ইস্রায়েলি পুলিশ বলছে

ইস্রায়েলি পুলিশ সোমবার গভীরতাতে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিম তীরের তাইবেহ গ্রামে সেন্ট জর্জের চার্চের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে আগুন জ্বালিয়ে তাদের “সত্যই ভুল,” প্রমাণের অভাব এবং জনসাধারণের কাছে সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করেছে বলে অভিযোগ করে এই প্রতিবেদনে বরখাস্ত করেছে।

পুলিশ জানায়, জেলা কমান্ডারের নির্দেশনায় জুডিয়া এবং সামেরিয়া সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট (ইয়ামার) এর মধ্যে একটি বিশেষ দল দ্বারা গত বৃহস্পতিবার একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল। একটি অভ্যন্তরীণ কমিটিকে পুলিশ তথ্য ব্যবস্থায় রেকর্ড করা ইভেন্টগুলির সময়রেখা পর্যালোচনা, প্রতিবেদন এবং অভিযোগগুলি পরিচালনা করার মূল্যায়ন এবং প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, “মাটিতে জড়ো হওয়া অনুসন্ধানগুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখায় যে পবিত্র স্থানটিতে নিজেই কোনও ক্ষতি বা ক্ষতি হয়নি।”

হাকাবির হুমকির পরে ইস্রায়েলের কাছে খ্রিস্টান গোষ্ঠীগুলির ভিসা নিয়ে বিরোধ

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সাইটের কাছে একটি খোলা জায়গায় একটি ছোট্ট আগুন লাগেছিল, তবে কোনও বিল্ডিং, ফসল বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

মঙ্গলবার, ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবী এক্স -তে উল্লেখ করেছিলেন যে তাইবেহ ছিলেন “বেশিরভাগ আরব খ্রিস্টানদের দ্বারা গঠিত একটি সুন্দর গ্রাম। [the Israel Police] চালিয়ে যান [to] সত্যের জন্য অনুসন্ধান করুন [without] অনুমানের বিষয়ে। “

হাকাবি ইঙ্গিত করে যোগ করেছেন: “আমি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে আগুনের কারণকে দায়ী করি নি কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। প্রেসটি আছে। আমি বলেছি যে নির্বিশেষে, এটি ছিল [a] অপরাধ [and] পরিণতির দাবিদার। “

ইস্রায়েলের প্রেস সার্ভিস (টিপিএস-আইআইএল) দ্বারা একচেটিয়া তদন্ত প্রথমে আগুনের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, প্রমাণিত হয়েছিল যে স্থানীয় ইহুদি বাসিন্দারা চার্চের কাছে দমকলকর্মী প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছিল এবং আগুনের কারণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

টিপিএস-আইএল চার্চ প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক ডজন মিটার দূরে অবস্থিত কাছাকাছি চারণভূমিতে 7, 8 এবং 11 জুলাই অতিরিক্ত আগুনের নথিভুক্ত করেছে। প্রতিটি উদাহরণে, সাইটের সংলগ্ন একটি সম্পত্তি সহ একজন ইহুদি কৃষক পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, দাবি করেছেন যে জায়গাগুলি যেখানে প্রাণী চারণ করছে সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্বলজ্বল করা হয়েছিল।

গত সপ্তাহান্তে, হাকাবি তাইবেহে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাসের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, “উপাসনার জায়গা বলে মনে করা হয় এমন জায়গাটিকে অপমান করে ধর্মগ্রন্থের একটি কাজ করার জন্য এটি সন্ত্রাসের কাজ এবং এটি একটি অপরাধ,” তিনি জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাসের দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “এর পরিণতি হওয়া উচিত, এবং এর কঠোর পরিণতি হওয়া উচিত কারণ এটি আমাদের সভ্যতার শেষ ঘাঁটিগুলির মধ্যে একটি, আমরা যে জায়গাগুলি উপাসনা করি।”

জেরুজালেমের কাউন্সিল অফ প্যাট্রিয়ার্কস এবং গীর্জার প্রধানরা একটি বিবৃতি জারি করার পরে এই সফরটি এসেছে যে “কাছের জনবসতি থেকে উগ্র ইস্রায়েলিরা ইচ্ছাকৃতভাবে শহরের কবরস্থান এবং সেন্ট জর্জ চার্চের নিকটে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।”

গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ, মেলকাইট গ্রীক ক্যাথলিক চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ – তায়বেহে তিনটি গীর্জার পুরোহিতদের কাছ থেকে কয়েক দিন আগে একটি যৌথ বিবৃতি “ইস্রায়েলি সেটেলারস” এর জন্য “ইচ্ছাকৃতভাবে ইগনিট ইগনিট” এর জন্য দোষ দিয়েছেন “ইস্রায়েলি সেটেলার্স”[ing] পঞ্চম শতাব্দীর একটি সাইটটি শহরের কবরস্থান এবং সেন্ট জর্জের Hist তিহাসিক চার্চ (আল-খাদর) কাছে একটি আগুন ফিলিস্তিনের প্রাচীনতম ধর্মীয় চিহ্নগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত। “

হাকাবি ফিলিস্তিনি-আমেরিকানকে ‘সন্ত্রাসবাদী আইন’ হত্যা করে হত্যা করার ‘আক্রমণাত্মকভাবে তদন্ত’ করার দাবি করেছে

জেরুজালেম থিওফিলোস তৃতীয় গ্রীক অর্থোডক্স পিতৃপুরুষ “একটি লক্ষ্যযুক্ত আক্রমণ” এর “নিকটবর্তী বসতি থেকে” র‌্যাডিকাল ইস্রায়েলিদের “অভিযোগ করেছিলেন।

জেরুজালেম সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড ফরেন অ্যাফেয়ার্সের সভাপতি ড্যান ডিকার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে ইস্রায়েলকে অবশ্যই এমন ঘটনাগুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আরও দৃ ser ় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যা তার আন্তর্জাতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।

“রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা সবচেয়ে ফলস্বরূপ যুদ্ধের মাঝামাঝি এবং এর মতো ঘটনাগুলি ঠিক ততটাই বিপজ্জনক,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি খ্রিস্টান heritage তিহ্য এবং পবিত্র স্থানগুলি, বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বী অঞ্চলে সুরক্ষায় ইস্রায়েলের ভূমিকা আরও জোরদার করার গুরুত্বকে জোর দিয়েছিলেন।

“এর মধ্যে খ্রিস্টান নাগরিকদের বিরুদ্ধে পিএলও এবং হামাসের চলমান যুদ্ধের প্রকাশ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এর জন্য জুডিয়া, সামেরিয়া এবং জেরুজালেমে খ্রিস্টান সাইটগুলির অভিভাবক এবং সভ্যতার হিসাবে আমাদের ভূমিকা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং দৃ ser ়তা প্রয়োজন,” ডিকার বলেছেন।

তিনি ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছিলেন যা বিশ্বব্যাপী মঞ্চে ইস্রায়েলের বৈধতা, বিশেষত গণমাধ্যমের মাধ্যমে বৈধতা হ্রাস করার জন্য।

তিনি বলেন, “আমরা ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের দ্বারা আমাদের বৈধতা উপড়ে ফেলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ক্রুসেডের মাঝে রয়েছি।” “আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ইস্রায়েলের মানহানি ও প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি বাস্তুতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তারা প্রতিটি ইভেন্টকে একটি অস্তিত্বের আক্রমণে অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে।”

সোমবার রাতে, দক্ষিণ সামেরিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়গুলি পরিচালনা করে এমন বিলিয়ামিন আঞ্চলিক কাউন্সিল নিশ্চিত করেছে যে চার্চটির কোনও ক্ষতি হয়নি।

কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক মুখপাত্র এলিয়ানা পাসেন্টিন একটি ভিডিওতে বলেছেন, “এখানে আমি গির্জার উপকণ্ঠে আছি। আপনি এখানে এপিএসই দেখতে পাচ্ছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা বাইবেলের হৃদয়ভূমিগুলির অভিভাবক। এই জমিটি God শ্বর আমাদের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল – আমাদের কোনও গির্জা পোড়ানোর বা অন্য কারও ধর্মকে অসম্মান করার কোনও কারণ নেই।”

মঙ্গলবার ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলার সময়, প্যাসেন্টিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাইবেহের স্থানীয় ব্রোয়ারিতে দর্শনার্থীদের নিয়ে আসার কথা স্মরণ করেছিলেন, যা এতটাই সুপরিচিত ছিল যে একজন রাব্বি এটিকে কোশার শংসাপত্র দিয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইস্রায়েলি এবং খ্রিস্টান আরবরা বছরের পর বছর ধরে এই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছিল, তবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে সম্প্রদায়টি এখন নিজেকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সাথে চিহ্নিত করে যা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যমান নেই।

প্যাসেন্টিন বলেছিলেন, “আমি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন তায়বেহের একজন পুরোহিত বলেছিলেন যে তিনি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে হয়েছিল যেন পিএ খ্রিস্টানদের উপর অনেক চাপ দিচ্ছে,” প্যাসেন্টিন বলেছিলেন।

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সর্বশেষ সংকটটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিভক্ত করার জন্য যারা তৈরি করেছিলেন তাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যাদের তিনি জুডিয়া এবং সামেরিয়ার যৌথ অভিভাবক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“আমরা শান্তির জন্য প্রচেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি বাইবেলের দেশ, এবং আমাদের এটি একসাথে তৈরি করা উচিত – ইহুদিদের একটি গির্জা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে মিথ্যা রক্তের লিবেলগুলি লড়াই করা বা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।”