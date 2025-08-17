You are Here
ইস্রায়েলি নৌবাহিনী হুথী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আঘাতের কয়েক ঘন্টা পরে ইয়েমেনের কাছ থেকে আইডিএফ ইন্টারসেপ্টস ক্ষেপণাস্ত্র
News

ইস্রায়েলি নৌবাহিনী হুথী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আঘাতের কয়েক ঘন্টা পরে ইয়েমেনের কাছ থেকে আইডিএফ ইন্টারসেপ্টস ক্ষেপণাস্ত্র

রবিবার বিকেলে ইস্রায়েলে ইয়েমেনে হাউথিস দ্বারা চালু হওয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বিমান প্রতিরক্ষা দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছিল, ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে।

এই ক্ষেপণাস্ত্রটি, যা বিকেল সাড়ে ৪ টার আগে সনাক্ত করা হয়েছিল, মধ্য ইস্রায়েল এবং জেরুজালেম অঞ্চলে সাইরেন যাত্রা শুরু করে, কয়েক হাজার ইস্রায়েলি হামাসের জিম্মিদের জিম্মিদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে কভার চাইতে বাধ্য করেছিল।

প্রভাব বা আঘাতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রবিবার সকালে ইস্রায়েলি নৌবাহিনী ইয়েমেনের দক্ষিণ-নিয়ন্ত্রিত রাজধানী সানা দক্ষিণে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করার কয়েক ঘন্টা পরে এই হামলাটি এসেছিল।

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, “সানা’র নিকটে” হাতি সন্ত্রাসবাদ শাসনের দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি অবকাঠামো “ধর্মঘট হিট করেছে,” ইস্রায়েল রাজ্য এবং এর নাগরিকদের বিরুদ্ধে হুথি সন্ত্রাস সরকার কর্তৃক বারবার হামলা এবং ইসরেলি টেরিটরির দিকে ইউএভিএস চালু করা “এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে।”

স্থানীয় গণমাধ্যম জেনারেটরদের পরিষেবা থেকে ছিটকে যে অঞ্চলে বড় বিস্ফোরণ জানিয়েছে।

একজন ব্যক্তি ইস্রায়েলি ধর্মঘটের স্থানে ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করেছেন যা হাতি-চালিত ইয়েমেনির রাজধানী সানার দক্ষিণে হাজিজ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে 17 আগস্ট, ২০২৫ সালে। (ছবি মোহাম্মদ হুওয়াইস / এএফপি)

হুথি-চালিত আল মাসিরাহ টিভি উত্সটি চিহ্নিত না করে “আগ্রাসন” এর উপর বিস্ফোরণকে দোষ দিয়েছে। দলগুলি এই ঘটনার কারণে আগুন জ্বালানোর জন্য কাজ করছিল, আল মাসিরাহ যোগ করেছেন, সিভিল ডিফেন্সে একটি সূত্রের বরাত দিয়ে।

ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে নেভি ক্ষেপণাস্ত্র নৌকা দ্বারা ধর্মঘট করা হয়েছিল। এটি কেবল দ্বিতীয়বারের মতো নৌবাহিনী ইয়েমেনে আঘাত করেছিল, এটি প্রথম জুনে হুথি-নিয়ন্ত্রিত হোডিওডা বন্দরে আক্রমণ।

রবিবার বিকেলে ক্ষেপণাস্ত্রের আগুনের পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ হুমকি দিয়েছিলেন যে হাউথিস তাদের হামলার জন্য “অত্যন্ত অর্থ প্রদান করবেন”।

“আমরা এমন একটি বিমান ও নৌ অবরোধ চাপিয়ে দিচ্ছি যা তাদের ব্যাপকভাবে আঘাত করে এবং আজ সকালে আমরা অবকাঠামো এবং জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত করেছি। এটি কেবল সূচনা,” তিনি তার অফিসের জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

“নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃ strong ় এবং বেদনাদায়ক হবে। যে কেউ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে হাত বাড়ায়, তার হাত কেটে যাবে,” কাটজ যোগ করেছেন।

রবিবার সকালে নৌবাহিনীর ধর্মঘট ১৪ ই বার ছিল যে ইস্রায়েল ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হাউথিসকে আক্রমণ করেছে, প্রায় ১,৮০০ কিলোমিটার (১,১০০ মাইল) দূরে অবস্থিত।

বেশিরভাগ ধর্মঘট ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীর যোদ্ধা জেটস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে; জুলাইয়ে হাউথিসের সর্বশেষ ধর্মঘটটি প্রথমবারের মতো একটি আইএএফ ড্রোন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

তার পর থেকে হাউথিস ইস্রায়েলে আটটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কমপক্ষে সাতটি ড্রোন চালু করেছে, আক্রমণগুলি যা কোনও ক্ষতি বা আঘাতের কারণ ঘটেনি।

হাউথিস – যার স্লোগানটি “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু, ইস্রায়েলের মৃত্যু, (এবং) ইহুদিদের উপর অভিশাপ দেওয়ার” আহ্বান জানিয়েছে – October অক্টোবর হামাস গণহত্যার এক মাস পরে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইস্রায়েল ও সামুদ্রিক ট্র্যাফিক আক্রমণ শুরু করে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যে যুদ্ধবিরতি পৌঁছেছিল তা হুথিরা তাদের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই মুহুর্তে তারা ইস্রায়েলে ৪০ টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কয়েক ডজন আক্রমণকারী ড্রোন এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বরখাস্ত করেছিল, যার মধ্যে একটি বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিল এবং ইস্রায়েলের প্রথম ধর্মঘটে ইস্রায়েলের প্রথম ধর্মঘটকে ইয়েমেনকে আহ্বান জানিয়েছিল।

১৮ ই মার্চ থেকে, যখন আইডিএফ গাজা স্ট্রিপে হামাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন ইয়েমেনের হাউথিস ইস্রায়েলে 70 টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কমপক্ষে 22 টি ড্রোন চালু করেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র খুব কম পড়েছে।

এজেন্সিগুলি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

