ইস্রায়েলি গাজায় আক্রমণ ও ক্ষুধার মৃত্যু
গাজা:

গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে, যেখানে গুরুতর রক্তপাত হাসপাতালকে পঙ্গু করেছে এবং ইস্রায়েলি হামলার পাশাপাশি মারাত্মক খাদ্য সংকটের কারণে মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়ছে।

গাজার মেডিকেল কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই অঞ্চলে রক্তপাত মারাত্মক পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছে, গুরুতর ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে বেশিরভাগ নাগরিক রক্ত দান করতে সক্ষম হননি।

মেডিকেল কর্মকর্তাদের মতে, ইস্রায়েলের দ্বারা আরোপিত দুর্ভিক্ষটি এ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে, যার মধ্যে পাঁচ জন গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে।

উপসাগরীয় গণমাধ্যমের সংবাদদাতা হানি মাহমুডের মতে, গাজা সিটির আল -শাফা, আল -আকিএসএ এবং নাসির হাসপাতাল সহ কয়েকটি হাসপাতালে রক্তের খুব খারাপ প্রয়োজন রয়েছে, তবে বেশিরভাগ রক্তদাতা গুরুতর দুর্বলতা এবং অপুষ্টিতে ভুগছেন।

আল -শাফা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের চিফ আম্মানি আবু অডা বলেছিলেন যে বেশিরভাগ সম্ভাব্য দাতা এতটাই দুর্বল যে তারা রক্তদানের কয়েক মুহুর্তের পরে কেবল অজ্ঞান হয়ে পড়েন, যা কেবল তাদের নিজের স্বাস্থ্যের জন্যই বিপজ্জনক নয়, তবে একটি মূল্যবান রক্তের ইউনিটও নষ্ট করে দেয়।

এই প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে বলেছিলেন যে আমাদের অনেক লোককে রক্ত দেওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল কারণ তারা শারীরিকভাবে সক্ষম ছিল না, তারা তাদের প্রিয়জনদের বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে চলেছে, তবে আমরা বাধ্য হয়েছি।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রধান (ডাব্লুএইচও) সতর্ক করেছেন যে ১৪,৮০০ এরও বেশি রোগী এখনও গাজায় তাত্ক্ষণিক এবং বিশেষ চিকিত্সার সহায়তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আরও বেশি মানবজীবনের ক্ষতি রোধে তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

অন্যদিকে, ইস্রায়েলি বাহিনী কেবল মেডিকেল সেন্টার এবং শরণার্থীদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে না, পাশাপাশি কঠোরভাবে মানবিক সহায়তা নিষিদ্ধ করছে, যার ফলে অবশিষ্ট হাসপাতালগুলি ধ্বংসে ভুগছে।



