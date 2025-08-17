Skip to content
- ইস্রায়েলি ডেটা: গাজায় খাবারের দামগুলি সহায়তার কারণে পড়ে
স্কুপ – অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা তথ্য অনুসারে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল, গাজার বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কয়েক ডজন শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।গাজা স্ট্রিপে আল-সাহাবা বাজার, জুলাই 28, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: টিপিএস তিনি)আপডেট:: হামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেরোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণ
