ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মার্চ মাসে স্কফল ভেঙে যায়: হামাসের বন্দীদের দাবিতে হাজার হাজার রাস্তায় নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পাল্টা প্রতিবাদকারীরা ‘ফ্রি প্যালেস্তাইন’ বলে চিৎকার করে উঠেছে

হামাস থেকে ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য আরও কিছু করার আহ্বান জানিয়ে ডাউনিং স্ট্রিটে মার্চে প্রচারক এবং প্যালেস্টাইনপন্থী কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল।
একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর ‘ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন’ এর চিৎকারের ফলে উভয় পক্ষই রাজধানীতে সংঘর্ষের কারণে বিশাল ব্যাঘাত ঘটায়, যা শনিবার ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করে বিশৃঙ্খল সমাবেশের পরে তার দ্বিতীয় বিক্ষোভের মুখোমুখি হচ্ছে।
সোনার দাঁতযুক্ত একজন পাল্টা-ডিমনাকারী তার জিহ্বাকে মূল গ্রুপে আটকে রেখেছিল এবং মন্তব্য করতে উপস্থিত হয়েছিল।
পুলিশ বেশ কয়েকটি কাউন্টার-ডেমোনস্টারকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, একজন প্রতিবাদকারীকে গলা দিয়ে ধরার পরে একজনকে ডাউনিং স্ট্রিটের বাইরে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
তিনি একটি বিক্ষোভকারীর উপরে বোতল থেকে জল ছুঁড়ে ফেলেছিলেন একটি ফ্র্যাকাস, যার মধ্যে তাকে গলা দিয়ে ধরেছিল।
তিনি তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাঁর গলা দিয়ে রেখেছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন। সেখানে কাঁপানো এবং ধাক্কা দিচ্ছিল এবং তারপরে পুলিশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলল।
এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন: ‘তিনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য লোকটিকে গলা দিয়ে ধরলেন। এটা ভয়াবহ ছিল। এটা এত আক্রমণাত্মক ছিল। এটা ঘৃণ্য আচরণ। ‘
এই মার্চে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি (বাম) মধ্য লন্ডনে জিম্মিদের জন্য জাতীয় পদযাত্রার সময়, এই ঘটনার পরে পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়া অন্য এক ব্যক্তি গলা ধরে তাকে ধরেন
একজন প্যালেস্টাইনের সমর্থক (কেন্দ্র, সাদা ভাষায়) সমাবেশকে বাধা দেওয়ার পরে সরানো হয়
হামাসের দ্বারা বন্দী ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য সরকারকে আরও বেশি কিছু করার আহ্বান জানিয়ে একটি বিক্ষোভ চলাকালীন এই সমস্যাগুলি ভেঙে গেছে বলে জানা গেছে (চিত্রিত আজ কিছু প্রচারক রয়েছে)
আরও অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।
কোনও ঝামেলা ছাড়াই মার্চটি শান্তিপূর্ণ ছিল।
কিছু বিক্ষোভকারীরা প্রতিক্রিয়াতে ‘আমাদের রাস্তাগুলি থেকে সন্ত্রাসবাদী স্কামটি পান’ উচ্চারণ করেছিলেন।
শনিবার হাজার হাজার বামপন্থী-প্যালেস্টাইন সমর্থক কর্মীরা ওয়েস্টমিনস্টারকে জলাবদ্ধ করে দেওয়ার একদিন পরে এই সমাবেশটি আসে-সদ্য নির্ধারিত সংস্থা প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া ৫৩০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
আজকের সমাবেশে দেখা গেছে যে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী গাজায় হামাসের জিম্মিদের জিম্মিদের মুক্তির জন্য আরও কিছু করার জন্য কেয়ার স্টারমারের আহ্বান জানানোর জন্য ডাউনিং স্ট্রিটে যাত্রা করছেন।
ফিলিস্তিনে বন্দী ব্যক্তিদের পরিবারগুলি আজ তাদের মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নিন্দা করেছে।
আয়োজকরা ডেমোকে একটি ‘দ্ব্যর্থহীন’ অবস্থান বলে বর্ণনা করেছেন যে জিম্মিদের বাড়িতে না আসা পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।
ইস্রায়েল বিশ্বাস করে যে প্রায় ২০ জন জিম্মি রয়ে গেছে, বিক্ষোভকারীরা আজ ডাউনিং স্ট্রিটের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে ‘তাদের বাড়িতে আনুন’ জপ করে।
শনিবার হাজার হাজার মানুষ হামাস (চিত্রযুক্ত) থেকে অবশিষ্ট কয়েকজন ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য আরও পদক্ষেপের দাবিতে রাস্তায় গিয়েছিল
প্যালেস্টাইনপন্থী নেতাকর্মীরা একটি ঝগড়া শুরু করার অভিযোগ না হওয়া পর্যন্ত এই পদযাত্রা শান্তিপূর্ণ ছিল বলে জানা গেছে (চিত্রিত যারা রবিবারের ওয়েস্টমিনস্টারের মাধ্যমে সমাবেশে অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অংশ নিচ্ছেন)
ইস্রায়েলি পতাকা – পাশাপাশি রংধনু রঙের গর্বের পতাকাগুলি কিছু প্রতিবাদকারী দ্বারা বহন করা হয়েছিল। অন্যরা বন্দী ইস্রায়েলের জিম্মিদের কয়েকজনের ছবি রেখেছিল
জিম্মি তাসাচি ইডানের চাচাত ভাই অ্যাডাম মাআন্তি বলেছেন, মিঃ স্টারমারের আরও কিছু করা উচিত।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাদের জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে। হারানোর সময় নেই। আমাদের এখন তাদের বাড়িতে আনতে হবে।
‘আমি আমার চাচাত ভাইকে বাড়িতে এবং বাকী জিম্মিদের দেখে মরিয়া। আমি তাকে খুব মিস করছি।
‘যুক্তরাজ্য যথেষ্ট করেনি। তাদের আরও চাপ প্রয়োগ করা দরকার, বিশেষত হামাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজ্যগুলিতে।
‘ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাম্প্রতিক ঘোষণাটি একটি ট্র্যাভেস্টি। এটি ভুল বার্তা প্রেরণ করে। এটি হামাসকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।
‘আমরা যুদ্ধবিরতির কাছাকাছি ছিলাম। এটি হামাসকে উত্সাহিত করেছে এবং তারা এখন আরও দাবি চায় ”
তিনি বলেছিলেন যে জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিনের কোনও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমরা একটি দুঃস্বপ্নের জীবনযাপন করছি। এটি পরিবারের সকলের জন্য এতটাই বিরক্তিকর হয়েছে। আমি যখন তাকে ভাবি না তখন কোনও মুহুর্তও যায় না। ‘
উত্তর লন্ডনের কিলবার্ন থেকে আসা 56 বছর বয়সী অ্যাঞ্জেলা ওয়েস্ট স্বামী, পল, 57 এর সাথে ডেমোতে অংশ নিয়েছিলেন।
শিক্ষক বলেছিলেন: ‘আজ সরকার এবং বিশ্বের কাছে একটি বার্তা যা আমরা জিম্মিদের কখনই ভুলব না।
‘আমাদের শান্তি দরকার। আমরা মরিয়া। কেয়ার স্টারমারের আরও কিছু করা দরকার। ‘
পল যোগ করেছেন: ‘আজ এটি শান্ত হবে। আমরা শান্তি চাই এটি আগ্রাসন নয়। বিশ্বের শান্তি প্রয়োজন। ‘
থমাস বার্কার, 65 বছর বয়সী পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলার সময় সংবেদনশীল হয়েছিলেন।
রবিবারের সমাবেশটি প্যালেস্তাইন অ্যাক্টনকে সমর্থনকারী ওয়েস্টমিনস্টারে হাজার হাজার লোকের প্রতিবাদ অনুসরণ করেছে, যার ফলে ৫৩০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (চিত্রিত একজন কর্মী যা শনিবার পুলিশ তাকে নিয়ে গেছে)
বিশৃঙ্খলা ও প্রহসনের একদিনের সময়, বামপন্থী কর্মীরা গতকাল লন্ডনে সংসদ স্কোয়ারকে সংগঠনের সমর্থনে সাপ্লাই স্কয়ারকে জলাবদ্ধ করেছিলেন, যা গত মাসে সরকার কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে নিষিদ্ধ ছিল
শনিবার লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে কয়েকশো প্যালেস্টাইনপন্থী প্রচারক নেমেছিলেন, শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (চিত্রযুক্ত: পুলিশ একজন প্রতিবাদকারীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়)
জঙ্গি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড করদাতাদের অর্থের ‘প্রচুর’ বর্জ্যের অভিযোগ করা হয়েছিল, যা শনিবারের সমাবেশের সময় অবৈধ গ্রুপ প্যালেস্তাইন অ্যাকশনকে সমর্থনকারী লক্ষণগুলি ব্র্যান্ডিং করে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য করেছিল (চিত্রযুক্ত)
অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী বলেছিলেন: ‘বিশ্বকে উঠে দাঁড়াতে হবে। আজ শুরু। কেয়ার স্টারমারকে হামাসের সাথে যোগাযোগ করে এমন রাজ্যে চাপ দেওয়া দরকার। কেমন হয়েছে? কীভাবে এটি ঘটতে দিয়েছে? ‘
দ্য হেট ইউকে এবং বেশ কয়েকটি ইহুদি গোষ্ঠী বন্ধ করে আয়োজিত ‘জিম্মিদের জন্য জাতীয় পদযাত্রা’ এর আগে কয়েক ডজন মধ্য লন্ডনের হলবোনে জড়ো হয়েছিল।
রবিবার দুপুর দেড়টা থেকে লিংকনের ইন মাঠে জড়ো হওয়ার সাথে সাথে কিছু বিক্ষোভকারী ইস্রায়েলের পতাকা ধরেছিল এবং হলুদ ফিতা পরেছিল।
মার্চটি তখন থেকে ডাউনিং স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছে, যেখানে অপহরণ করা 24 বছর বয়সী এভায়াতার ডেভিডের চাচাত ভাই নোগা গুটম্যান একটি বক্তব্য দেবেন।
অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে রয়েছে আয়েলেট স্বাতিটজকি, যার ভাই রোই এবং নাদব পপ্পলওয়েলকে হত্যা করা হয়েছিল এবং অ্যাডাম মাআনিত, যার চাচাতো ভাই তাসাচি ইদান তার পরে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার আগেই তার বড় মেয়ের হত্যাকাণ্ড দেখেছিলেন।
যুক্তরাজ্যের প্রধান রাব্বি স্যার ইফ্রাইম মিরভিস লন্ডনে কয়েকশ প্রতিবাদকারীদের সাথে যোগ দিয়েছেন।