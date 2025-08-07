ইস্রায়েলি দূতাবাসের কর্মীদের হত্যার অভিযোগে সন্দেহজনক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত

মার্কিন প্রসিকিউটররা মে মাসে ওয়াশিংটন ডিসির একটি ইহুদি যাদুঘরের বাইরে দু’জন ইস্রায়েলি দূতাবাস কর্মীদের মারাত্মক গুলি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ এনেছে।
এলিয়াস রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে নয়টি গণনার অভিযোগে ফিরে এসেছিল, যা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য করে তুলেছে, তিনি বলেছেন যে তিনি ইস্রায়েলি হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্য অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে যার ফলে মৃত্যুর ফলে “যে কোনও ব্যক্তির প্রকৃত এবং অনুভূত জাতীয় উত্স” দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।
রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে ২১ শে মে ইয়ারন লিসচিনস্কি (৩০) এবং সারা লিন মিলগ্রিমের (সারা লিন মিলগ্রিমকে মারাত্মকভাবে গুলি করার অভিযোগ আনা হয়েছে, কারণ তারা রাজধানী ইহুদি যাদুঘরে তরুণ পেশাদার এবং কূটনীতিকদের জন্য আমেরিকান ইহুদি কমিটির ইভেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। এই দম্পতি বিয়ে করতে ব্যস্ত হতে চলেছিলেন।
রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগের অর্থ হ’ল প্রসিকিউটরদের এখন তিনি প্রমাণ করার দায়িত্ব দেওয়া হবে যে তিনি বিরোধীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
“আমরা ইয়ারন লিসিনস্কি এবং সারা লিন মিলগ্রিম এবং বৃহত্তর ইহুদি সম্প্রদায়ের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে এই অভিযোগগুলিকে স্বাগত জানাই,” অ্যান্টি-মানহান লিগ ড অভিযোগ অনুসরণ করা। “তাদের স্মৃতি সর্বদা আশীর্বাদের জন্য হোক।”
এই শুটিংকে একটি বিরোধী আইন হিসাবে ব্যাপকভাবে নিন্দা করা হয়েছিল এবং এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের উপর হামলার অন্যতম একটি বিষয় ছিল। এপ্রিলে পেনসিলভেনিয়া গভর্নর জোশ শাপিরোর বাসস্থান আগুনে পরিণত হয়েছিল। জুনে, কলোরাডোর একটি বোল্ডার -এ ফায়ারবম্বিং, গাজায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা আয়োজিত ইস্রায়েলি জিম্মিদের সমর্থনে জমায়েত হয়ে একজনকে হত্যা করেছিল।
এর আগে রদ্রিগেজকে প্রথম ডিগ্রি হত্যা ও বিদেশী কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং প্রসিকিউটররা এই মামলাটি একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরিতে নিয়ে আসার পরে ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছিল। শুক্রবার রদ্রিগেজের মামলায় নির্ধারিত আদালতের উপস্থিতির আগে এই অভিযোগটি এসেছে।
অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইস্রায়েলিদের বিরুদ্ধে অনলাইনে সহিংস বক্তৃতাটির ইতিহাস ছিল, “১৮ বা তার বেশি ইস্রায়েলি বাষ্পকে বাষ্প করার জন্য” আবেদন সহ রদ্রিগেজের একটি ইতিহাস ছিল।
শুটিংয়ের আগে, তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পরে সেই রাতের পরে প্রকাশের জন্য একটি দলিল দিয়ে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণকারীরা “তাদের মানবতা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন” বলে অভিযোগ করেছেন।
প্রসিকিউটররা এই হত্যাকাণ্ডকে গণনা করা ও পরিকল্পনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন যে রদ্রিগেজ শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন অঞ্চলে এসেছিলেন এজেসি ইভেন্টের আগে তার চেক লাগেজের একটি হ্যান্ডগান নিয়ে। আদালতের কাগজপত্রে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি এই অনুষ্ঠানের শুরু হওয়ার প্রায় তিন ঘন্টা আগে একটি টিকিট কিনেছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা চার জনের একটি গ্রুপের কাছে যাওয়ার আগে এবং গুলি খোলার আগে তাকে বাইরে প্যাসিংয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। নজরদারি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে যে রদ্রিগেজ লিসচিনস্কি এবং মিলগ্রিমের দিকে প্রায় 20 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন, তারপরে তারা মাটিতে পড়ার পরে এবং মিলগ্রিম দূরে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করার পরে এবং উঠে বসার চেষ্টা করার পরে, ফৌজদারী অভিযোগের একটি এফবিআইয়ের কারিগরি জানিয়েছে। বন্দুকধারী পুনরায় লোড করতে বিরতি দিয়েছিল, তারপরে গুলি চালানো আবার শুরু করে, এতে বলা হয়েছে।
এরপরে তিনি তার বন্দুকটি ছুঁড়ে মারলেন, যাদুঘরে ফিরে গেলেন এবং সন্দেহভাজন হিসাবে নিজেকে মনোযোগ দেওয়ার পরে এবং একটি লাল ফিলিস্তিনি স্টাইলের কেফিয়েহ স্কার্ফ বের করার পরে সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, হলফনামা জানিয়েছে।
গ্রেপ্তারের পরে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণে তাকে “ফ্রি প্যালেস্টাইন” বলে চিৎকার করা শোনা গেল। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তিনি পুলিশকে বলেছিলেন, “আমি ফিলিস্তিনের জন্য এটি করেছি, আমি গাজার জন্য এটি করেছি ״ ״