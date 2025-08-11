ইস্রায়েলি ধর্মঘটে নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে আল জাজিরার সংবাদদাতা আনাস আল-শরীফ

ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে রবিবার গাজা সিটির একটি বিমান হামলায় আল জাজিরা সাংবাদিক হিসাবে পোজ করা হামাস সেল নেতার লক্ষ্যবস্তু ও হত্যা করা হয়েছিল, তবে অধিকারের উকিলরা বলেছেন যে গাজা যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর প্রথম সারির প্রতিবেদনের জন্য তাকে টার্গেট করা হয়েছিল এবং ইস্রায়েলের দাবির প্রমাণের অভাব রয়েছে।
আনাস আল-শরীফ (২৮) পূর্ব গাজা শহরের শিফা হাসপাতালের কাছে একটি তাঁবুতে ধর্মঘটে মারা যাওয়া পাঁচটি আল জাজিরা সাংবাদিকের একটি দলের মধ্যে ছিলেন, গাজা কর্মকর্তারা এবং আল জাজিরা জানিয়েছেন। হাসপাতালের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধর্মঘটে সাত জন নিহত হয়েছেন।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী গাজায় প্রাপ্ত গোয়েন্দা ও নথিপত্রের প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, “আনাস আল-শরীফ হামাস সন্ত্রাসী সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী কোষের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক এবং (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী) সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলার অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।”
ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের দল এবং আল জাজিরা হত্যার নিন্দা করেছে। নিহত অন্য সাংবাদিকরা হলেন সংবাদদাতা মোহাম্মদ কেরেইকেহ এবং ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জহর এবং মোহাম্মদ নুফাল এবং মোমেন আলিওয়া, আল জাজিরা জানিয়েছেন।
একটি প্রেস ফ্রিডম গ্রুপ এবং জাতিসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ এর আগে সতর্ক করেছিলেন যে গাজা থেকে তাঁর রিপোর্ট করার কারণে আল-শারিফের জীবন বিপদে পড়েছিল। জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপুরেউর আইরিন খান বলেছিলেন যে গত মাসে তাঁর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের দাবি অসমর্থিত ছিল।
গাজার আল-শিফা হাসপাতালের মূল গেটের বাইরে সাংবাদিকদের একটি তাঁবুতে ইস্রায়েলি হামলায় রিপোর্টার আনাস আল শরীফ সহ চার আল জাজিরার কর্মী নিহত হয়েছেন pic.twitter.com/obgvfrn0ax
এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের সুরক্ষার কমিটি, যা জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আল-শারিফ রক্ষার আহ্বান জানিয়েছিল, বলেছিল যে ইস্রায়েল তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাক আপ করার জন্য কোনও প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।
“ইস্রায়েলের সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না দিয়ে জঙ্গি হিসাবে লেবেল দেওয়ার প্যাটার্নটি তার প্রেসের স্বাধীনতার প্রতি তার অভিপ্রায় এবং শ্রদ্ধা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে,” মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক সারা কুডাহ বলেছেন।
আল-শরীফ, যার এক্স সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ৫০০,০০০ এরও বেশি অনুগামী দেখিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর কয়েক মিনিটের আগে প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করেছিলেন যে ইস্রায়েল দু’ঘন্টারও বেশি সময় ধরে গাজা সিটিকে তীব্রভাবে বোমা মারছিল।
আল-শরীফকে “গাজার অন্যতম সাহসী সাংবাদিককে” বলা হয়েছে, “আল জাজিরা বলেছিলেন যে আক্রমণটি” গাজার দখলের প্রত্যাশায় কণ্ঠকে নিঃশব্দ করার মরিয়া প্রচেষ্টা। “
গাজা পরিচালনাকারী ফিলিস্তিনি জঙ্গি দল হামাস বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ড ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে। “সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড এবং যারা গাজা সিটিতে দখলদারিত্ব করার পরিকল্পনা করছে তাদের একটি বড় অপরাধের পথ ধরে তাদের ভয় দেখানো,” এটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে তিনি গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে নতুন আক্রমণ চালাবেন, যেখানে প্রায় দুই বছর যুদ্ধের পরে ক্ষুধার্ত সংকট বাড়ছে।
আল জাজিরা বলেছিলেন, “আনাস আল-শরীফ এবং তার সহকর্মীরা গাজার শেষ অবশিষ্ট কণ্ঠস্বরগুলির মধ্যে ছিলেন বিশ্বের কাছে মর্মান্তিক বাস্তবতা পৌঁছে দিয়েছিলেন।”
হামাস-পরিচালিত গাজা সরকারী মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২৩7 সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি জানিয়েছে যে গাজা সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৮6 জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।