“এখনও এই অঞ্চলে সন্ত্রাসী রয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের উপরের হাত রয়েছে। আমরা আমাদের বাহিনীকে সুরক্ষিত করা এবং আমাদের সামরিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মিশনগুলি চালিয়ে যাচ্ছি।”
2025 সালের 12 মার্চ পশ্চিম তীরের শহর তুলকারেমে সামরিক অভিযানের সময় কেফির ব্রিগেড থেকে ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনী।(ছবির ক্রেডিট:: মোশে শাই/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাইয়ানির ইয়াগনাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025ইস্রায়েলে হোটেল খোলার জন্য লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025