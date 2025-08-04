জিম্মি রম ব্রাস্লাভস্কি এবং অন্যান্য ইস্রায়েলি কর্মীরা গাজার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানবিক সহায়তা অবরুদ্ধ করেছিলেন।
টিজাভ 9 এর বিক্ষোভকারীরা এবং বিজয় গোষ্ঠীগুলির প্রজন্মের 27 মে, 2025 সালের আশডোদ বন্দরে গাজায় প্রবেশকারী মানবিক সহায়তার বিরুদ্ধে প্রদর্শন করে।(ছবির ক্রেডিট:: তাসভ 9, বিজয় প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রজন্ম)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025