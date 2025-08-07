You are Here
ইস্রায়েলি দূতাবাসের কর্মীদের হত্যার অভিযোগে সন্দেহজনক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত
News

ইস্রায়েলি দূতাবাসের কর্মীদের হত্যার অভিযোগে সন্দেহজনক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত

মার্কিন প্রসিকিউটররা মে মাসে ওয়াশিংটন ডিসির একটি ইহুদি যাদুঘরের বাইরে দু’জন ইস্রায়েলি দূতাবাস কর্মীদের মারাত্মক গুলি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ এনেছে।

এলিয়াস রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে নয়টি গণনার অভিযোগে ফিরে এসেছিল, যা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য করে তুলেছে, তিনি বলেছেন যে তিনি ইস্রায়েলি হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্য অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে যার ফলে মৃত্যুর ফলে “যে কোনও ব্যক্তির প্রকৃত এবং অনুভূত জাতীয় উত্স” দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে ২১ শে মে ইয়ারন লিসচিনস্কি (৩০) এবং সারা লিন মিলগ্রিমের (সারা লিন মিলগ্রিমকে মারাত্মকভাবে গুলি করার অভিযোগ আনা হয়েছে, কারণ তারা রাজধানী ইহুদি যাদুঘরে তরুণ পেশাদার এবং কূটনীতিকদের জন্য আমেরিকান ইহুদি কমিটির ইভেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। এই দম্পতি বিয়ে করতে ব্যস্ত হতে চলেছিলেন।

রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগের অর্থ হ’ল প্রসিকিউটরদের এখন তিনি প্রমাণ করার দায়িত্ব দেওয়া হবে যে তিনি বিরোধীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

“আমরা ইয়ারন লিসিনস্কি এবং সারা লিন মিলগ্রিম এবং বৃহত্তর ইহুদি সম্প্রদায়ের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে এই অভিযোগগুলিকে স্বাগত জানাই,” অ্যান্টি-মানহান লিগ অভিযোগ অনুসরণ করা। “তাদের স্মৃতি সর্বদা আশীর্বাদের জন্য হোক।”

এই শুটিংকে একটি বিরোধী আইন হিসাবে ব্যাপকভাবে নিন্দা করা হয়েছিল এবং এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের উপর হামলার অন্যতম একটি বিষয় ছিল। এপ্রিলে পেনসিলভেনিয়া গভর্নর জোশ শাপিরোর বাসস্থান আগুনে পরিণত হয়েছিল। জুনে, কলোরাডোর একটি বোল্ডার -এ ফায়ারবম্বিং, গাজায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা আয়োজিত ইস্রায়েলি জিম্মিদের সমর্থনে জমায়েত হয়ে একজনকে হত্যা করেছিল।

আগের দিন রাজধানী ইহুদি যাদুঘরে একটি শুটিংয়ে নিহত দু’জন ইস্রায়েলি দূতাবাসের কর্মচারীদের জন্য 2025 সালের 22 মে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে লাফায়েট স্কয়ারে লোকেরা একটি মোমবাতির আলোতে অংশ নেয়। (ম্যান্ডেল এনগান/এএফপি)

এর আগে রদ্রিগেজকে প্রথম ডিগ্রি হত্যা ও বিদেশী কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং প্রসিকিউটররা এই মামলাটি একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরিতে নিয়ে আসার পরে ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছিল। শুক্রবার রদ্রিগেজের মামলায় নির্ধারিত আদালতের উপস্থিতির আগে এই অভিযোগটি এসেছে।

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইস্রায়েলিদের বিরুদ্ধে অনলাইনে সহিংস বক্তৃতাটির ইতিহাস ছিল, “১৮ বা তার বেশি ইস্রায়েলি বাষ্পকে বাষ্প করার জন্য” আবেদন সহ রদ্রিগেজের একটি ইতিহাস ছিল।

শুটিংয়ের আগে, তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পরে সেই রাতের পরে প্রকাশের জন্য একটি দলিল দিয়ে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণকারীরা “তাদের মানবতা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন” বলে অভিযোগ করেছেন।

প্রসিকিউটররা এই হত্যাকাণ্ডকে গণনা করা ও পরিকল্পনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন যে রদ্রিগেজ শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন অঞ্চলে এসেছিলেন এজেসি ইভেন্টের আগে তার চেক লাগেজের একটি হ্যান্ডগান নিয়ে। আদালতের কাগজপত্রে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি এই অনুষ্ঠানের শুরু হওয়ার প্রায় তিন ঘন্টা আগে একটি টিকিট কিনেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা চার জনের একটি গ্রুপের কাছে যাওয়ার আগে এবং গুলি খোলার আগে তাকে বাইরে প্যাসিংয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। নজরদারি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে যে রদ্রিগেজ লিসচিনস্কি এবং মিলগ্রিমের দিকে প্রায় 20 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন, তারপরে তারা মাটিতে পড়ার পরে এবং মিলগ্রিম দূরে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করার পরে এবং উঠে বসার চেষ্টা করার পরে, ফৌজদারী অভিযোগের একটি এফবিআইয়ের কারিগরি জানিয়েছে। বন্দুকধারী পুনরায় লোড করতে বিরতি দিয়েছিল, তারপরে গুলি চালানো আবার শুরু করে, এতে বলা হয়েছে।

এরপরে তিনি তার বন্দুকটি ছুঁড়ে মারলেন, যাদুঘরে ফিরে গেলেন এবং সন্দেহভাজন হিসাবে নিজেকে মনোযোগ দেওয়ার পরে এবং একটি লাল ফিলিস্তিনি স্টাইলের কেফিয়েহ স্কার্ফ বের করার পরে সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, হলফনামা জানিয়েছে।

গ্রেপ্তারের পরে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণে তাকে “ফ্রি প্যালেস্টাইন” বলে চিৎকার করা শোনা গেল। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তিনি পুলিশকে বলেছিলেন, “আমি ফিলিস্তিনের জন্য এটি করেছি, আমি গাজার জন্য এটি করেছি ״ ״

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts