কমপক্ষে সাতজন ফিলিস্তিনিদের দুটি সাইটের কাছে খাদ্য সহায়তা সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল।
হামাসের ২০২৩ সালের অক্টোবর ইস্রায়েলের উপর হামলার ফলে ১১৯ জন লোক মারা গিয়েছিল, বেশিরভাগ বেসামরিক লোক, সরকারী ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে একটি এএফপি ট্যালি অনুসারে।
হামাস-পরিচালিত গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে ইস্রায়েলের আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মকতা 61১৪ টিরও বেশি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে, যার বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক, জাতিসংঘ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।