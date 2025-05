ইস্রায়েলি আর্কিটেক্ট অ্যাডা কর্মি -মেলামেডে নতুন ডকুমেন্টারি – ইস্রায়েল সংস্কৃতি

একটি শক্তিশালী নতুন ডকুমেন্টারি, এডিএ: আমার মা স্থপতিইস্রায়েলি আর্কিটেকচারের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অ্যাডা কার্মি-মেলামেডের মন এবং স্মৃতিগুলির মধ্যে শ্রোতাদের আমন্ত্রিত করা হয়েছে।

প্রাক-রাষ্ট্রীয় স্থপতি ডভ কার্মির সন্তান কারমি-মেলামেদে এবং তার ভাই রাম কর্মি 1986 সালের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি একটি প্রধান এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ডিজাইনের জন্য জিতেছিলেন: জেরুজালেমে ইস্রায়েলের সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং।

একটি দৃশ্যে, যেমন অ্যাডা বিল্ডিং বর্ণনা করে এমন একটি ট্যুর গাইড শোনেন – সম্ভবত তার সবচেয়ে উদযাপিত কাজ – যা প্রকাশ করে তা কেবল নকশা সম্পর্কে একটি গল্প নয়, এটি জাতীয় পরিচয়, জনসাধারণের স্মৃতি এবং ইস্রায়েলে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা সম্পর্কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিবরণ তৈরি করার জন্য স্রষ্টাদের দ্বারা অনিচ্ছাকৃত বিবরণ তৈরি করে। প্রশ্নটি নিয়ে আসা, কোন বিবরণটি আরও প্রাসঙ্গিক?

আদা কার্মি-মমের যাত্রা

ফিল্মের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি শান্ত, মন্ত্রমুগ্ধকর যাত্রা: কার্মি-মেলামেডে সুপ্রিম কোর্টের সূর্যালিত করিডোরের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন, এবং সিঁড়িগুলি জেরুজালেমের অত্যাশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিশাল সিলিং থেকে ফ্লোর উইন্ডোগুলির দিকে পরিচালিত করে-তার কন্যা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইয়েল মেলামেদ, বিল্ডিংটির আত্মা বর্ণনা করেছেন: এর অর্থ ও অর্থ, অন্তরঙ্গ কর্তৃপক্ষের সাথে কেবল তার স্রষ্টা থাকতে পারে, আমরা আর কখনও একইভাবে আর্কিটেকচারটি অনুভব করতে পারি না।

ইস্রায়েলের সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিংয়ের ডিজাইনিং এই চলচ্চিত্রের সময় এবং কেন্দ্রীয় গল্পটি ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের আগে থেকেই ইস্রায়েলি সমাজকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলেছে এমন বিচারিক সংস্কার বিতর্ককে হাস্যকরভাবে তুলে ধরেছে।

আজরিয়েলি স্কুল অফ আর্কিটেকচারের আর্কিটেকচারাল রেন্ডারিং (ক্রেডিট: তাউ)

মেলামেডে খ্যাতিমান বেছে নিয়েছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্কিটেকচার সমালোচক পল গোল্ডবার্গার এই ছবিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য, উভয়ই তাঁর ১৯৯৫ সালের টুকরোটি বিল্ডিংয়ের নকশার প্রশংসা করে এবং তাঁর বর্তমান হতাশা যে আধুনিক ইস্রায়েল প্রথম দিন থেকেই কল্পনা করা নৈতিক নেতৃত্বের তীব্র প্রত্যাশা পর্যন্ত বেঁচে নেই, যেমনটি নতুন জাতির স্থাপত্যে মূর্ত রয়েছে।

গোল্ডবার্গার তার আলোকিত 1995 -এ লিখেছেন, “এই বিশ্বাস যে পাবলিক বিল্ডিংগুলি কেবল আমলাতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য পাত্রে নয়, এই কাঠামোটি স্পষ্টতই এই কাঠামোটি আন্ডারস্কোর করে,” সময় সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিংয়ের আর্কিটেকচারে টুকরো।

“গত দশকে, যেহেতু ইস্রায়েল তার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের বিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, স্থায়ী স্থাপত্যের ধারণাটি শিকড় নিতে শুরু করেছে – এবং নতুন সুপ্রিম কোর্টের ভবনের চেয়ে আরও ভাল ফলাফলের আর কোথাও নেই, যা এই দেশের স্থাপত্য পরিপক্কতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করে,” তিনি লিখেছিলেন।

গোল্ডবার্গার লিখেছেন, “নকশা নিজেই পাবলিক আর্কিটেকচার কী হতে পারে তার এক ধরণের নৈতিক পাঠ।” “সুপ্রিম কোর্টের সমাপ্তির সাথে সাথে ইস্রায়েল, এমন একটি জাতি যা সামান্য স্থাপত্য নেতৃত্ব দেখিয়েছে, এমন একটি বিল্ডিং তৈরি করেছে যা সংস্কৃতির সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করার জন্য জনসাধারণের কাজের সম্ভাবনার উদাহরণ হিসাবে দাঁড়াতে পারে।”

ম্যালেমেড বলেছেন, ছবিতে আর্কিটেকচার সমালোচককে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার সিদ্ধান্তটি একটি সহজ ছিল।

“আমি মনে করি পল গোল্ডবার্গার অত্যন্ত আকর্ষণীয় কারণ তিনি সম্পর্কযুক্ত – এবং আমার মায়ের সম্পর্ক – এমন ধারণাগুলি যা আমরা সাধারণত স্থাপত্যের সাথে আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সাথে সংযুক্ত করি না,” তিনি বলেছিলেন।

“আপনি গণতন্ত্র এবং আর্কিটেকচার সম্পর্কে ভাবতে পারেন – ফিল্মটি প্রশ্ন উত্থাপন করে – এটি আমাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে কীভাবে প্রভাবিত করছে? আমি যখন কোনও বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করি এবং শ্রদ্ধা বোধ করি এবং আমার মতো জায়গা আছে তখন এর অর্থ কী? যে কোনও সুপ্রিম কোর্ট মনে হয় এটি আপনার আদালত, এটি আপনারই?” আমি মনে করি এটি সুন্দর, “

“ছবিতে, আমি পছন্দ করি যখন সুপ্রিম কোর্টের সভাপতি বলেছেন … তিনি আমেরিকান কোর্ট (বিল্ডিং) পছন্দ করেন না কারণ এটি আপনাকে এত ছোট বোধ করে, আমেরিকানদের ভাবতে পরিচালিত করে যে এটি একটি ভয়ঙ্কর বিল্ডিং। এই আবেগকে উত্সাহিত করে কী বোঝায়?” তিনি জিজ্ঞাসা।

“আমি আমার মাকে বলি, ‘আপনার যে প্রতিষ্ঠানের নকশা করা প্রতিষ্ঠানের আক্রমণ করা হচ্ছে তা অনুভব করার মতো কী?’ এবং আমি আমার মায়ের উত্তরটি পছন্দ করি, ‘এটি আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি মনে করি এটি তার দৃষ্টিভঙ্গি। “

মা এবং মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক

ইয়েল মেলামেডের লেন্সের মাধ্যমে, এডিএ: আমার মা স্থপতি অগ্রণী একের প্রতিকৃতির চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে-এটি দূরত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উত্তরাধিকারের দ্বারা আকৃতির একটি মা এবং কন্যার মধ্যে একটি স্তরযুক্ত এবং প্রায়শই টেন্ডার সম্পর্কের খনন। পেশাদার প্রোফাইলটি গভীরভাবে ব্যক্তিগত গণনার ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে কী শুরু হয়: যখন জাতি প্রায়শই প্রথম আসে তখন জাতীয় ব্যক্তিত্বের সন্তান হওয়ার অর্থ কী?

ছবিতে, ইয়েল নিউইয়র্ক থেকে তাঁর মায়ের যাত্রার সন্ধান করেছেন – যেখানে তিনি ইস্রায়েলের কাছে তাঁর প্রথম বছরগুলি পড়াতে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন – যেখানে তিনি শেষ পর্যন্ত তার পেশাদার জীবন এবং তার জনসাধারণের খ্যাতি উভয়ই গড়ে তুলতে বেছে নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের অর্থ কেবল ভূগোলের চেয়ে বেশি কিছু রেখে যাওয়া। এর অর্থ, মাঝে মাঝে দূর থেকে পিতামাতাকে, দুটি মহাদেশ এবং দুটি ভূমিকা নেভিগেট করা: মা এবং স্থপতি।

ফিল্মটি এটিকে ব্যর্থতা হিসাবে ফ্রেম করে না, বা এটি সংবেদনশীল জটিলতাটিকে ক্ষমা করে দেয় না। পরিবর্তে, এটি আলতো করে শ্রেষ্ঠত্বের শান্ত ব্যয়গুলি প্রকাশ করে। The mother-daughter exchanges, though often spare in words, are rich with subtext – Yael seeking understanding, Ada offering reflection more than apology. স্থাপত্য উত্তরাধিকার তাদের কথোপকথনে এক ধরণের তৃতীয় উপস্থিতিতে পরিণত হয়: কেবল এডিএ ইস্রায়েলের জন্য যা তৈরি করেছিল তা নয়, তিনি উপস্থিত থাকার পরিবর্তে যা তৈরি করেছিলেন তা নয়।

এবং এখনও, অ্যাডা আফসোসের গল্প নয়। বরং, এটি একটি প্রচেষ্টা-করুণাময় এবং অযৌক্তিক-প্রেম এবং ত্যাগের ভূখণ্ডকে মানচিত্র করার জন্য, কার্মি-গ্যালামেডে পাথরের উঠোন এবং করিডোরগুলি যেভাবে মানচিত্রের মানচিত্র তৈরি করে তার বিপরীতে নয়। তার বিল্ডিংগুলি, বিশেষত সুপ্রিম কোর্টকে কেবল ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রের স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে দেখানো হয় না, বরং তার নিজস্ব মূল্যবোধের রূপক হিসাবে দেখানো হয়: স্বচ্ছতা, অখণ্ডতা এবং স্থায়ীত্ব ইস্রায়েলের ভূমিতে আক্ষরিক অর্থে।

শেষ পর্যন্ত, ডকুমেন্টারিটি দেখায় যে কীভাবে, এডিএর জন্য, স্থাপত্য কেবল একটি পেশা নয়, একটি ভাষা: কঠোর, মার্জিত শৈল্পিক ভাষা যার মাধ্যমে তিনি ইস্রায়েলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের সাথে কথা বলেন। এবং এটি ক্যাপচারে, তার মেয়ে তার আবার কথা বলার জায়গা দেয় – এবার সরাসরি তার পরিবারের কাছে।

যদিও ছবিটি ইয়েলের মায়ের উদযাপন, তবুও একটি নির্দিষ্ট দুঃখও রয়েছে।

মেলামেড যেমন বলেছিলেন, “আমি যখন তাকে চলচ্চিত্রের শেষে জিজ্ঞাসা করেছি, ‘আপনি কি এখানে চলে যাব’? তিনি বলেন, ‘না’ – কারণ বিষয়গুলি এত কঠিন। আমি মনে করি এটি অবিশ্বাস্যভাবে মর্মান্তিক।”

ফিল্মটি বর্তমানে ইয়েস ডকুমেন্টারি চ্যানেলে এবং বিশ্বজুড়ে ফিল্ম উত্সবে স্ট্রিম করছে।